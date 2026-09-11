Cómo ver Osasuna vs Espanyol: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Osasuna recibe al Espanyol en el Estadio El Sadar de Pamplona en un encuentro de Primera División que enfrenta a dos equipos con necesidades distintas en esta fase inicial de la temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 5 12 sept 2026 - 10:15 Estadio El Sadar

Cómo sintonizar el Osasuna vs Espanyol

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Acerca del encuentro

Los rojillos llegan tras una derrota abultada ante el Alavés por 5-2, un resultado que rompió una racha positiva de dos victorias consecutivas y que Luis Ramis querrá corregir cuanto antes ante su afición.

El Espanyol, por su parte, suma un punto en su último desplazamiento tras empatar 1-1 en Sevilla, aunque arrastra dos derrotas previas en liga que complican su posición en la tabla. Manolo González busca estabilidad en un equipo que ha mostrado destellos sin terminar de consolidar resultados.

Osasuna ocupa la octava plaza de la clasificación, mientras que el Espanyol se sitúa en el duodécimo puesto. El margen entre ambos no es amplio, lo que convierte este partido en una oportunidad real para cualquiera de los dos de escalar posiciones.

Noticias del equipo y escuadras

En Osasuna, Luis Ramis no podrá contar con Jorge Herrando, Aimar Oroz ni Valentin Rosier por lesión. El técnico apunta a un once con Sergio Herrera bajo palos, una defensa formada por Arguibide, Catena, Boyomo y Bretones, y una línea de mediocampo con Moncayola, Moi Gómez y Rubén García. Arriba, Iker Muñoz, Raúl García y Ante Budimir conforman el tridente ofensivo previsto.

El Espanyol llega a Pamplona con las bajas de Kike García, Javier Puado y Andoni Gorosabel. Manolo González tiene previsto alinear a Dmitrovic en portería, con un bloque que incluye a Hinojo, El Hilali, Unai Núñez y Cabrera en defensa, y a Moscardo, Edu Expósito y Javi Hernández en el centro del campo. Dolan, Calatrava y Roberto Fernández completan el once proyectado.

Forma

Osasuna presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo de Pamplona encajó cinco goles en su derrota más reciente frente al Alavés (5-2), aunque antes había sumado triunfos ante Getafe (1-0) y Celta de Vigo (1-2). En total, los rojillos han marcado cuatro goles y encajado nueve en ese período.

El Espanyol acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue el empate a uno en el campo del Sevilla, y su única victoria llegó ante el Levante por 3-0. Los blanquiazules han anotado ocho goles y han recibido siete en ese tramo, con una derrota ante el Real Madrid (2-1) entre los resultados más destacados.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 17 de mayo de 2026 en El Sadar, con victoria del Espanyol por 1-2 en Primera División. En los últimos cinco precedentes, el Espanyol acumula dos victorias frente a dos del Osasuna, con un empate. El balance de goles es ajustado: diez a favor del conjunto catalán y cuatro para los navarros en ese período.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, Osasuna ocupa la octava posición y el Espanyol se encuentra en el duodécimo lugar.