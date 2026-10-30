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Dónde ver Manchester City vs Brighton en directo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Manchester City vs Brighton
Manchester City
Brighton
Premier League

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Manchester City y Brighton hoy. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, lesionados y sancionados, la hora de inicio del partido y más.

El Etihad Stadium acoge este sábado un duelo de Premier League entre Manchester City y Brighton que llega apenas días después de que ambos equipos se enfrentaran en la Carabao Cup. La revancha en liga se presenta con otro carácter: once titular completo para los dos técnicos y tres puntos en juego en la tabla.GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 9
Etihad Stadium

Cómo ver Manchester City vs Brighton en directo

El Manchester City vs Brighton de la Premier League se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

Enzo Maresca tiene a su equipo liderando la Premier League y buscará consolidar esa posición ante un Brighton que, aunque cayó en la tanda de penaltis entre semana, demostró que puede competir de tú a tú con cualquiera. El City tuvo que remontar dos veces durante el tiempo reglamentario antes de que Geronimo Rulli salvara dos lanzamientos para sellar la clasificación a los cuartos de final.

Por el lado visitante, Fabian Hürzeler lleva a los Seagulls en un momento de buen fútbol. El técnico alemán ha construido un equipo que presiona arriba, ataca con intensidad y anota con regularidad: tres, cuatro y hasta cinco goles en algunos partidos de liga esta temporada. Maresca ya lo advirtió antes del partido copero, y el resultado le dio la razón.

El City afronta el choque con la baja de Antoine Semenyo, mientras que Brighton llega con varias ausencias importantes entre las que se encuentran Evan Ferguson, Kaoru Mitoma y Pascal Struijk. Erling Haaland, quien descansó en la Copa, regresa al once y será la principal amenaza para la defensa visitante.

El conjunto ciudadano arrastra además el peso extradeportivo de las sanciones pendientes por las infracciones financieras por las que fue declarado culpable el pasado mes. Maresca ha mantenido al grupo concentrado en los objetivos sobre el césped, y los resultados hasta ahora le respaldan.

Noticias de los equipos y escuadras

Manchester City contra Brighton alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formación
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovJ. DokuJ. DokuEnzo FernándezEnzo FernándezI. NdiayeI. NdiayeA. BouaddiA. BouaddiE. AndersonE. AndersonE. HaalandE. HaalandB. VerbruggenB. VerbruggenL. DunkL. DunkF. KadiogluF. KadiogluL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliC. AndresC. AndresP. GrossP. GrossM. De CuyperM. De CuyperY. AyariY. AyariDiego GómezDiego GómezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
Manchester City

Once inicial

Brighton

Manager

  • E. Maresca
  • Fabian Hürzeler

Enzo Maresca recupera a sus titulares habituales tras la rotación copera. El once proyectado del City incluye a Gianluigi Donnarumma bajo palos, con una defensa formada por Gvardiol, Guehi, Dias y Khusanov. En el centro del campo aparecen Fernández, Ndiaye y Bouaddi, mientras que Doku, Anderson y Haaland conforman el ataque. Antoine Semenyo es la única baja confirmada en el bando local.

Brighton también recupera efectivos para la visita al Etihad. El once probable de Hürzeler sitúa a Verbruggen en portería, con Dunk, Kadioglu, Vuskovic y Boscagli en defensa. Gross, De Cuyper, Andres, Ayari y Gómez forman el bloque medio-ofensivo, con Kostoulas como referencia arriba. Los visitantes llegan con las bajas de Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Zadok Yohanna y Pascal Struijk.

Forma

MCI

MCI - Formulario

PSG
L2-4
IPS
W3-2
AEK
W5-1
AVL
L2-1
BHA
W2-2
Gol marcado (encajado)
13/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
BHA

BHA - Formulario

KZA
W4-0
CRY
W5-0
JAB
D0-0
LIV
L2-0
MCI
L2-2
Gol marcado (encajado)
11/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Manchester City acumula un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo de Maresca ganó entre semana a Brighton en la Carabao Cup tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario, y antes de eso superó al Ipswich por 3-2 en la liga. Las dos derrotas llegaron ante Aston Villa en Premier League y ante el PSG en Champions League, ambas por un gol de diferencia.

Brighton llega al partido con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los Seagulls golearon al Crystal Palace por 5-0 en su mejor resultado reciente, aunque cayeron ante Liverpool por 2-0 la semana pasada y no pudieron pasar del 0-0 ante el Jablonec en la Conference League. En los dos partidos más recientes han encajado sin marcar.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Manchester CityEmpateBrighton
1
2
2
Carabao Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Brighton badge
Brighton
BHA
1
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
7Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el pasado 28 de octubre en la Carabao Cup, donde el City se impuso en penaltis tras un 2-2 en el tiempo reglamentario. En los cinco precedentes registrados, el balance es favorable a Brighton, que ha ganado dos de esos duelos por uno del City, con dos empates. En el último enfrentamiento de liga en el Etihad, celebrado en enero de 2026, el marcador terminó 1-1.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
L
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
W
W
W
L
W
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
L
W
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
W
W
L
W
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
L
W
W
L
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
L
D
W
D
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
D
D
L
D
W
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
W
L
L
W
L
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
W
W
D
W
L
10
HullHullHUL
824298+110
D
L
D
L
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
L
L
D
W
D
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
W
W
L
L
D
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
W
W
D
L
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
W
W
L
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
L
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
L
L
W
D
L
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
L
L
W
W
L
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, el Manchester City ocupa el primer puesto, lo que convierte este partido en una oportunidad para el City de ampliar distancias desde lo alto de la tabla. Brighton llega como tercer clasificado, lo que hace de este duelo un auténtico choque entre equipos del tramo alto de la liga.

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