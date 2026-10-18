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Premier League
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Cómo ver Nottingham Forest vs Arsenal: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Nottingham Forest vs Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
Premier League

Cómo ver el partido de Premier League entre Nottingham Forest y Arsenal, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Premier League - Jornada 7
City Ground, Nottingham
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Cómo ver Nottingham Forest vs Arsenal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El City Ground de Nottingham acoge un duelo de Premier League entre Nottingham Forest y Arsenal, con los campeones vigentes buscando consolidar su posición en la parte alta de la tabla.

El Arsenal de Mikel Arteta llega a este partido con la confianza que otorga un título reciente, aunque con algunas ausencias que obligan al técnico español a reajustar su once. Los Gunners han ganado sus últimos dos partidos de liga y vienen de golear al Lille en la Champions League.

El Forest de Oliver Glasner atraviesa un momento más complicado. Dos derrotas consecutivas en el campeonato han frenado el impulso del equipo de Nottingham, que necesita una respuesta contundente ante su afición para alejarse de la zona de peligro.

La figura de Morgan Gibbs-White es una incógnita para el conjunto local. El centrocampista se sometió a una prueba de aptitud física tras sufrir una molestia muscular en la derrota ante Crystal Palace, y su presencia en el once podría ser determinante para las aspiraciones del Forest.

En el lado visitante, la situación interna del Arsenal también genera debate. La baja de William Saliba por compromisos comerciales en la foto oficial del equipo y los recortes de personal en el club han ocupado titulares esta semana, aunque Arteta ha pedido mantener el foco en lo deportivo.

Viktor Gyokeres, por su parte, acumula frustración ante la falta de minutos como titular en la Premier League, lo que añade tensión al vestuario gunner de cara al mercado de enero.

A continuación encontrarás toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Nottingham Forest contra Arsenal alineaciones probables

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
page.match.formation.title
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
M. SelsM. SelsMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaO. DiomandeO. DiomandeD. NdoyeD. NdoyeC. Hudson-OdoiC. Hudson-OdoiJ. McAteeJ. McAteeX. SchlagerX. SchlagerDaniel MuñozDaniel MuñozN. WilliamsN. WilliamsL. DelapL. DelapD. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. WhiteB. WhiteM. OedegaardM. OedegaardN. MaduekeN. MaduekeB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceB. GuimaraesB. GuimaraesK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
3-4-2-1
Nottingham Forest

Once inicial

Arsenal

Manager

  • O. Glasner
  • M. Arteta

Oliver Glasner tiene previsto alinear un once con Matz Sels bajo palos, una defensa formada por Murillo, Jair Cunha y Ousmane Diomande, con Dan Ndoye y Daniel Muñoz como carrileros. En el centro del campo apuntan Callum Hudson-Odoi, James McAtee y Xaver Schlager, mientras que Neco Williams y Liam Delap completarían el ataque. Igor Jesus y Nicolo Savona son bajas confirmadas por lesión.

Mikel Arteta no podrá contar con William Saliba, Christos Tzolis ni Piero Hincapié por lesión. El once proyectado sitúa a David Raya en portería, con Riccardo Calafiori, Gabriel, Ezri Konsa y Ben White en defensa. Martin Odegaard y Declan Rice formarían el eje del mediocampo, acompañados de Noni Madueke, Bukayo Saka y Bruno Guimarães, con Kai Havertz como referencia ofensiva.

Forma

NFO

NFO - Formulario

LIV
D2-2
TOT
D0-0
AVL
W1-2
COV
L0-1
CRY
L3-1
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ARS

ARS - Formulario

SUN
W0-2
IPS
W2-4
BHA
L3-0
LEE
W2-1
LIL
W3-0
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Nottingham Forest llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su momento más positivo fue el triunfo a domicilio ante el Aston Villa, pero las dos últimas jornadas ligueras han traído derrotas ante Coventry y Crystal Palace, esta última por 3-1. En total, el equipo ha marcado cinco goles y encajado siete en ese tramo, lo que refleja una fragilidad defensiva que preocupa a Glasner.

El Arsenal, en cambio, muestra una tendencia más sólida con tres victorias y una derrota en sus últimas cinco competiciones. Tras caer ante el Brighton por 3-0, los Gunners respondieron con victorias ante Sunderland y Leeds en la Premier League, y culminaron la semana europea con un contundente 3-0 frente al Lille. Han anotado nueve goles en sus últimos cuatro encuentros, aunque su única derrota recordó que la defensa no es infalible.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Nottingham ForestEmpateArsenal
0
2
3
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
F
1Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Arsenal. El encuentro más reciente en el City Ground, disputado en enero de 2026, terminó sin goles, pero en las dos visitas del Forest al Emirates la temporada pasada, los londinenses se impusieron por 3-0 en ambas ocasiones. En los últimos cinco enfrentamientos, el Arsenal acumula tres victorias, dos empates y ninguna derrota, sin haber encajado ningún gol en cuatro de esos partidos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
W
L
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
W
W
W
D
L
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
W
W
L
D
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
724187+110
L
D
W
D
D
8
LeedsLeedsLEE
623185+39
L
D
W
D
D
9
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
L
W
L
W
L
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
W
D
W
L
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
W
D
L
W
L
14
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
D
D
L
D
W
15
CoventryCoventryCOV
6204511-66
W
W
L
L
L
16
FulhamFulhamFUL
7124710-35
W
L
D
D
L
17
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
L
L
W
D
D
18
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
L
L
L
D
W
19
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
L
L
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
D
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, el Nottingham Forest ocupa la decimosexta posición, mientras que el Arsenal se sitúa segundo. El contraste de posiciones refleja las trayectorias opuestas de ambos equipos en lo que va de temporada.

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