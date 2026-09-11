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Primera División
team-logoOsasuna
Estadio El Sadar
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Cómo ver Osasuna vs Espanyol: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Osasuna vs Espanyol
Osasuna
Espanyol
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Osasuna y Espanyol. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Osasuna recibe al Espanyol en el Estadio El Sadar de Pamplona en un encuentro de Primera División que enfrenta a dos equipos con necesidades distintas en esta fase inicial de la temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 5
Estadio El Sadar
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Cómo sintonizar el Osasuna vs Espanyol

El Osasuna vs Espanyol se podrá ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

Los rojillos llegan tras una derrota abultada ante el Alavés por 5-2, un resultado que rompió una racha positiva de dos victorias consecutivas y que Luis Ramis querrá corregir cuanto antes ante su afición.

El Espanyol, por su parte, suma un punto en su último desplazamiento tras empatar 1-1 en Sevilla, aunque arrastra dos derrotas previas en liga que complican su posición en la tabla. Manolo González busca estabilidad en un equipo que ha mostrado destellos sin terminar de consolidar resultados.

Osasuna ocupa la octava plaza de la clasificación, mientras que el Espanyol se sitúa en el duodécimo puesto. El margen entre ambos no es amplio, lo que convierte este partido en una oportunidad real para cualquiera de los dos de escalar posiciones.

Noticias del equipo y escuadras

Osasuna contra Espanyol alineaciones probables

4-2-3-1
Osasuna crest
Osasuna
OSA
Formación
Espanyol crest
Espanyol
ESP
4-2-3-1
S. HerreraS. HerreraI. ArguibideI. ArguibideA. CatenaA. CatenaA. BretonesA. Bretonesteam-logoR. YeboahI. MunozI. MunozRubén GarcíaRubén GarcíaJ. DubasinJ. DubasinR. Del CastilloR. Del CastilloJ. MoncayolaJ. MoncayolaA. BudimirA. BudimirM. DmitrovicM. DmitrovicR. HinojoR. HinojoO. El HilaliO. El HilaliU. NunezU. NunezL. CabreraL. CabreraT. DolanT. DolanE. ExpositoE. ExpositoJ. HernandezJ. HernandezU. Gonzalez de ZarateU. Gonzalez de ZarateA. CalatravaA. CalatravaR. FernandezR. Fernandez
Espanyol crest
Espanyol
ESP
4-2-3-1
Osasuna

Once inicial

Espanyol

Manager

  • L. Ramis
  • M. Gonzalez

En Osasuna, Luis Ramis no podrá contar con Jorge Herrando, Aimar Oroz ni Valentin Rosier por lesión. El técnico apunta a un once con Sergio Herrera bajo palos, una defensa formada por Arguibide, Catena, Boyomo y Bretones, y una línea de mediocampo con Moncayola, Moi Gómez y Rubén García. Arriba, Iker Muñoz, Raúl García y Ante Budimir conforman el tridente ofensivo previsto.

El Espanyol llega a Pamplona con las bajas de Kike García, Javier Puado y Andoni Gorosabel. Manolo González tiene previsto alinear a Dmitrovic en portería, con un bloque que incluye a Hinojo, El Hilali, Unai Núñez y Cabrera en defensa, y a Moscardo, Edu Expósito y Javi Hernández en el centro del campo. Dolan, Calatrava y Roberto Fernández completan el once proyectado.

Forma

OSA

OSA - Formulario

ALA
L0-2
LEV
D0-0
CEL
W1-2
GET
W1-0
ALA
L5-2
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ESP

ESP - Formulario

COV
L3-1
LEV
W3-0
RMA
L1-2
RSO
L2-1
SEV
D1-1
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Osasuna presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo de Pamplona encajó cinco goles en su derrota más reciente frente al Alavés (5-2), aunque antes había sumado triunfos ante Getafe (1-0) y Celta de Vigo (1-2). En total, los rojillos han marcado cuatro goles y encajado nueve en ese período.

El Espanyol acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue el empate a uno en el campo del Sevilla, y su única victoria llegó ante el Levante por 3-0. Los blanquiazules han anotado ocho goles y han recibido siete en ese tramo, con una derrota ante el Real Madrid (2-1) entre los resultados más destacados.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

OsasunaEmpateEspanyol
1
2
2
Primera División
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
F
Primera División
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
F
4Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 17 de mayo de 2026 en El Sadar, con victoria del Espanyol por 1-2 en Primera División. En los últimos cinco precedentes, el Espanyol acumula dos victorias frente a dos del Osasuna, con un empate. El balance de goles es ajustado: diez a favor del conjunto catalán y cuatro para los navarros en ese período.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
W
W
W
W
2
AlavésAlavésALA
4310103+710
W
W
D
W
3
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
L
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
W
W
D
D
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
8
OsasunaOsasunaOSA
421156-17
L
W
W
D
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
W
D
W
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
420265+16
W
W
L
L
11
LevanteLevanteLEV
41215505
D
W
D
L
12
EspanyolEspanyolESP
411265+14
D
L
L
W
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
L
W
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
W
L
D
L
15
GetafeGetafeGET
411225-34
D
L
W
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
D
D
L
L
D
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
18
MálagaMálagaMAL
402217-62
D
L
D
L
19
ElcheElcheELC
4013512-71
L
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de Primera División, Osasuna ocupa la octava posición y el Espanyol se encuentra en el duodécimo lugar.

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