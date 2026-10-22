Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Stadion Z'dezele

Cómo ver MIK CM Celje vs Salzburgo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre MIK CM Celje y Salzburgo se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

MIK CM Celje y Salzburgo se miden en el Stadion Z'dezele de Celje en un partido de la Europa League que llega en un momento delicado para ambos conjuntos en la clasificación continental.

Celje afronta el choque desde una posición muy comprometida en la tabla de la Europa League. El conjunto esloveno de Zoran Zejlkovic no atraviesa su mejor momento europeo y necesita sumar para no quedar descolgado definitivamente de cualquier opción de avance en la competición.

El cuadro local sí ha encontrado algo de regularidad en la Prva Liga, pero en Europa el camino ha sido más duro. Sus últimas actuaciones en el torneo continental dejan margen de mejora y el partido de hoy es una oportunidad para reaccionar ante su afición.

Salzburgo llega a Eslovenia con sus propias dudas. El equipo de Danny Roehl tampoco ocupa una posición cómoda en la Europa League y, aunque viene de una victoria reciente en liga, el golpe recibido en su última salida europea pesa sobre el vestuario austriaco.

Los de Roehl tienen argumentos para competir, especialmente con el respaldo de haber goleado al Sturm Graz en liga, pero el contexto europeo exige una respuesta más consistente si quieren mantenerse vivos en la competición.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de TV y el horario de kick-off.

Noticias del equipo y escuadras

Zoran Zejlkovic dirige a MIK CM Celje para este encuentro de Europa League. En este momento no se dispone de información confirmada sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local, por lo que los datos se actualizarán cuando estén disponibles antes del partido.

En el lado visitante, Danny Roehl prepara su once para Salzburgo. Tampoco hay datos confirmados sobre lesionados o sancionados en el conjunto austriaco, y se facilitará información adicional conforme se acerque el horario de kick-off.

Forma

MIK CM Celje llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 ante Maribor en la Prva Liga, mientras que en Europa cayó 0-3 ante Omonia Nicosia. Su única victoria en este período fue un ajustado 1-0 frente a Aluminij en liga. El equipo ha marcado un gol y encajado seis en ese tramo de partidos.

Salzburgo presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su encuentro más reciente fue una victoria 3-0 ante Altach en la Bundesliga austriaca, aunque en Europa perdió 0-4 frente al AC Milán. El conjunto austriaco también venció 3-0 al Sturm Graz en liga y empató 0-0 con el Grazer AK. En total, ha anotado seis goles y encajado seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos de enfrentamientos previos entre MIK CM Celje y Salzburgo. Este partido será el primero del que se tiene registro entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, MIK CM Celje ocupa la posición 35 y Salzburgo se sitúa en el puesto 21. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que convierte este partido en una cita de gran importancia para cualquiera de los dos que aspire a mantenerse con opciones reales en la competición.