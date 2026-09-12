El derbi de Mánchester regresa a Old Trafford con el Manchester United de Michael Carrick recibiendo al líder de la Premier League, el Manchester City de Enzo Maresca, en un choque de máxima tensión en la ciudad. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 4 13 sept 2026 - 11:30 Old Trafford

Cómo sintonizar el Manchester United vs Manchester City

El Manchester United vs Manchester City se puede seguir en directo a través de DAZN. Consulta la disponibilidad en tu región y accede al enlace para contratar el servicio y no perderte el derbi.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual.

Acerca del encuentro

Carrick lleva al United a este partido con un balance irregular en las últimas semanas. Los Diablos Rojos encadenaron victorias ante Ipswich (5-2) y Sabah FK (4-0) en la Liga de Campeones, pero el empate ante el Everton (2-2) y la derrota frente al Hull (2-0) en liga dejan dudas sobre su consistencia en casa.

El City llega en un estado de forma muy diferente. Maresca ha construido un equipo que no ha perdido en la Premier League en lo que va de temporada, con victorias convincentes ante Crystal Palace (4-1) y Bournemouth (2-1), y que arrancó la fase de liga de la Champions con un triunfo en Oporto (2-0).

La situación de Luke Shaw genera incertidumbre en el bando local. Carrick confirmó que el lateral izquierdo no fue alineado en Europa entre semana por precaución y que afronta una prueba de aptitud de última hora antes del partido. La baja del lateral complica aún más una defensa que ya tiene a Amad Diallo, Matthijs de Ligt y Manuel Ugarte en la enfermería.

En el otro lado, Maresca recibe noticias mixtas desde el cuerpo médico. Jeremy Doku y Nico O'Reilly están descartados, aunque el técnico italiano cuenta con Erling Haaland disponible para liderar el ataque visitante en Old Trafford.

La figura de Bruno Fernandes sigue siendo central para las aspiraciones del United, aunque el club ya estudia opciones de recambio a futuro, con Morgan Gibbs-White del Nottingham Forest entre los nombres que han surgido en esa conversación. Por ahora, el capitán portugués debe ser el detonante de un equipo que necesita dar la talla ante el mejor rival de la liga.

Noticias de los equipos y escuadras

Michael Carrick no podrá contar con Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Tom Heaton ni Manuel Ugarte por lesión. Luke Shaw afronta una prueba de aptitud de última hora tras ser preservado en el partido europeo entre semana; si supera el test, podría aparecer en el once probable junto a Lammens, Martínez, Dalot, Maguire, Tielemans, Fernandes, Mainoo, Mbeumo, Rashford y Cunha.

En el Manchester City, Enzo Maresca confirma las bajas de Jeremy Doku y Nico O'Reilly, aunque no hay suspensiones que afecten a la plantilla. El técnico italiano dispone de un once proyectado con Donnarumma bajo palos, una línea de cuatro formada por Gvardiol, Khusanov, Guehi y Dias, y Haaland como referencia ofensiva.

Forma

El Manchester United llega con un registro de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una goleada 4-0 ante el Sabah FK en la Liga de Campeones, aunque en la Premier League el rendimiento ha sido más irregular: el empate 2-2 con el Everton y la derrota 0-2 ante el Hull apuntan a una fragilidad defensiva. En total, los Diablos Rojos han marcado 13 goles y encajado 8 en ese tramo.

El Manchester City presenta un historial de 4 victorias y 1 derrota en sus últimos cinco encuentros. Arrancaron la Champions con un triunfo 0-2 en Oporto y en la Premier League suman tres victorias consecutivas, con un balance de 8 goles a favor y solo 4 en contra. Su única derrota llegó en el Community Shield ante el Arsenal (0-3), antes del inicio de la temporada competitiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en Old Trafford terminó con victoria del Manchester United por 2-0 en enero de 2026 en la Premier League. En los últimos cinco duelos, el City ganó en dos ocasiones, el United en dos, y hubo un empate, con el City anotando 7 goles en total por 5 del United. El precedente más cercano a este partido fue la victoria del City en su feudo por 3-0 en septiembre de 2025.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, el Manchester City ocupa el primer puesto, mientras que el Manchester United se encuentra en la undécima posición.