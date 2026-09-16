Málaga recibe a Villarreal en el Estadio La Rosaleda en un encuentro de Primera División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Los dos equipos arrancan la jornada en la zona baja de la tabla, lo que convierte este duelo en una cita con mucho en juego desde muy pronto en la temporada. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 6 17 sept 2026 - 15:30 Estadio La Rosaleda

Cómo sintonizar el Málaga vs Villarreal

El Málaga vs Villarreal se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

El conjunto malagueño, dirigido por Juan Funes, no ha encontrado regularidad en las primeras semanas del campeonato. Con un balance de cero victorias en sus últimos cinco partidos, los locales necesitan urgentemente sumar de tres en casa para alejarse del descenso.

Villarreal llega en un estado de forma todavía más preocupante. El Submarino Amarillo ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, incluyendo una derrota ante el Real Betis el pasado fin de semana y una caída ante el Borussia Dortmund en la Champions League. Iñigo Pérez tiene trabajo por delante para estabilizar a un equipo que encaja demasiados goles.

La situación en la tabla refleja la magnitud del problema para los visitantes. Villarreal ocupa el puesto 19 de la Primera División, empatado en la zona de descenso con el propio Málaga, que figura en el 18. Un resultado positivo aquí puede cambiar la perspectiva de cualquiera de los dos.

Noticias de los equipos y escuadras

El Málaga de Juan Funes no podrá contar con Diego Murillo, Julen Lobete, Aaron Ochoa ni Moussa Diarra por lesión. El técnico malagueño apunta a una alineación con Alfonso Herrero bajo palos, una defensa formada por Jose Salinas, Einar Galilea, Rafita y Angel Recio, y un bloque de campo en el que figuran Dani Lorenzo, Pablo Martinez, Juan Cruz, Izan Merino, David Larrubia y Chupe.

Villarreal llega sin bajas por lesión ni sanción confirmadas en la plantilla. Iñigo Pérez tiene previsto alinear a Peter Gulacsi en portería, con una defensa de cuatro compuesta por Renato Veiga, Sergi Cardona, Alex Freeman y Logan Costa. En el mediocampo y ataque, Nathan Saliba, Nicolas Pepe, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Georges Mikautadze y Gerard Moreno forman el once proyectado.

Forma

Málaga acumula cero victorias en sus últimos cinco partidos de liga, con tres empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Celta de Vigo el 13 de septiembre, mientras que antes de eso no pasaron del 0-0 frente al Levante. En ese tramo de cinco partidos, los malagueños han marcado cuatro goles y han encajado siete, lo que refleja los problemas defensivos que arrastra el equipo.

Villarreal presenta un balance de cuatro derrotas y un empate en sus últimas cinco salidas en todas las competiciones. La más reciente fue la caída 2-1 ante el Real Betis en LaLiga el 14 de septiembre, y antes de eso perdieron 3-2 contra el Borussia Dortmund en la Champions League. En total, el Submarino Amarillo ha anotado ocho goles y ha recibido diez en ese período, una estadística que evidencia la fragilidad defensiva del conjunto de Iñigo Pérez.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos data del 1 de abril de 2018, cuando el Málaga se impuso 1-0 al Villarreal en Primera División en el Estadio La Rosaleda. En los cinco últimos duelos registrados entre ambos, el balance es de tres victorias para el Villarreal, dos para el Málaga y un empate, con los amarillos mostrando cierta superioridad histórica en este cruce.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Málaga ocupa el puesto 18 y el Villarreal el 19, con ambos equipos instalados en la zona de descenso.