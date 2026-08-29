Cómo ver Mónaco vs Marsella: detalles del partido, cómo ver en directo y más

El Stade Louis II acoge un duelo de Ligue 1 entre Mónaco y Marsella, dos de los equipos más sólidos de la primera jornada de la temporada 2026-27. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Ligue 1 - Jornada 2 30 ago 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Cómo ver Mónaco vs Marsella: transmisiones en directo

El partido está disponible para ver en directo a través de DAZN. A continuación se detallan las opciones de emisión en TV y streaming.

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Acerca del encuentro

El conjunto monegasco llega al partido con una racha positiva. Tras golear al Gornik Zabrze por 4-1 en la fase de clasificación de la Conference League y sumar tres puntos en Le Havre, Filipe Luís ha encontrado ritmo en su equipo. Sin embargo, las bajas pesan: Matthis Abline, Folarin Balogun, Ansu Fati, Mohammed Salisu y Takumi Minamino están todos fuera de la convocatoria.

Lamine Camara aparece en el once proyectado de Mónaco, aunque su futuro en el club genera dudas. El centrocampista ha sido vinculado con un posible traspaso al Chelsea como sustituto de Enzo Fernández, lo que añade incertidumbre al entorno monegasco de cara a este partido.

El Marsella de Bruno Genesio aterrizó en Mónaco desde una posición envidiable en la tabla. Los marselleses aplastaron al Strasbourg 4-0 en su debut liguero y llegan como segundo clasificado, con una plantilla que ha marcado con fluidez durante la pretemporada. Leonardo Balerdi es la única baja confirmada para el conjunto visitante.

El historial reciente entre ambos favorece ligeramente al Mónaco en el Stade Louis II, donde ganaron 2-1 en abril de 2026. No obstante, el Marsella tiene argumentos de sobra para plantear un partido igualado, y la segunda plaza en la clasificación respalda su confianza.

Noticias del equipo y escuadras

Filipe Luís no podrá contar con un grupo numeroso de jugadores para este partido. Matthis Abline, Folarin Balogun, Ansu Fati, Mohammed Salisu y Takumi Minamino están todos en la enfermería, sin suspendidos en la lista. El once proyectado del Mónaco incluye a Lukas Hradecky bajo palos, con Lamine Camara y Denis Zakaria en el centro del campo.

Bruno Genesio afronta el desplazamiento con una baja importante: Leonardo Balerdi no estará disponible. No hay suspensiones confirmadas en el equipo visitante. El once probable del Marsella sitúa a Jeffrey De Lange en portería, con Pierre-Emile Hoejbjerg y Angel Gomes como piezas clave en la medular. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

El Mónaco suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con una sola derrota. Su resultado más reciente fue la goleada 4-1 al Gornik Zabrze en la Conference League el 27 de agosto, y antes de eso se impusieron 1-0 al Le Havre en Ligue 1. Su único tropiezo llegó en un amistoso de pretemporada ante el Coventry, donde cayeron 2-0. En total, el equipo monegasco ha marcado diez goles y encajado siete en ese tramo.

El Marsella presenta también una forma sólida, con cuatro victorias en los últimos cinco encuentros. La más contundente fue el 4-0 ante el Strasbourg en la primera jornada de Ligue 1 el 21 de agosto. Su único revés llegó en un amistoso frente al Atlético de Madrid, donde perdieron 2-1. Los de Genesio han anotado trece goles en ese período, una cifra que refleja su potencial ofensivo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 5 de abril de 2026 en Ligue 1, con victoria del Mónaco por 2-1 en el Stade Louis II. Antes de eso, el Marsella ganó 1-0 en el partido de vuelta disputado en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos en la liga francesa, el Mónaco acumula dos victorias frente a dos del Marsella, con un empate 2-2 registrado en enero de 2024. El historial reciente entre ambos equipos es equilibrado y no apunta a un favorito claro.

Clasificación

En la clasificación de la Ligue 1, el Marsella ocupa la segunda posición, mientras que el Mónaco se sitúa en el quinto puesto.