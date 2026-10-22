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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Neo GSP Stadium

Cómo ver Omonia Nicosia vs Benfica en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Omonia Nicosia y Benfica se puede ver en directo a través de Movistar+. Consulta la programación de tu operador para confirmar el canal exacto de emisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Omonia Nicosia recibe a Benfica en el Neo GSP Stadium de Nicosia en un duelo de la UEFA Europa League que enfrenta a dos equipos que llegan en momentos muy distintos de la competición.

El conjunto chipriota dirigido por Henning Berg atraviesa un buen momento. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un triunfo por 3-0 ante MIK CM Celje en la propia Europa League, avalan una racha que les ha consolidado en la parte alta de la tabla continental.

Benfica, por su parte, llega a Nicosia con la confianza que da haber goleado a Celtic 4-1 en su último compromiso europeo. Marco Silva ha construido un equipo con una maquinaria ofensiva que ha marcado diez goles en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones.

El técnico portugués ya advirtió antes del partido ante el Celtic que no subestimaría a ningún rival europeo, una filosofía que sin duda mantendrá ante un Omonia que ha demostrado ser capaz de sorprender en casa.

Los de Berg saben que reciben a uno de los grandes del fútbol portugués, un club que acumula victorias en la Europa League y que llega al Neo GSP Stadium con plena confianza tras su último resultado. El ambiente en Nicosia promete ser exigente para los visitantes.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Henning Berg dirige a un Omonia Nicosia para el que no se dispone de información confirmada sobre bajas por lesión o sanción antes del encuentro. Se añadirán novedades sobre el once probable a medida que se acerque el inicio del partido.

En el bando visitante, Marco Silva tampoco ha reportado ausencias confirmadas ni sanciones en la plantilla de Benfica de cara a este desplazamiento a Chipre. La alineación prevista se actualizará con la información disponible más próxima al pitido inicial.

Forma

Omonia Nicosia llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Olympiakos Nicosia en la liga chipriota, precedido por un contundente 3-0 en la Europa League frente a MIK CM Celje. En ese tramo de cinco partidos, el equipo de Berg ha anotado diez goles y encajado cuatro, con victorias también ante Karmiotissa y Krasava Ypsonas FC.

Benfica presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto de Marco Silva venció 4-1 al Celtic en la Europa League en su último compromiso y antes había ganado 2-0 al Guimarães en la Primeira Liga. Su única derrota en este periodo llegó ante el FC Oporto por 3-1. En total, los portugueses han marcado once goles y encajado seis en estos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre Omonia Nicosia y Benfica. Este partido puede constituir el primer encuentro oficial registrado entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, Benfica ocupa la tercera posición, entre los equipos que aspiran a clasificarse directamente para la ronda de eliminatorias. Omonia Nicosia se sitúa en el sexto puesto, en una posición que les mantiene con opciones reales de avanzar en la competición si logran un resultado positivo en casa.