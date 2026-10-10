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Segunda Division
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Cómo ver Mallorca vs Las Palmas: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Mallorca vs Las Palmas
Mallorca
Las Palmas
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Mallorca y Las Palmas. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Mallorca y Las Palmas se enfrentan en el Estadi Mallorca Son Moix en un duelo de Segunda División que reúne a dos clubes con pasado reciente en Primera División y ambiciones distintas en esta nueva etapa en la categoría de plata del fútbol español. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 9
Estadi Mallorca Son Moix

Cómo sintonizar el Mallorca vs Las Palmas

El Mallorca vs Las Palmas se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

El equipo local llega bajo las órdenes de Luis Garcia con una trayectoria reciente irregular, sin terminar de consolidar su juego pero con la solidez suficiente para mantenerse en la parte alta de la clasificación. Mallorca no ha encajado en sus últimas salidas y eso le otorga cierta estabilidad defensiva que puede ser determinante en un partido de estas características.

Las Palmas, dirigidas por Ruben de la Barrera, atraviesan un momento más complicado. Los canarios han sumado derrotas consecutivas antes de rescatar un punto en su último encuentro, y necesitan estabilizar resultados si quieren alejarse de la zona media-baja de la tabla.

El historial reciente entre ambos clubes está marcado por encuentros disputados en Primera División, lo que añade contexto a un duelo que ahora se libra un escalón por debajo pero con motivaciones igualmente intensas para los dos bandos.

Noticias de los equipos y escuadras

Mallorca contra Las Palmas alineaciones probables

Manager

  • L. Garcia

En el bando local, Luis Garcia prepara el partido sin que se hayan confirmado bajas por lesión ni sanciones en la plantilla del Mallorca. La alineación probable no ha sido facilitada y se actualizará cuando haya información disponible más cerca del pitido inicial.

En Las Palmas, Ruben de la Barrera tampoco registra ausencias confirmadas por lesión o suspensión según los datos disponibles. El once titular permanece por confirmar y se añadirán novedades a medida que se acerque el encuentro.

Forma

MLL

MLL - Formulario

ELD
D0-0
SAB
W2-0
RSD
W0-1
ALM
L0-1
GIR
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/1
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
0/5
LAS

LAS - Formulario

LEG
D0-0
CAD
W0-1
BUR
L1-2
EIB
L3-2
VLL
D2-2
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Mallorca llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros de liga. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Girona, y antes de eso sumó tres puntos frente al Real Sociedad B con un 0-1 y una victoria por 2-0 ante el Sabadell. El equipo balear ha marcado tres goles y encajado uno en ese tramo, mostrando solidez defensiva.

Las Palmas acumulan un empate, dos derrotas y una victoria en sus últimas cinco jornadas. El conjunto canario igualó 2-2 ante el Real Valladolid en su partido más reciente, pero antes encadenó derrotas ante el Eibar (3-2) y el Burgos (1-2). En total han marcado seis goles y recibido siete en ese período, con una tendencia a los encuentros con goles en ambas porterías.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

MallorcaEmpateLas Palmas
3
2
0
Primera División
Mallorca badge
Mallorca
MLL
3
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
1
F
Primera División
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
2
Mallorca badge
Mallorca
MLL
3
F
Primera División
Mallorca badge
Mallorca
MLL
1
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
0
F
Primera División
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
1
Mallorca badge
Mallorca
MLL
1
F
Segunda Division
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
1
Mallorca badge
Mallorca
MLL
1
F
9Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron4/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2025 en Primera División, con victoria del Mallorca por 3-1 en el Estadi Son Moix. En los cinco precedentes más recientes, el Mallorca acumula tres victorias frente a ninguna para Las Palmas, con dos empates. El conjunto mallorquín ha marcado nueve goles y encajado seis en esos cinco duelos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
EibarEibarEIB
8701187+1121
W
W
W
W
W
2
CastellónCastellónCAS
8620153+1220
D
W
W
W
W
3
AlmeríaAlmeríaALM
8602135+818
W
W
W
W
W
4
SabadellSabadellSAB
9441107+316
W
D
D
W
L
5
GironaGironaGIR
8422148+614
D
W
W
L
W
6
MallorcaMallorcaMLL
842283+514
D
L
W
W
D
7
BurgosBurgosBUR
8422129+314
L
W
W
W
D
8
GijonGijonSPG
841388013
W
L
W
L
L
9
GranadaGranadaGRA
83231313011
W
L
L
D
L
10
Real OviedoReal OviedoOVI
832388011
L
W
L
W
D
11
Celta FortunaCelta FortunaCEF
93241415-111
W
L
D
L
L
12
Las PalmasLas PalmasLAS
83231213-111
D
L
L
W
D
13
EldenseEldenseELD
93241011-111
W
W
L
L
W
14
TenerifeTenerifeTEN
83231012-211
L
D
L
W
D
15
LeganésLeganésLEG
8323611-511
L
L
W
L
D
16
Real ValladolidReal ValladolidVLL
8233811-39
D
W
D
L
W
17
CórdobaCórdobaCOR
93061420-69
L
W
L
W
L
18
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
92251217-58
L
L
L
L
W
19
CádizCádizCAD
81431110+17
W
D
L
L
L
20
FC AndorraFC AndorraAND
82151215-37
D
W
L
L
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
9126820-125
L
D
W
D
L
22
AlbaceteAlbaceteALB
8017515-101
L
L
L
D
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación de Segunda División, el Mallorca ocupa la quinta posición mientras que Las Palmas se sitúa en el undécimo lugar. Los locales parten con la ventaja de estar en el grupo que persigue los puestos de ascenso directo, mientras que los visitantes buscan alejarse de la zona de incertidumbre en la tabla.

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