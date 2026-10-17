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Premier League - Jornada 7 17 oct 2026 - 12:30 St James' Park

Cómo ver Newcastle vs Aston Villa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Newcastle vs Aston Villa se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación se muestran las opciones disponibles para ver el partido en vivo.

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Newcastle United recibe a Aston Villa en St James' Park en un partido de la Premier League que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Los de Matthias Jaissle atraviesan una racha irregular y necesitan puntos para alejarse de la zona baja de la tabla. Los Villans, por su parte, llegan con la moral por las nubes tras un resultado que sacudió Europa.

El Aston Villa de Unai Emery acaba de protagonizar una de las noches más brillantes de su temporada. La goleada por 6-0 sobre el Fenerbahce en Villa Park, con Johan Manzambi, Nicolas Jackson y Ross Barkley como protagonistas, devolvió al equipo la confianza en casa y los colocó terceros en la fase de liga de la Champions League con pleno de victorias.

Newcastle, en cambio, llega con la resaca de una derrota dolorosa. Los Magpies cayeron 4-1 ante el Coventry en su último compromiso liguero, un resultado que pone presión sobre Jaissle y complica su posición en la tabla. El equipo ha mostrado inconsistencia y necesita una respuesta contundente ante su afición.

La baja de Dan Burn, capitán del equipo, añade una preocupación extra al planteamiento local. El defensa admitió que tiene por delante una batalla para recuperar su sitio en el once tras su lesión de tobillo, y su ausencia se nota en la estructura defensiva del equipo.

El Aston Villa llega como visitante con un estado de forma envidiable fuera de casa, con victorias recientes ante el Tottenham y el Coventry en la Carabao Cup. Emery ha construido un equipo que viaja bien y que en este momento parece más fiable lejos de Villa Park que en él, aunque la noche del martes ante el Fenerbahce puede haber cambiado esa percepción.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Matthias Jaissle no podrá contar con Anthony Elanga, Ewen Jaouen, Jacob Ramsey, Bazoumana Toure ni Valentino Livramento por lesión. El once probable de los Magpies apunta a Lukas Hornicek bajo palos, con Lewis Hall, Malick Thiaw, Sven Botman y Lewis Miley en defensa, y Harvey Barnes, Jacob Murphy, Yoane Wissa, Nico Gonzalez, Joseph Willock y Matias Fernandez-Pardo completando el equipo.

Unai Emery tampoco llega sin problemas. Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse, Brian Madjo, George Hemmings y Matteo Ruggeri están en la enfermería, lo que condiciona especialmente el carril izquierdo. El once proyectado del Aston Villa sitúa a Zion Suzuki en portería, con Matty Cash, Aaron Wan-Bissaka, Tyrone Mings y Victor Nilsson Lindelöf en defensa, y Johan Manzambi, Boubacar Kamara, Emiliano Buendia, Joao Gomes, John McGinn y Nicolas Jackson como referencia ofensiva.

Forma

Newcastle llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-1 ante el Coventry en la Premier League, y entre sus victorias destaca un triunfo 2-1 sobre el Hull. En total, los Magpies han marcado ocho goles y encajado diez en ese tramo, una cifra defensiva que refleja sus dificultades.

El Aston Villa presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La goleada 6-0 sobre el Fenerbahce en la Champions League es su resultado más reciente y más contundente, precedida por un empate 2-2 ante el Brentford en la Premier League. Los Villans han anotado quince goles y encajado siete en ese período, con victorias también ante el Tottenham y el Coventry.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre estos dos equipos favorece al Aston Villa. En el último enfrentamiento directo, disputado en febrero de 2026, Villa se impuso 3-1 como local. En los cinco partidos anteriores, los Villans acumulan tres victorias frente a una del Newcastle, con un empate también registrado. El conjunto de Birmingham ha demostrado solidez ante los Magpies en los últimos años, aunque St James' Park sigue siendo un escenario donde Newcastle ha logrado resultados importantes, como la victoria 3-0 en diciembre de 2024.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Newcastle ocupa la undécima posición mientras que el Aston Villa se sitúa en el decimosexto lugar. Ambos equipos se encuentran en una zona de la tabla donde la necesidad de sumar puntos es real, lo que añade peso a un duelo que ninguno de los dos puede permitirse perder.