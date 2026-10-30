Dónde ver Manchester City vs Brighton en directo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Etihad Stadium acoge este sábado un duelo de Premier League entre Manchester City y Brighton que llega apenas días después de que ambos equipos se enfrentaran en la Carabao Cup. La revancha en liga se presenta con otro carácter: once titular completo para los dos técnicos y tres puntos en juego en la tabla.GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 9 31 oct 2026 - 11:00 Etihad Stadium

Cómo ver Manchester City vs Brighton en directo

El Manchester City vs Brighton de la Premier League se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del encuentro

Enzo Maresca tiene a su equipo liderando la Premier League y buscará consolidar esa posición ante un Brighton que, aunque cayó en la tanda de penaltis entre semana, demostró que puede competir de tú a tú con cualquiera. El City tuvo que remontar dos veces durante el tiempo reglamentario antes de que Geronimo Rulli salvara dos lanzamientos para sellar la clasificación a los cuartos de final.

Por el lado visitante, Fabian Hürzeler lleva a los Seagulls en un momento de buen fútbol. El técnico alemán ha construido un equipo que presiona arriba, ataca con intensidad y anota con regularidad: tres, cuatro y hasta cinco goles en algunos partidos de liga esta temporada. Maresca ya lo advirtió antes del partido copero, y el resultado le dio la razón.

El City afronta el choque con la baja de Antoine Semenyo, mientras que Brighton llega con varias ausencias importantes entre las que se encuentran Evan Ferguson, Kaoru Mitoma y Pascal Struijk. Erling Haaland, quien descansó en la Copa, regresa al once y será la principal amenaza para la defensa visitante.

El conjunto ciudadano arrastra además el peso extradeportivo de las sanciones pendientes por las infracciones financieras por las que fue declarado culpable el pasado mes. Maresca ha mantenido al grupo concentrado en los objetivos sobre el césped, y los resultados hasta ahora le respaldan.

Noticias de los equipos y escuadras

Enzo Maresca recupera a sus titulares habituales tras la rotación copera. El once proyectado del City incluye a Gianluigi Donnarumma bajo palos, con una defensa formada por Gvardiol, Guehi, Dias y Khusanov. En el centro del campo aparecen Fernández, Ndiaye y Bouaddi, mientras que Doku, Anderson y Haaland conforman el ataque. Antoine Semenyo es la única baja confirmada en el bando local.

Brighton también recupera efectivos para la visita al Etihad. El once probable de Hürzeler sitúa a Verbruggen en portería, con Dunk, Kadioglu, Vuskovic y Boscagli en defensa. Gross, De Cuyper, Andres, Ayari y Gómez forman el bloque medio-ofensivo, con Kostoulas como referencia arriba. Los visitantes llegan con las bajas de Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Zadok Yohanna y Pascal Struijk.

Forma

El Manchester City acumula un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo de Maresca ganó entre semana a Brighton en la Carabao Cup tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario, y antes de eso superó al Ipswich por 3-2 en la liga. Las dos derrotas llegaron ante Aston Villa en Premier League y ante el PSG en Champions League, ambas por un gol de diferencia.

Brighton llega al partido con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los Seagulls golearon al Crystal Palace por 5-0 en su mejor resultado reciente, aunque cayeron ante Liverpool por 2-0 la semana pasada y no pudieron pasar del 0-0 ante el Jablonec en la Conference League. En los dos partidos más recientes han encajado sin marcar.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el pasado 28 de octubre en la Carabao Cup, donde el City se impuso en penaltis tras un 2-2 en el tiempo reglamentario. En los cinco precedentes registrados, el balance es favorable a Brighton, que ha ganado dos de esos duelos por uno del City, con dos empates. En el último enfrentamiento de liga en el Etihad, celebrado en enero de 2026, el marcador terminó 1-1.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Manchester City ocupa el primer puesto, lo que convierte este partido en una oportunidad para el City de ampliar distancias desde lo alto de la tabla. Brighton llega como tercer clasificado, lo que hace de este duelo un auténtico choque entre equipos del tramo alto de la liga.