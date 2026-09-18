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Premier League
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Cómo ver Nottingham Forest vs Coventry: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Nottingham Forest vs Coventry
Nottingham Forest
Coventry
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Nottingham Forest y Coventry. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El City Ground acoge este sábado un duelo de Premier League entre Nottingham Forest y Coventry, dos equipos que llegan a la jornada 5 en situaciones radicalmente distintas dentro de la tabla. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 5
City Ground, Nottingham

Cómo sintonizar el Nottingham Forest vs Coventry

El Nottingham Forest vs Coventry se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

Oliver Glasner ha construido un bloque sólido en Nottingham. Los Forest vienen de ganar en casa del Aston Villa y acumulan resultados que los mantienen en la zona media de la clasificación, con Liam Delap como referencia ofensiva y Morgan Gibbs-White como motor creativo.

En el otro lado, Coventry atraviesa una crisis de resultados que ya ha encendido todas las alarmas. Frank Lampard no ha sumado un solo punto en sus primeros cuatro partidos de liga y su equipo no ha marcado ningún gol en esas cuatro jornadas, igualando así un indeseado récord de la máxima categoría inglesa.

La derrota por 5-0 ante Brighton en el Coventry Building Society Arena fue especialmente dolorosa. Lampard ha pedido realismo a su plantilla, consciente de que el margen de error se estrecha partido a partido.

Coventry llega además condicionado por las bajas. La presión sobre Lampard es máxima y una derrota en el City Ground complicaría aún más una situación que ya es crítica.

Para los de Glasner, en cambio, esta es una oportunidad de consolidar su posición y mantener el ritmo de los primeros puestos. Delap, señalado como posible sucesor de Harry Kane en la selección inglesa, buscará sumar otro argumento a su candidatura.

Noticias de los equipos y escuadras

Nottingham Forest contra Coventry alineaciones probables

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formación
Coventry crest
Coventry
COV
3-4-3
M. SelsM. SelsO. DiomandeO. DiomandeMurilloMurilloO. AinaO. AinaJ. McAteeJ. McAteeX. SchlagerX. SchlagerDaniel MuñozDaniel MuñozN. WilliamsN. WilliamsD. NdoyeD. NdoyeM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteL. DelapL. DelapC. RushworthC. RushworthB. ThomasB. ThomasE. PinnockE. Pinnockteam-logoS. MfuniM. van EwijkM. van EwijkJ. DasilvaJ. DasilvaM. GrimesM. GrimesF. OnyekaF. OnyekaE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkJ. RudoniJ. RudoniE. SimmsE. Simms
Coventry crest
Coventry
COV
3-4-2-1
Nottingham Forest

Once inicial

Coventry

Manager

  • O. Glasner
  • F. Lampard

Oliver Glasner no podrá contar con Nicolo Savona, Jair Cunha ni Nikola Milenkovic por lesión. El once probable del Forest parte de Matz Sels bajo palos, con una línea defensiva formada por Ousmane Diomande, Murillo y Ola Aina, y Liam Delap como referencia en ataque.

Frank Lampard llega al City Ground con varias ausencias importantes: Haji Wright, Luke Woolfenden, Kaine Kesler-Hayden y Josh Eccles están en la enfermería, mientras que Taiwo Awoniyi cumple sanción y no estará disponible. El once probable de Coventry sitúa a Carl Rushworth en portería y a Loum Tchaouna como punta de ataque.

Forma

NFO

NFO - Formulario

LEE
L0-1
LEE
L0-2
LIV
D2-2
TOT
D0-0
AVL
W1-2
Gol marcado (encajado)
4/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
COV

COV - Formulario

PLY
W2-4
HUL
L0-1
MCI
L1-0
BHA
L0-5
AVL
L1-3
Gol marcado (encajado)
5/12
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Nottingham Forest presenta un registro de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante Aston Villa en Premier League, y antes habían empatado 0-0 con el Tottenham y 2-2 con el Liverpool. Las dos derrotas llegaron ante Leeds, tanto en la Carabao Cup (0-2) como en la Premier League (0-1).

Coventry, por su parte, llega con un estado de forma alarmante: 1 victoria y 4 derrotas en los últimos cinco encuentros. Su única victoria fue en la Carabao Cup ante el Plymouth (2-4 como visitante). En liga han perdido los cuatro partidos disputados sin anotar un solo gol, con derrotas ante Brighton (0-5), Manchester City (1-0) y Hull (0-1). La última derrota llegó en la Carabao Cup ante el Aston Villa (1-3).

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Nottingham ForestEmpateCoventry
3
0
2
Amistosos
Coventry badge
Coventry
COV
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
F
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Coventry badge
Coventry
COV
0
F
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
F
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
F
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
F
8Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un amistoso en julio de 2022, con victoria del Coventry por 3-1. En los cuatro precedentes anteriores en el Campeonato de Inglaterra, Nottingham Forest acumula tres victorias por una del Coventry, con un balance global favorable a los de Nottingham. El último choque en el City Ground en competición oficial terminó 2-0 para el Forest en abril de 2022.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
W
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
W
D
D
W
4
HullHullHUL
422052+38
D
D
W
W
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
W
D
L
W
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
L
W
W
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
W
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
W
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
W
L
L
W
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
W
D
D
L
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
L
D
W
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
D
D
L
L
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
L
D
L
L
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, Nottingham Forest ocupa la undécima posición, mientras que Coventry City se encuentra en el último lugar, el puesto 20.

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