¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Premier League
team-logoNewcastle
St James' Park
team-logoHull
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Newcastle vs Hull: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Newcastle vs Hull
Newcastle
Hull
Premier League

Cómo ver el partido de Premier League entre Newcastle y Hull, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Newcastle United recibe a Hull City en St James' Park en un encuentro de Premier League que llega en un momento delicado para los Magpies, que buscan recuperarse tras su primera derrota de la temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 5
St James' Park

Cómo sintonizar el Newcastle vs Hull

El partido entre Newcastle United y Hull City se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

DAZN

DAZN

Ver aquí

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

Matthias Jaissle afronta este partido con una lista de bajas considerable. La ausencia más notable es la de Anthony Elanga, quien no solo se perdió la dolorosa caída 4-1 ante Leeds United, sino que también fue descartado de la selección sueca por lesión, con temores de que su ausencia se prolongue durante semanas.

El panorama para Newcastle no termina ahí. Joelinton, Nico González, Dan Burn, William Osula, Ewen Jaouen y Jacob Ramsey también están en la enfermería, lo que obliga a Jaissle a buscar soluciones con un plantel mermado.

Hull City, por su parte, llega con la moral alta tras mantener su invicto en la Premier League con un empate 2-2 en Stamford Bridge ante Chelsea. El técnico Sergej Jakirovic ha construido un equipo sólido que ya ha demostrado su capacidad de competir contra los grandes.

Los Tigers también tienen sus propias bajas, con Jack Butland, Darko Gyabi y Hidemasa Morita entre los ausentes, pero su plantilla disponible ha mostrado suficiente cohesión para mantenerse en la parte alta de la tabla.

Con Newcastle en el puesto 12 y Hull City en el cuarto lugar de la Premier League, el encuentro tiene implicaciones claras en la clasificación.

Noticias de los equipos y escuadras

Newcastle contra Hull alineaciones probables

4-2-3-1
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Formación
Hull crest
Hull
HUL
3-4-3
L. HornicekL. HornicekL. HallL. HallM. ThiawM. ThiawS. BotmanS. BotmanV. LivramentoV. LivramentoH. BarnesH. BarnesJ. WillockJ. WillockJ. MurphyJ. MurphyL. MileyL. MileyS. SteurS. SteurY. WissaY. WissaK. TzolakisK. TzolakisJ. EganJ. EganS. AjayiS. AjayiL. HerringtonL. HerringtonR. GilesR. GilesM. CrooksM. CrooksL. CoyleL. CoyleR. SlaterR. SlaterM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnieteam-logoE. Stroud
Hull crest
Hull
HUL
4-2-3-1
Newcastle

Once inicial

Hull

Manager

  • M. Jaissle
  • S. Jakirovic

Matthias Jaissle llega al partido con una enfermería repleta. Dan Burn, William Osula, Joelinton, Nico González, Ewen Jaouen, Anthony Elanga y Jacob Ramsey son bajas confirmadas. El once probable apunta a Lukas Hornicek en portería, con una defensa formada por Lewis Hall, Amar Dedic, Malick Thiaw y Sven Botman, y una línea de ataque con Yoane Wissa como referencia.

Sergej Jakirovic también afronta ausencias en el bando visitante. Jack Butland, Darko Gyabi, Eliot Matazo, Charlie Hughes, Ilyas Ansah, Hidemasa Morita, Nobel Mendy y Paddy McNair no estarán disponibles. El once proyectado sitúa a Konstantinos Tzolakis bajo palos, con Oli McBurnie y Elliot Stroud en ataque.

Forma

NEW

NEW - Formulario

WBA
W3-2
TOT
W0-2
BOU
D2-2
MIL
W0-1
LEE
L4-1
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
HUL

HUL - Formulario

STK
W1-1
COV
W0-1
AVL
D0-0
SUN
L1-0
CHE
D2-2
Gol marcado (encajado)
4/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Newcastle llega a este partido con un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones, aunque la tendencia más reciente marca una caída. Su último partido fue una derrota 4-1 ante Leeds United en la Premier League, resultado que rompió su racha positiva. Antes de eso, los Magpies habían encadenado una victoria 1-0 en la Carabao Cup ante Millwall y un triunfo 2-0 sobre el Tottenham en liga. En total, han marcado diez goles y encajado nueve en estos cinco partidos.

Hull City presenta dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Chelsea en Stamford Bridge en la Premier League. Antes, los Tigers cayeron 1-0 ante Sunderland en la Carabao Cup, pero habían ganado a Coventry 1-0 en liga. En conjunto, han anotado cuatro goles y encajado cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

NewcastleEmpateHull
2
2
1
Amistosos
Hull badge
Hull
HUL
0
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
F
Amistosos
Hull badge
Hull
HUL
2
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
F
Carabao Cup
Hull badge
Hull
HUL
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
F
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
0
Newcastle badge
Newcastle
NEW
3
F
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
Hull badge
Hull
HUL
2
F
10Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes data de julio de 2024, cuando Newcastle se impuso 2-0 a Hull en un amistoso de pretemporada disputado en el estadio de los Tigers. En los cinco últimos duelos registrados, Newcastle acumula tres victorias frente a ninguna de Hull, con dos empates. Entre esos resultados destacan un 2-2 en un amistoso de 2018 y un 1-1 en la Carabao Cup de 2016.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
W
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
W
D
D
W
4
HullHullHUL
422052+38
D
D
W
W
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
W
D
L
W
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
L
W
W
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
W
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
W
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
W
L
L
W
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
W
D
D
L
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
L
D
W
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
D
D
L
L
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
L
D
L
L
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, Newcastle United ocupa el puesto 12, mientras que Hull City se sitúa en la cuarta posición.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google