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Premier League - Jornada 8 25 oct 2026 - 10:00 Old Trafford

Cómo ver Manchester United vs Bournemouth en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Manchester United vs Bournemouth se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, que cuentan con los derechos de emisión del partido. Consulta las opciones disponibles a continuación para seguir el encuentro en vivo.

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El Manchester United recibe al Bournemouth en Old Trafford en un partido de Premier League que llega en un momento de máxima tensión para los locales. Michael Carrick afronta uno de los momentos más delicados de su etapa como entrenador del club, con su cargo en entredicho tras una racha de resultados preocupante.

Los Red Devils acumulan apenas una victoria en sus últimos siete partidos de liga, y la derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League no ha hecho más que intensificar las dudas sobre el proyecto. Fuentes cercanas a varios candidatos para sustituir a Carrick han señalado que el vestuario muestra una falta de orden y disciplina que alarma a posibles sucesores. Nombres como Julian Nagelsmann y Eddie Howe aparecen en las quinielas del club.

El ambiente interno tampoco ayuda. Lisandro Martínez criticó públicamente al director técnico Jason Wilcox tras la derrota ante el Atlético de Madrid, y Bruno Fernandes apuntó directamente a la táctica de Carrick después del batacazo europeo ante el Como. Gary Lineker llegó a calificar el banquillo del United como un "cementerio" para cualquier entrenador que lo ocupe ahora mismo.

El Bournemouth llega a Manchester con una dinámica muy diferente. Los de Marco Rose vienen de golear al AC Milán por 3-0 en la Europa League y de imponerse al Sunderland en liga. Es un rival que ha demostrado solidez en las últimas semanas y que no viajará a Old Trafford a especular.

En la tabla, ambos equipos se encuentran en la parte baja de la clasificación, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo con implicaciones directas para la zona de descenso. Para el United, ganar no es una opción, es una necesidad.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el horario, las alineaciones probables y el estado de forma de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Michael Carrick no podrá contar con Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Luke Shaw ni Kobbie Mainoo por lesión. El once probable del United incluye a Senne Lammens bajo palos, con una línea defensiva formada por Harry Maguire, Leny Yoro, Diogo Dalot y Noussair Mazraoui, y Bruno Fernandes como referencia en el mediocampo junto a Youri Tielemans, Carlos Baleba y Andrey Santos, con Amad Diallo y Bryan Mbeumo en ataque.

El Bournemouth de Marco Rose llega con las bajas de Julian Araujo, Alex Scott y Alex Toth. La alineación prevista sitúa a Djordje Petrovic en portería, con Adrien Truffert, Antonio Silva, James Hill y Adam Smith en defensa, Tyler Adams y Lewis Cook en el centro del campo, y Rayan, Marcus Tavernier, Justin Kluivert y Evanilson como referentes ofensivos.

Forma

El Manchester United llega al partido sin una sola victoria en sus últimas cinco salidas, con un balance de cero victorias, tres empates y dos derrotas. El resultado más reciente fue la derrota por 4-1 ante el Como en Champions League, y antes de eso los Red Devils no pasaron del 1-1 ante el Leeds en liga. En total, el equipo ha marcado cinco goles y encajado nueve en ese tramo.

El Bournemouth presenta una imagen mucho más sólida, con tres victorias, una derrota y una derrota adicional en sus últimas cinco salidas. Los de Rose vienen de ganar 3-0 al AC Milán en Europa y 2-0 al Sunderland en liga, aunque sufrieron una goleada de 5-1 ante el Chelsea. En conjunto, han anotado nueve goles y recibido siete en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó con empate a dos en Bournemouth, en marzo de 2026, en un partido de Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos, los resultados han sido muy igualados, con un total de goles elevado que incluye el 4-4 en Old Trafford en diciembre de 2025 y la victoria del Bournemouth por 0-3 también en Old Trafford en diciembre de 2024. El historial reciente no ofrece un dominador claro entre ambos conjuntos.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Manchester United ocupa la decimoquinta posición, mientras que el Bournemouth se sitúa en el decimoséptimo puesto.