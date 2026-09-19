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Cómo ver Manchester City vs Sunderland: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Manchester City vs Sunderland
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Sunderland
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Manchester City y Sunderland. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Etihad Stadium acoge este encuentro de Premier League entre Manchester City y Sunderland, dos equipos que llegan a la cita con trayectorias recientes muy distintas pero con razones de sobra para mirar hacia arriba en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 5
Etihad Stadium

Cómo sintonizar el Manchester City vs Sunderland

El partido entre Manchester City y Sunderland se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas que se indican a continuación.

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Acerca del encuentro

Enzo Maresca presenta a un City que no conoce la derrota en sus últimas cinco salidas. Los de Mánchester vienen de golear 5-0 al Norwich City en la Carabao Cup, una noche en la que el joven Floyd Samba marcó dos goles en su debut profesional. Antes de eso, City venció 1-0 al Manchester United en Old Trafford con un tanto de Erling Haaland, extendiendo su racha a cinco victorias consecutivas en todas las competiciones.

Haaland regresa como referencia ofensiva tras ser preservado en el partido de copa, donde Maresca experimentó tácticamente con Samba como delantero centro. El noruego es el principal foco de atención para cualquier rival que visite el Etihad, aunque City deberá prescindir de Phil Foden, que cumple sanción.

Sunderland, dirigido por Regis Le Bris, llega con la moral reforzada tras escribir una página histórica en Europa. El pasado martes, los Black Cats derrotaron 1-0 al AZ Alkmaar en el Stadium of Light con un penalti de Enzo Le Fee, logrando su primera victoria en competición europea en 53 años. Sin embargo, en la Premier League la realidad es más exigente: Sunderland cayó 2-0 ante el Arsenal en su último partido liguero.

Le Fee, el héroe de la noche europea, forma parte de una alineación probable que también incluye a Granit Xhaka y Brian Brobbey. El equipo afronta este desplazamiento a Mánchester con varias bajas por lesión y una suspensión que limitan las opciones de Le Bris.

La diferencia de posición en la tabla refleja el momento de cada equipo, aunque Sunderland ha demostrado en las últimas semanas que es capaz de competir en distintos frentes.

Noticias de los equipos y escuadras

Manchester City contra Sunderland alineaciones probables

4-1-4-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formación
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaM. GuehiM. GuehiM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolR. DiasR. DiasR. CherkiR. CherkiA. SemenyoA. SemenyoI. NdiayeI. NdiayeE. AndersonE. AndersonEnzo FernándezEnzo FernándezE. HaalandE. HaalandR. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleD. BallardD. BallardT. HumeT. HumeK. DansoK. DansoN. AnguloN. AnguloT. MeunierT. MeunierN. SadikiN. SadikiG. XhakaG. XhakaE. Le FeeE. Le FeeB. BrobbeyB. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-1-4-1
Manchester City

Once inicial

Sunderland

Manager

  • E. Maresca
  • R. Le Bris

Enzo Maresca no podrá contar con Phil Foden, que cumple sanción. La alineación probable de City contempla a Gianluigi Donnarumma bajo palos, con una defensa formada por Marc Guehi, Ruben Dias, Josko Gvardiol y Matheus Nunes. En el centro del campo apuntan Enzo Fernández, Elliot Anderson y Rayan Cherki, mientras que Antoine Semenyo, Iliman Ndiaye y Erling Haaland completarían el once.

Regis Le Bris llega con bajas sensibles: Habib Diarra, Romaine Mundle y Omar Alderete están en la enfermería, y Reinildo cumple suspensión. El once probable de Sunderland sitúa a Robin Roefs en portería, con una línea defensiva de cuatro formada por Nordi Mukiele, Kevin Danso, Daniel Ballard y Trai Hume. Granit Xhaka, Noah Sadiki y Thomas Meunier ocuparían el centro del campo, con Nilson Angulo, Enzo Le Fee y Brian Brobbey por delante.

Forma

MCI

MCI - Formulario

CRY
W1-4
COV
W1-0
POR
W0-2
MUN
W0-1
NOR
W5-0
Gol marcado (encajado)
13/1
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SUN

SUN - Formulario

FUL
W1-0
BRE
D1-1
HUL
W1-0
ARS
L0-2
AZ
W1-0
Gol marcado (encajado)
4/3
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Manchester City llega en un estado de forma sobresaliente, con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la goleada 5-0 al Norwich City en la Carabao Cup, a la que precedió el triunfo 1-0 en Old Trafford ante el Manchester United en la Premier League. En esas cinco salidas, City ha anotado 12 goles y encajado cuatro.

Sunderland acumula un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La victoria más destacada llegó el pasado martes con el 1-0 ante el AZ Alkmaar en Europa, aunque en liga los Black Cats cayeron 2-0 frente al Arsenal. En sus cinco últimas salidas, el equipo de Le Bris ha marcado cuatro goles y recibido cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Manchester CityEmpateSunderland
4
1
0
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
F
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
F
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
8Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con empate a cero en el Stadium of Light el 1 de enero de 2026, en un partido de Premier League. Antes de ese resultado, City había ganado 3-0 en el Etihad en diciembre de 2025. En el conjunto de los cinco últimos duelos, Manchester City acumula tres victorias, un empate y una derrota, con una diferencia de goles claramente favorable a los locales.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
6
LeedsLeedsLEE
422073+48
W
D
D
W
7
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
8
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
9
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
10
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
16
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
20
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, Manchester City ocupa la segunda posición, lo que sitúa a los de Maresca entre los aspirantes al título en este tramo inicial de la temporada. Sunderland, en el puesto 14, busca en el Etihad un resultado que le permita alejarse de la zona de preocupación y confirmar que su buen arranque en Europa tiene también reflejo en la liga.

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