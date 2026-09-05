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Primera División
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Cómo ver Málaga vs Levante: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Málaga vs Levante
Málaga
Levante
Primera División

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Málaga y Levante. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio La Rosaleda acoge este partido de Primera División entre Málaga y Levante, dos equipos que llegan al encuentro desde posiciones muy distintas en la tabla. GOAL te comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 4
Estadio La Rosaleda

Cómo ver Málaga vs Levante en directo

El partido entre Málaga y Levante se puede ver en directo a través de Movistar+.

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Acerca del encuentro

El equipo local, dirigido por Juan Funes, atraviesa un inicio de temporada complicado. Tres derrotas en los últimos cinco partidos, incluida una goleada de 4-0 ante Real Madrid en La Liga, reflejan las dificultades de un conjunto que aún no ha encontrado su mejor versión.

La lista de bajas en el conjunto malagueño es considerable. Hasta seis jugadores figuran en el parte médico, lo que limita las opciones de Funes para configurar su once.

Levante, por su parte, llega con mayor confianza tras una victoria por 5-2 frente al Real Betis en su último compromiso liguero. Luis Castro tiene a su disposición un equipo con argumentos ofensivos claros, aunque la derrota por 3-0 ante el Espanyol semanas antes recordó que la regularidad aún es una asignatura pendiente.

El conjunto valenciano ocupa la novena posición en la Primera División, mientras que Málaga se encuentra en el faro rojo del descenso en el puesto 20. La distancia en la tabla hace de este partido una prueba exigente para el cuadro local.

Noticias del equipo y escuadras

Málaga contra Levante alineaciones probables

4-1-4-1
Málaga crest
Málaga
MAL
Formación
Levante crest
Levante
LEV
4-3-3
1A. Herrero31Rafita4E. Galilea3C. Puga15A. Recio22D. Lorenzo23I. Merino11J. Munoz10D. Larrubia8C. Dotor9Chupe13M. Ryan2A. Mandi4A. De La Fuente23M. Sanchez29N. Perez20O. Rey8J. Olasagasti18E. Bardeli7R. Brugue24T. Fernandez9I. Romero
Levante crest
Levante
LEV
4-1-4-1
Málaga

Once inicial

Levante

Manager

  • J. Funes
  • L. Castro

Juan Funes no podrá contar con hasta seis jugadores por lesión: Fernando Calero, Diego Murillo, Aaron Ochoa, Moussa Diarra, Adrian Niño y Julen Lobete están todos fuera. Sin suspensiones registradas, el técnico malagueño apunta a un once probable formado por Alfonso Herrero; Rafita, Einar Galilea, Carlos Puga, Angel Recio; Dani Lorenzo, Izan Merino, Joaquín Muñoz; David Larrubia, Carlos Dotor y Chupe.

En el bando visitante, Luis Castro solo tiene la baja confirmada de Alejandro Primo por lesión, sin ningún jugador sancionado. El once proyectado del Levante es: Mathew Ryan; Aissa Mandi, Adrián de la Fuente, Manuel Sánchez, Nacho Pérez; Oriol Rey, Jon Olasagasti, Enzo Bardeli; Roger Brugué, Thiago Fernández e Iván Romero. Se actualizará cualquier novedad conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

MAL

MAL - Formulario

CAC
L2-1
FUL
D2-2
ATM
L2-0
COR
D1-1
RMA
L4-0
Gol marcado (encajado)
4/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LEV

LEV - Formulario

ALB
W2-1
VIL
L1-0
ESP
L3-0
OSA
D0-0
BET
W5-2
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Málaga llega al partido con un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue la derrota por 4-0 ante el Real Madrid en Primera División el 30 de agosto, precedida por un empate 1-1 en el campo del Deportivo de A Coruña. En pretemporada, el equipo igualó 2-2 con el Fulham y cayó 2-1 ante el AD Ceuta FC. Málaga ha marcado cuatro goles y encajado diez en este tramo.

Levante acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La goleada más reciente, un 5-2 ante el Real Betis el 29 de agosto, es el resultado más positivo del conjunto de Castro, aunque una semana antes había empatado 0-0 con Osasuna. La derrota 3-0 ante el Espanyol el 16 de agosto fue el punto más bajo del periodo. En total, el Levante ha anotado ocho goles y recibido seis en estos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

MálagaEmpateLevante
0
2
3
Segunda Division
Málaga badge
Málaga
MAL
1
Levante badge
Levante
LEV
1
F
Segunda Division
Levante badge
Levante
LEV
4
Málaga badge
Málaga
MAL
2
F
Segunda Division
Málaga badge
Málaga
MAL
0
Levante badge
Levante
LEV
0
F
Segunda Division
Levante badge
Levante
LEV
1
Málaga badge
Málaga
MAL
0
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
1
Málaga badge
Málaga
MAL
0
F
3Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El antecedente más reciente entre ambos clubes data del 8 de febrero de 2025, cuando Málaga y Levante empataron 1-1 en La Rosaleda en un partido de Segunda División. En el encuentro anterior, disputado en noviembre de 2024, fue el Levante quien se impuso con claridad: 4-2 en su feudo. Revisando los cinco últimos cruces, Levante acumula dos victorias, Málaga ninguna, y se registran dos empates, con el quinto partido sin datos de resultado diferenciado en este recuento. Todos los precedentes recientes se produjeron en Segunda División, a excepción de un duelo de Primera División en abril de 2018 que también se saldó con victoria levantinista por 1-0.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300122+109
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
L
W
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
4
AlavésAlavésALA
321051+47
W
D
W
5
OsasunaOsasunaOSA
321031+27
W
W
D
6
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
7
Athletic ClubAthletic ClubATH
420265+16
W
W
L
L
8
SevillaSevillaSEV
320165+16
L
W
W
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
312053+25
W
D
D
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
41217705
D
W
L
D
11
LevanteLevanteLEV
31115504
W
D
L
12
Real SociedadReal SociedadRSO
411236-34
D
W
L
L
13
EspanyolEspanyolESP
310254+13
L
L
W
14
GetafeGetafeGET
310214-33
L
W
L
15
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
L
D
D
16
Celta VigoCelta VigoCEL
402214-32
D
L
L
D
17
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4022610-42
D
L
D
L
18
ValenciaValenciaVAL
301214-31
L
L
D
19
ElcheElcheELC
301239-61
L
L
D
20
MálagaMálagaMAL
301217-61
L
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, Málaga ocupa la vigésima posición, mientras que Levante se sitúa en el noveno lugar.

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