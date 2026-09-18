Newcastle United recibe a Hull City en St James' Park en un encuentro de Premier League que llega en un momento delicado para los Magpies, que buscan recuperarse tras su primera derrota de la temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 5 19 sept 2026 - 10:00 St James' Park

Cómo sintonizar el Newcastle vs Hull

El partido entre Newcastle United y Hull City se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

Matthias Jaissle afronta este partido con una lista de bajas considerable. La ausencia más notable es la de Anthony Elanga, quien no solo se perdió la dolorosa caída 4-1 ante Leeds United, sino que también fue descartado de la selección sueca por lesión, con temores de que su ausencia se prolongue durante semanas.

El panorama para Newcastle no termina ahí. Joelinton, Nico González, Dan Burn, William Osula, Ewen Jaouen y Jacob Ramsey también están en la enfermería, lo que obliga a Jaissle a buscar soluciones con un plantel mermado.

Hull City, por su parte, llega con la moral alta tras mantener su invicto en la Premier League con un empate 2-2 en Stamford Bridge ante Chelsea. El técnico Sergej Jakirovic ha construido un equipo sólido que ya ha demostrado su capacidad de competir contra los grandes.

Los Tigers también tienen sus propias bajas, con Jack Butland, Darko Gyabi y Hidemasa Morita entre los ausentes, pero su plantilla disponible ha mostrado suficiente cohesión para mantenerse en la parte alta de la tabla.

Con Newcastle en el puesto 12 y Hull City en el cuarto lugar de la Premier League, el encuentro tiene implicaciones claras en la clasificación.

Noticias de los equipos y escuadras

Matthias Jaissle llega al partido con una enfermería repleta. Dan Burn, William Osula, Joelinton, Nico González, Ewen Jaouen, Anthony Elanga y Jacob Ramsey son bajas confirmadas. El once probable apunta a Lukas Hornicek en portería, con una defensa formada por Lewis Hall, Amar Dedic, Malick Thiaw y Sven Botman, y una línea de ataque con Yoane Wissa como referencia.

Sergej Jakirovic también afronta ausencias en el bando visitante. Jack Butland, Darko Gyabi, Eliot Matazo, Charlie Hughes, Ilyas Ansah, Hidemasa Morita, Nobel Mendy y Paddy McNair no estarán disponibles. El once proyectado sitúa a Konstantinos Tzolakis bajo palos, con Oli McBurnie y Elliot Stroud en ataque.

Forma

Newcastle llega a este partido con un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones, aunque la tendencia más reciente marca una caída. Su último partido fue una derrota 4-1 ante Leeds United en la Premier League, resultado que rompió su racha positiva. Antes de eso, los Magpies habían encadenado una victoria 1-0 en la Carabao Cup ante Millwall y un triunfo 2-0 sobre el Tottenham en liga. En total, han marcado diez goles y encajado nueve en estos cinco partidos.

Hull City presenta dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Chelsea en Stamford Bridge en la Premier League. Antes, los Tigers cayeron 1-0 ante Sunderland en la Carabao Cup, pero habían ganado a Coventry 1-0 en liga. En conjunto, han anotado cuatro goles y encajado cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes data de julio de 2024, cuando Newcastle se impuso 2-0 a Hull en un amistoso de pretemporada disputado en el estadio de los Tigers. En los cinco últimos duelos registrados, Newcastle acumula tres victorias frente a ninguna de Hull, con dos empates. Entre esos resultados destacan un 2-2 en un amistoso de 2018 y un 1-1 en la Carabao Cup de 2016.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, Newcastle United ocupa el puesto 12, mientras que Hull City se sitúa en la cuarta posición.