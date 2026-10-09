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Premier League
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Old Trafford
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Cómo ver Manchester United vs Tottenham: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Manchester United vs Tottenham
Manchester United
Tottenham
Premier League

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Manchester United y Tottenham. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Manchester United recibe a Tottenham Hotspur en Old Trafford en un duelo de Premier League que llega en un momento complicado para ambos equipos. Michael Carrick dirige a los Red Devils en casa, con la necesidad urgente de sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 6
Old Trafford

Cómo sintonizar el Manchester United vs Tottenham

El partido se puede ver en directo a través de DAZN. Accede a la transmisión en vivo desde el enlace oficial de la plataforma.

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Acerca del encuentro

El United atraviesa un período irregular. Su última victoria en la Premier League se remonta a principios de septiembre, y los resultados recientes incluyen derrotas ante Brighton en la Carabao Cup y ante el Manchester City en el derbi. La presión sobre Carrick es evidente.

Tottenham tampoco llega en su mejor momento. Roberto De Zerbi acumula tres partidos sin ganar en la liga y su equipo ha encajado goles con demasiada facilidad en las últimas semanas. Los Spurs necesitan una reacción fuera de casa.

Lisandro Martínez, que acaba de despedir a Lionel Messi de la selección argentina tras su última aparición internacional, estará en el centro de la defensa del United. Su liderazgo será determinante ante un ataque visitante que puede hacer daño.

Mathys Tel ha llegado al parón internacional con un rendimiento histórico con la selección sub-21 francesa, igualando el récord de goles de todos los tiempos. El delantero de Tottenham buscará trasladar esa confianza al escenario de la Premier League.

Con los dos equipos necesitados de puntos y con bajas importantes en ambos bloques, este partido promete intensidad. A continuación, toda la información sobre cómo seguirlo en directo.

Noticias de los equipos y escuadras

Manchester United contra Tottenham alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formación
Tottenham crest
Tottenham
TOT
4-2-3-1
S. LammensS. LammensLisandro MartínezLisandro MartínezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireL. ShawL. ShawS. LaceyS. LaceyY. TielemansY. TielemansA. SantosA. SantosB. FernandesB. FernandesB. MbeumoB. MbeumoM. CunhaM. CunhaA. KinskyA. KinskyA. GrayA. GrayM. van de VenM. van de VenA. RobertsonA. RobertsonJ. van HeckeJ. van HeckeR. BentancurR. BentancurSavioSavioS. TonaliS. TonaliM. KudusM. KudusC. GallagherC. GallagherO. MarmoushO. Marmoush
Tottenham crest
Tottenham
TOT
4-2-3-1
Manchester United

Once inicial

Tottenham

Manager

  • M. Carrick
  • R. De Zerbi

Michael Carrick no podrá contar con una lista considerable de bajas. Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko y Noussair Mazraoui están todos en la enfermería. El once probable del United incluye a Senne Lammens bajo palos, con Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Harry Maguire y Luke Shaw en defensa, y Bruno Fernandes liderando el centro del campo junto a Youri Tielemans y Mason Mount.

Roberto De Zerbi también afronta problemas físicos en su plantilla. Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke y Micky van de Ven son bajas confirmadas para el técnico italiano. El once visitante previsto sitúa a Antonin Kinsky en portería, con Archie Gray, Marcos Senesi, Andrew Robertson y Tosin Adarabioyo en la línea defensiva, y Dominic Solanke como referencia ofensiva.

Forma

MUN

MUN - Formulario

EVE
D2-2
SAB
W4-0
MCI
L0-1
BHA
L2-3
FUL
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
TOT

TOT - Formulario

NEW
L0-2
NFO
D0-0
EVE
D0-0
LIV
L3-1
AVL
L2-3
Gol marcado (encajado)
3/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Manchester United llega con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los Red Devils ganaron 4-0 al Sabah FK en la Liga de Campeones, aunque en la Premier League no han pasado del empate ante Fulham (1-1) y Everton (2-2), con derrotas ante el Manchester City (0-1) y ante el Brighton en la Carabao Cup (2-3). Han marcado nueve goles y encajado siete en ese tramo.

Tottenham presenta un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas en los últimos cinco encuentros. Los Spurs empataron sin goles ante el Everton y el Nottingham Forest, y perdieron ante el Aston Villa (2-3), el Liverpool en la Carabao Cup (1-3) y el Newcastle (0-2). Han anotado tres goles y recibido ocho, lo que refleja una fragilidad defensiva preocupante.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Manchester UnitedEmpateTottenham
1
1
3
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
F
Europa League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
F
Carabao Cup
Tottenham badge
Tottenham
TOT
4
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
F
7Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 7 de febrero de 2026 en Old Trafford, con victoria del Manchester United por 2-0 en la Premier League. En los cinco últimos enfrentamientos, el United suma dos victorias frente a tres del Tottenham, con un empate incluido. Tottenham se impuso en la Europa League en mayo de 2025 (1-0) y en la Carabao Cup en diciembre de 2024 (4-3), partido este último en el que los goles abundaron.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, el Manchester United ocupa la duodécima posición, mientras que el Tottenham se encuentra en el puesto veinte. Ambos conjuntos necesitan puntos con urgencia, aunque por razones distintas: los Red Devils buscan consolidarse en la zona media, y los Spurs intentan salir de los puestos de descenso.

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