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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Karaiskakis Stadium

Cómo ver Olympiakos vs Sparta Praga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Olympiakos y Sparta Praga se puede ver en directo a través de Movistar+. Consulta la programación de tu operador para confirmar el canal exacto de emisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Olympiakos recibe a Sparta Praga en el Karaiskakis Stadium de El Pireo en un partido de Europa League que enfrenta a dos equipos que llegan desde posiciones muy distintas en la tabla continental.

El conjunto griego atraviesa un momento de plena confianza. Imanol Alguacil ha construido un equipo sólido que acumula cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo triunfos en la Europa League ante Jagiellonia Bialystok y, más recientemente, ante Marsella. El Karaiskakis promete ser un fortín difícil de doblegar esta noche.

Sin embargo, Sparta Praga no llega a Grecia en condición de víctima. Brian Priske dirige a un equipo que ha demostrado carácter en Europa, con la goleada 4-1 ante Ararat Armenia como muestra de su potencial ofensivo. Los checos han ganado tres de sus últimos cinco partidos y acumulan experiencia en la fase de liga.

En cuanto al contexto continental, ambos equipos se encuentran en la zona media de la clasificación de Europa League, lo que convierte este duelo en un partido con implicaciones directas para la posición final en la fase regular. Un triunfo local consolidaría a Olympiakos entre los mejores clasificados; una victoria visitante acercaría a Sparta a ese mismo grupo.

Para saber cómo seguir el partido en directo, consulta la información de emisión disponible a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

Olympiakos está dirigido por Imanol Alguacil, aunque de momento no se dispone de información confirmada sobre el once probable ni sobre bajas por lesión o sanción. Se actualizará esta sección con los datos definitivos conforme se acerque el inicio del partido.

En el caso de Sparta Praga, Brian Priske estará en el banquillo visitante. Al igual que con el equipo local, no hay datos disponibles sobre el once inicial previsto ni sobre ausencias por lesión o tarjetas. La información se completará antes del pitido inicial.

Forma

Olympiakos llega al partido con cinco victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, un registro impecable que refleja la regularidad del equipo de Alguacil. Su partido más reciente fue una victoria 2-0 ante Panetolikos en la Super League el 18 de octubre, y antes de eso se impusieron 1-0 al Marsella en Europa League. En sus cinco partidos han marcado en todas las ocasiones, con victorias también ante Panathinaikos, Levadiakos y Jagiellonia Bialystok.

Sparta Praga acumula tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El empate más reciente fue un 0-0 ante Ostrava en la First League el 18 de octubre, mientras que anteriormente igualaron 1-1 con Lillestroem en Europa League. Sus victorias incluyen un 2-0 ante Pardubice, un 3-0 ante Sigma Olomouc y la contundente goleada 4-1 ante Ararat Armenia en la fase de liga europea.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos de enfrentamientos anteriores entre Olympiakos y Sparta Praga. Este partido no cuenta con historial registrado entre ambos clubes en la información disponible.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, Olympiakos ocupa la décima posición y Sparta Praga la undécima, lo que sitúa a ambos equipos en la zona de clasificación directa para la siguiente ronda. El partido de esta noche puede ser determinante para que uno de los dos dé un paso adelante y se aleje del grupo perseguidor.