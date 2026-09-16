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Primera División
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Estadio La Rosaleda
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Cómo ver Málaga vs Villarreal: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Málaga vs Villarreal
Málaga
Villarreal
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Málaga y Villarreal. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Málaga recibe a Villarreal en el Estadio La Rosaleda en un encuentro de Primera División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Los dos equipos arrancan la jornada en la zona baja de la tabla, lo que convierte este duelo en una cita con mucho en juego desde muy pronto en la temporada. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 6
Estadio La Rosaleda

Cómo sintonizar el Málaga vs Villarreal

El Málaga vs Villarreal se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

El conjunto malagueño, dirigido por Juan Funes, no ha encontrado regularidad en las primeras semanas del campeonato. Con un balance de cero victorias en sus últimos cinco partidos, los locales necesitan urgentemente sumar de tres en casa para alejarse del descenso.

Villarreal llega en un estado de forma todavía más preocupante. El Submarino Amarillo ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, incluyendo una derrota ante el Real Betis el pasado fin de semana y una caída ante el Borussia Dortmund en la Champions League. Iñigo Pérez tiene trabajo por delante para estabilizar a un equipo que encaja demasiados goles.

La situación en la tabla refleja la magnitud del problema para los visitantes. Villarreal ocupa el puesto 19 de la Primera División, empatado en la zona de descenso con el propio Málaga, que figura en el 18. Un resultado positivo aquí puede cambiar la perspectiva de cualquiera de los dos.

Noticias de los equipos y escuadras

Málaga contra Villarreal alineaciones probables

4-4-1-1
Málaga crest
Málaga
MAL
Formación
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
A. HerreroA. HerreroJ. SalinasJ. SalinasE. GalileaE. GalileaRafitaRafitaA. RecioA. RecioD. LorenzoD. Lorenzoteam-logoP. Martinezteam-logoJ. CruzI. MerinoI. MerinoD. LarrubiaD. LarrubiaChupeChupeP. GulacsiP. GulacsiR. VeigaR. VeigaS. CardonaS. CardonaA. FreemanA. FreemanL. CostaL. CostaN. SalibaN. SalibaN. PepeN. PepeP. GueyeP. GueyeA. MoleiroA. MoleiroG. MikautadzeG. MikautadzeG. MorenoG. Moreno
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-1-1
Málaga

Once inicial

Villarreal

Manager

  • J. Funes
  • I. Perez

El Málaga de Juan Funes no podrá contar con Diego Murillo, Julen Lobete, Aaron Ochoa ni Moussa Diarra por lesión. El técnico malagueño apunta a una alineación con Alfonso Herrero bajo palos, una defensa formada por Jose Salinas, Einar Galilea, Rafita y Angel Recio, y un bloque de campo en el que figuran Dani Lorenzo, Pablo Martinez, Juan Cruz, Izan Merino, David Larrubia y Chupe.

Villarreal llega sin bajas por lesión ni sanción confirmadas en la plantilla. Iñigo Pérez tiene previsto alinear a Peter Gulacsi en portería, con una defensa de cuatro compuesta por Renato Veiga, Sergi Cardona, Alex Freeman y Logan Costa. En el mediocampo y ataque, Nathan Saliba, Nicolas Pepe, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Georges Mikautadze y Gerard Moreno forman el once proyectado.

Forma

MAL

MAL - Formulario

ATM
L2-0
COR
D1-1
RMA
L4-0
LEV
D0-0
CEL
D1-1
Gol marcado (encajado)
2/8
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
VIL

VIL - Formulario

ATM
D2-2
ALA
L1-0
COR
L2-3
BVB
L3-2
BET
L1-2
Gol marcado (encajado)
7/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Málaga acumula cero victorias en sus últimos cinco partidos de liga, con tres empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Celta de Vigo el 13 de septiembre, mientras que antes de eso no pasaron del 0-0 frente al Levante. En ese tramo de cinco partidos, los malagueños han marcado cuatro goles y han encajado siete, lo que refleja los problemas defensivos que arrastra el equipo.

Villarreal presenta un balance de cuatro derrotas y un empate en sus últimas cinco salidas en todas las competiciones. La más reciente fue la caída 2-1 ante el Real Betis en LaLiga el 14 de septiembre, y antes de eso perdieron 3-2 contra el Borussia Dortmund en la Champions League. En total, el Submarino Amarillo ha anotado ocho goles y ha recibido diez en ese período, una estadística que evidencia la fragilidad defensiva del conjunto de Iñigo Pérez.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

MálagaEmpateVillarreal
2
1
2
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Málaga badge
Málaga
MAL
0
F
Amistosos
Málaga badge
Málaga
MAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Málaga badge
Málaga
MAL
1
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
F
3Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos data del 1 de abril de 2018, cuando el Málaga se impuso 1-0 al Villarreal en Primera División en el Estadio La Rosaleda. En los cinco últimos duelos registrados entre ambos, el balance es de tres victorias para el Villarreal, dos para el Málaga y un empate, con los amarillos mostrando cierta superioridad histórica en este cruce.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
6600255+2018
W
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
W
W
L
W
W
3
Atlético MadridAtlético MadridATM
6411146+813
W
W
L
W
D
4
SevillaSevillaSEV
641196+313
W
W
D
L
W
5
Real BetisReal BetisBET
540176+112
W
W
L
W
W
6
AlavésAlavésALA
6312116+510
L
L
W
W
D
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
L
D
W
W
D
8
EspanyolEspanyolESP
621397+27
L
W
D
L
L
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
62131013-37
L
W
L
W
L
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
62131015-57
W
L
W
L
D
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
6213512-77
L
L
L
W
W
14
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
15
GetafeGetafeGET
512236-35
D
D
L
W
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
L
L
17
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
W
L
L
L
L
18
MálagaMálagaMAL
503228-63
D
D
L
D
L
19
VillarrealVillarrealVIL
5023710-32
L
L
L
D
D
20
ElcheElcheELC
6024816-82
L
D
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de Primera División, el Málaga ocupa el puesto 18 y el Villarreal el 19, con ambos equipos instalados en la zona de descenso.

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