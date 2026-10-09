Cómo ver Manchester United vs Tottenham: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Manchester United recibe a Tottenham Hotspur en Old Trafford en un duelo de Premier League que llega en un momento complicado para ambos equipos. Michael Carrick dirige a los Red Devils en casa, con la necesidad urgente de sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 12:30 Old Trafford

Cómo sintonizar el Manchester United vs Tottenham

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Acerca del encuentro

El United atraviesa un período irregular. Su última victoria en la Premier League se remonta a principios de septiembre, y los resultados recientes incluyen derrotas ante Brighton en la Carabao Cup y ante el Manchester City en el derbi. La presión sobre Carrick es evidente.

Tottenham tampoco llega en su mejor momento. Roberto De Zerbi acumula tres partidos sin ganar en la liga y su equipo ha encajado goles con demasiada facilidad en las últimas semanas. Los Spurs necesitan una reacción fuera de casa.

Lisandro Martínez, que acaba de despedir a Lionel Messi de la selección argentina tras su última aparición internacional, estará en el centro de la defensa del United. Su liderazgo será determinante ante un ataque visitante que puede hacer daño.

Mathys Tel ha llegado al parón internacional con un rendimiento histórico con la selección sub-21 francesa, igualando el récord de goles de todos los tiempos. El delantero de Tottenham buscará trasladar esa confianza al escenario de la Premier League.

Con los dos equipos necesitados de puntos y con bajas importantes en ambos bloques, este partido promete intensidad. A continuación, toda la información sobre cómo seguirlo en directo.

Noticias de los equipos y escuadras

Michael Carrick no podrá contar con una lista considerable de bajas. Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko y Noussair Mazraoui están todos en la enfermería. El once probable del United incluye a Senne Lammens bajo palos, con Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Harry Maguire y Luke Shaw en defensa, y Bruno Fernandes liderando el centro del campo junto a Youri Tielemans y Mason Mount.

Roberto De Zerbi también afronta problemas físicos en su plantilla. Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke y Micky van de Ven son bajas confirmadas para el técnico italiano. El once visitante previsto sitúa a Antonin Kinsky en portería, con Archie Gray, Marcos Senesi, Andrew Robertson y Tosin Adarabioyo en la línea defensiva, y Dominic Solanke como referencia ofensiva.

Forma

El Manchester United llega con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los Red Devils ganaron 4-0 al Sabah FK en la Liga de Campeones, aunque en la Premier League no han pasado del empate ante Fulham (1-1) y Everton (2-2), con derrotas ante el Manchester City (0-1) y ante el Brighton en la Carabao Cup (2-3). Han marcado nueve goles y encajado siete en ese tramo.

Tottenham presenta un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas en los últimos cinco encuentros. Los Spurs empataron sin goles ante el Everton y el Nottingham Forest, y perdieron ante el Aston Villa (2-3), el Liverpool en la Carabao Cup (1-3) y el Newcastle (0-2). Han anotado tres goles y recibido ocho, lo que refleja una fragilidad defensiva preocupante.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 7 de febrero de 2026 en Old Trafford, con victoria del Manchester United por 2-0 en la Premier League. En los cinco últimos enfrentamientos, el United suma dos victorias frente a tres del Tottenham, con un empate incluido. Tottenham se impuso en la Europa League en mayo de 2025 (1-0) y en la Carabao Cup en diciembre de 2024 (4-3), partido este último en el que los goles abundaron.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, el Manchester United ocupa la duodécima posición, mientras que el Tottenham se encuentra en el puesto veinte. Ambos conjuntos necesitan puntos con urgencia, aunque por razones distintas: los Red Devils buscan consolidarse en la zona media, y los Spurs intentan salir de los puestos de descenso.