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Cómo ver Manchester United vs Manchester City: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Manchester United vs Manchester City
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Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Manchester United y Manchester City. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El derbi de Mánchester regresa a Old Trafford con el Manchester United de Michael Carrick recibiendo al líder de la Premier League, el Manchester City de Enzo Maresca, en un choque de máxima tensión en la ciudad. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Premier League - Jornada 4
Old Trafford

Cómo sintonizar el Manchester United vs Manchester City

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Acerca del encuentro

Carrick lleva al United a este partido con un balance irregular en las últimas semanas. Los Diablos Rojos encadenaron victorias ante Ipswich (5-2) y Sabah FK (4-0) en la Liga de Campeones, pero el empate ante el Everton (2-2) y la derrota frente al Hull (2-0) en liga dejan dudas sobre su consistencia en casa.

El City llega en un estado de forma muy diferente. Maresca ha construido un equipo que no ha perdido en la Premier League en lo que va de temporada, con victorias convincentes ante Crystal Palace (4-1) y Bournemouth (2-1), y que arrancó la fase de liga de la Champions con un triunfo en Oporto (2-0).

La situación de Luke Shaw genera incertidumbre en el bando local. Carrick confirmó que el lateral izquierdo no fue alineado en Europa entre semana por precaución y que afronta una prueba de aptitud de última hora antes del partido. La baja del lateral complica aún más una defensa que ya tiene a Amad Diallo, Matthijs de Ligt y Manuel Ugarte en la enfermería.

En el otro lado, Maresca recibe noticias mixtas desde el cuerpo médico. Jeremy Doku y Nico O'Reilly están descartados, aunque el técnico italiano cuenta con Erling Haaland disponible para liderar el ataque visitante en Old Trafford.

La figura de Bruno Fernandes sigue siendo central para las aspiraciones del United, aunque el club ya estudia opciones de recambio a futuro, con Morgan Gibbs-White del Nottingham Forest entre los nombres que han surgido en esa conversación. Por ahora, el capitán portugués debe ser el detonante de un equipo que necesita dar la talla ante el mejor rival de la liga.

Noticias de los equipos y escuadras

Manchester United contra Manchester City alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formación
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-1-4-1
S. LammensS. LammensLisandro MartínezLisandro MartínezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireL. ShawL. ShawY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesK. MainooK. MainooB. MbeumoB. MbeumoM. RashfordM. RashfordM. CunhaM. CunhaG. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolM. NunesM. NunesM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasN. O'ReillyN. O'ReillyEnzo FernándezEnzo FernándezE. AndersonE. AndersonP. FodenP. FodenA. SemenyoA. SemenyoE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Manchester United

Once inicial

Manchester City

Manager

  • M. Carrick
  • E. Maresca

Michael Carrick no podrá contar con Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Tom Heaton ni Manuel Ugarte por lesión. Luke Shaw afronta una prueba de aptitud de última hora tras ser preservado en el partido europeo entre semana; si supera el test, podría aparecer en el once probable junto a Lammens, Martínez, Dalot, Maguire, Tielemans, Fernandes, Mainoo, Mbeumo, Rashford y Cunha.

En el Manchester City, Enzo Maresca confirma las bajas de Jeremy Doku y Nico O'Reilly, aunque no hay suspensiones que afecten a la plantilla. El técnico italiano dispone de un once proyectado con Donnarumma bajo palos, una línea de cuatro formada por Gvardiol, Khusanov, Guehi y Dias, y Haaland como referencia ofensiva.

Forma

MUN

MUN - Formulario

MIL
L2-4
HUL
L2-0
IPS
W5-2
EVE
D2-2
SAB
W4-0
Gol marcado (encajado)
13/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MCI

MCI - Formulario

ARS
L3-0
BOU
W2-1
CRY
W1-4
COV
W1-0
POR
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Manchester United llega con un registro de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una goleada 4-0 ante el Sabah FK en la Liga de Campeones, aunque en la Premier League el rendimiento ha sido más irregular: el empate 2-2 con el Everton y la derrota 0-2 ante el Hull apuntan a una fragilidad defensiva. En total, los Diablos Rojos han marcado 13 goles y encajado 8 en ese tramo.

El Manchester City presenta un historial de 4 victorias y 1 derrota en sus últimos cinco encuentros. Arrancaron la Champions con un triunfo 0-2 en Oporto y en la Premier League suman tres victorias consecutivas, con un balance de 8 goles a favor y solo 4 en contra. Su única derrota llegó en el Community Shield ante el Arsenal (0-3), antes del inicio de la temporada competitiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Manchester UnitedEmpateManchester City
2
1
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
F
Community Shield
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
5Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos en Old Trafford terminó con victoria del Manchester United por 2-0 en enero de 2026 en la Premier League. En los últimos cinco duelos, el City ganó en dos ocasiones, el United en dos, y hubo un empate, con el City anotando 7 goles en total por 5 del United. El precedente más cercano a este partido fue la victoria del City en su feudo por 3-0 en septiembre de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
W
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
W
W
W
3
HullHullHUL
422052+38
D
D
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
L
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
W
8
IpswichIpswichIPS
4202710-36
W
L
L
W
9
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
10
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
W
D
D
L
12
BrightonBrightonBHA
311185+34
D
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
D
D
L
L
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
L
D
L
L
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, el Manchester City ocupa el primer puesto, mientras que el Manchester United se encuentra en la undécima posición.

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