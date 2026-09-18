Cómo ver Nottingham Forest vs Coventry: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

El City Ground acoge este sábado un duelo de Premier League entre Nottingham Forest y Coventry, dos equipos que llegan a la jornada 5 en situaciones radicalmente distintas dentro de la tabla. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 5 19 sept 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Cómo sintonizar el Nottingham Forest vs Coventry

El Nottingham Forest vs Coventry se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

Oliver Glasner ha construido un bloque sólido en Nottingham. Los Forest vienen de ganar en casa del Aston Villa y acumulan resultados que los mantienen en la zona media de la clasificación, con Liam Delap como referencia ofensiva y Morgan Gibbs-White como motor creativo.

En el otro lado, Coventry atraviesa una crisis de resultados que ya ha encendido todas las alarmas. Frank Lampard no ha sumado un solo punto en sus primeros cuatro partidos de liga y su equipo no ha marcado ningún gol en esas cuatro jornadas, igualando así un indeseado récord de la máxima categoría inglesa.

La derrota por 5-0 ante Brighton en el Coventry Building Society Arena fue especialmente dolorosa. Lampard ha pedido realismo a su plantilla, consciente de que el margen de error se estrecha partido a partido.

Coventry llega además condicionado por las bajas. La presión sobre Lampard es máxima y una derrota en el City Ground complicaría aún más una situación que ya es crítica.

Para los de Glasner, en cambio, esta es una oportunidad de consolidar su posición y mantener el ritmo de los primeros puestos. Delap, señalado como posible sucesor de Harry Kane en la selección inglesa, buscará sumar otro argumento a su candidatura.

Noticias de los equipos y escuadras

Oliver Glasner no podrá contar con Nicolo Savona, Jair Cunha ni Nikola Milenkovic por lesión. El once probable del Forest parte de Matz Sels bajo palos, con una línea defensiva formada por Ousmane Diomande, Murillo y Ola Aina, y Liam Delap como referencia en ataque.

Frank Lampard llega al City Ground con varias ausencias importantes: Haji Wright, Luke Woolfenden, Kaine Kesler-Hayden y Josh Eccles están en la enfermería, mientras que Taiwo Awoniyi cumple sanción y no estará disponible. El once probable de Coventry sitúa a Carl Rushworth en portería y a Loum Tchaouna como punta de ataque.

Forma

Nottingham Forest presenta un registro de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante Aston Villa en Premier League, y antes habían empatado 0-0 con el Tottenham y 2-2 con el Liverpool. Las dos derrotas llegaron ante Leeds, tanto en la Carabao Cup (0-2) como en la Premier League (0-1).

Coventry, por su parte, llega con un estado de forma alarmante: 1 victoria y 4 derrotas en los últimos cinco encuentros. Su única victoria fue en la Carabao Cup ante el Plymouth (2-4 como visitante). En liga han perdido los cuatro partidos disputados sin anotar un solo gol, con derrotas ante Brighton (0-5), Manchester City (1-0) y Hull (0-1). La última derrota llegó en la Carabao Cup ante el Aston Villa (1-3).

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un amistoso en julio de 2022, con victoria del Coventry por 3-1. En los cuatro precedentes anteriores en el Campeonato de Inglaterra, Nottingham Forest acumula tres victorias por una del Coventry, con un balance global favorable a los de Nottingham. El último choque en el City Ground en competición oficial terminó 2-0 para el Forest en abril de 2022.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, Nottingham Forest ocupa la undécima posición, mientras que Coventry City se encuentra en el último lugar, el puesto 20.