Cómo ver Mallorca vs Las Palmas: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Mallorca y Las Palmas se enfrentan en el Estadi Mallorca Son Moix en un duelo de Segunda División que reúne a dos clubes con pasado reciente en Primera División y ambiciones distintas en esta nueva etapa en la categoría de plata del fútbol español. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 9 11 oct 2026 - 12:30 Estadi Mallorca Son Moix

Cómo sintonizar el Mallorca vs Las Palmas

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Acerca del encuentro

El equipo local llega bajo las órdenes de Luis Garcia con una trayectoria reciente irregular, sin terminar de consolidar su juego pero con la solidez suficiente para mantenerse en la parte alta de la clasificación. Mallorca no ha encajado en sus últimas salidas y eso le otorga cierta estabilidad defensiva que puede ser determinante en un partido de estas características.

Las Palmas, dirigidas por Ruben de la Barrera, atraviesan un momento más complicado. Los canarios han sumado derrotas consecutivas antes de rescatar un punto en su último encuentro, y necesitan estabilizar resultados si quieren alejarse de la zona media-baja de la tabla.

El historial reciente entre ambos clubes está marcado por encuentros disputados en Primera División, lo que añade contexto a un duelo que ahora se libra un escalón por debajo pero con motivaciones igualmente intensas para los dos bandos.

Noticias de los equipos y escuadras

En el bando local, Luis Garcia prepara el partido sin que se hayan confirmado bajas por lesión ni sanciones en la plantilla del Mallorca. La alineación probable no ha sido facilitada y se actualizará cuando haya información disponible más cerca del pitido inicial.

En Las Palmas, Ruben de la Barrera tampoco registra ausencias confirmadas por lesión o suspensión según los datos disponibles. El once titular permanece por confirmar y se añadirán novedades a medida que se acerque el encuentro.

Forma

El Mallorca llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros de liga. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Girona, y antes de eso sumó tres puntos frente al Real Sociedad B con un 0-1 y una victoria por 2-0 ante el Sabadell. El equipo balear ha marcado tres goles y encajado uno en ese tramo, mostrando solidez defensiva.

Las Palmas acumulan un empate, dos derrotas y una victoria en sus últimas cinco jornadas. El conjunto canario igualó 2-2 ante el Real Valladolid en su partido más reciente, pero antes encadenó derrotas ante el Eibar (3-2) y el Burgos (1-2). En total han marcado seis goles y recibido siete en ese período, con una tendencia a los encuentros con goles en ambas porterías.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2025 en Primera División, con victoria del Mallorca por 3-1 en el Estadi Son Moix. En los cinco precedentes más recientes, el Mallorca acumula tres victorias frente a ninguna para Las Palmas, con dos empates. El conjunto mallorquín ha marcado nueve goles y encajado seis en esos cinco duelos.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el Mallorca ocupa la quinta posición mientras que Las Palmas se sitúa en el undécimo lugar. Los locales parten con la ventaja de estar en el grupo que persigue los puestos de ascenso directo, mientras que los visitantes buscan alejarse de la zona de incertidumbre en la tabla.