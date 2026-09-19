El Etihad Stadium acoge este encuentro de Premier League entre Manchester City y Sunderland, dos equipos que llegan a la cita con trayectorias recientes muy distintas pero con razones de sobra para mirar hacia arriba en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 5 20 sept 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Cómo sintonizar el Manchester City vs Sunderland

El partido entre Manchester City y Sunderland se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas que se indican a continuación.

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Acerca del encuentro

Enzo Maresca presenta a un City que no conoce la derrota en sus últimas cinco salidas. Los de Mánchester vienen de golear 5-0 al Norwich City en la Carabao Cup, una noche en la que el joven Floyd Samba marcó dos goles en su debut profesional. Antes de eso, City venció 1-0 al Manchester United en Old Trafford con un tanto de Erling Haaland, extendiendo su racha a cinco victorias consecutivas en todas las competiciones.

Haaland regresa como referencia ofensiva tras ser preservado en el partido de copa, donde Maresca experimentó tácticamente con Samba como delantero centro. El noruego es el principal foco de atención para cualquier rival que visite el Etihad, aunque City deberá prescindir de Phil Foden, que cumple sanción.

Sunderland, dirigido por Regis Le Bris, llega con la moral reforzada tras escribir una página histórica en Europa. El pasado martes, los Black Cats derrotaron 1-0 al AZ Alkmaar en el Stadium of Light con un penalti de Enzo Le Fee, logrando su primera victoria en competición europea en 53 años. Sin embargo, en la Premier League la realidad es más exigente: Sunderland cayó 2-0 ante el Arsenal en su último partido liguero.

Le Fee, el héroe de la noche europea, forma parte de una alineación probable que también incluye a Granit Xhaka y Brian Brobbey. El equipo afronta este desplazamiento a Mánchester con varias bajas por lesión y una suspensión que limitan las opciones de Le Bris.

La diferencia de posición en la tabla refleja el momento de cada equipo, aunque Sunderland ha demostrado en las últimas semanas que es capaz de competir en distintos frentes.

Noticias de los equipos y escuadras

Enzo Maresca no podrá contar con Phil Foden, que cumple sanción. La alineación probable de City contempla a Gianluigi Donnarumma bajo palos, con una defensa formada por Marc Guehi, Ruben Dias, Josko Gvardiol y Matheus Nunes. En el centro del campo apuntan Enzo Fernández, Elliot Anderson y Rayan Cherki, mientras que Antoine Semenyo, Iliman Ndiaye y Erling Haaland completarían el once.

Regis Le Bris llega con bajas sensibles: Habib Diarra, Romaine Mundle y Omar Alderete están en la enfermería, y Reinildo cumple suspensión. El once probable de Sunderland sitúa a Robin Roefs en portería, con una línea defensiva de cuatro formada por Nordi Mukiele, Kevin Danso, Daniel Ballard y Trai Hume. Granit Xhaka, Noah Sadiki y Thomas Meunier ocuparían el centro del campo, con Nilson Angulo, Enzo Le Fee y Brian Brobbey por delante.

Forma

Manchester City llega en un estado de forma sobresaliente, con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la goleada 5-0 al Norwich City en la Carabao Cup, a la que precedió el triunfo 1-0 en Old Trafford ante el Manchester United en la Premier League. En esas cinco salidas, City ha anotado 12 goles y encajado cuatro.

Sunderland acumula un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La victoria más destacada llegó el pasado martes con el 1-0 ante el AZ Alkmaar en Europa, aunque en liga los Black Cats cayeron 2-0 frente al Arsenal. En sus cinco últimas salidas, el equipo de Le Bris ha marcado cuatro goles y recibido cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con empate a cero en el Stadium of Light el 1 de enero de 2026, en un partido de Premier League. Antes de ese resultado, City había ganado 3-0 en el Etihad en diciembre de 2025. En el conjunto de los cinco últimos duelos, Manchester City acumula tres victorias, un empate y una derrota, con una diferencia de goles claramente favorable a los locales.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, Manchester City ocupa la segunda posición, lo que sitúa a los de Maresca entre los aspirantes al título en este tramo inicial de la temporada. Sunderland, en el puesto 14, busca en el Etihad un resultado que le permita alejarse de la zona de preocupación y confirmar que su buen arranque en Europa tiene también reflejo en la liga.