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Europa League - Jornada 2 15 oct 2026 - 12:45 Groupama Stadium

Cómo ver Lyon vs Crystal Palace en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Lyon y Crystal Palace se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás los detalles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Lyon recibe al Crystal Palace en el Groupama Stadium de Lyon en un partido de la UEFA Europa League que se disputará el 15 de octubre de 2026 a las 12:45 PM.

Paulo Fonseca llega a este partido con la necesidad de recuperar sensaciones tras caer 2-1 ante Lens en la última jornada de la Ligue 1, aunque su equipo viene de una campaña europea más alentadora, con una victoria 2-1 frente al Anderlecht en la fase de liga continental.

El Crystal Palace, en cambio, llega en un momento de notable confianza. Pierre Sage vio cómo sus jugadores protagonizaron una remontada espectacular ante el Nottingham Forest, ganando 3-1 con goles de Daichi Kamada, Jefferson Lerma y Yeremy Pino tras ir perdiendo.

Los Eagles también han demostrado su solidez en Europa esta temporada, con una contundente victoria 4-0 sobre el Lech Poznan en la Europa League. Actualmente ocupan la segunda posición en la tabla continental, muy por encima del Lyon, que figura en el décimo puesto.

Este es el primer enfrentamiento competitivo entre ambos clubes, lo que añade un componente de incertidumbre táctica a un duelo con implicaciones directas en la clasificación europea.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir Lyon vs Crystal Palace en directo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

El Lyon está dirigido por Paulo Fonseca para este partido de Europa League. Por el momento no hay información confirmada sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local, y se esperan novedades sobre la convocatoria más cerca del inicio del encuentro.

El Crystal Palace llega bajo las órdenes de Pierre Sage. Al igual que ocurre con el Lyon, no se ha facilitado información oficial sobre el estado del equipo visitante, y los datos de la plantilla se actualizarán conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

El Lyon acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante el Lens en la Ligue 1 el 9 de octubre, que interrumpió una racha que incluía un 4-0 ante el Rennes y un triunfo 2-1 frente al Anderlecht en Europa League. En esos cinco partidos, el conjunto francés ha marcado diez goles y ha encajado seis.

El Crystal Palace también registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. Su partido más reciente acabó con la remontada 3-1 ante el Nottingham Forest en la Premier League el 11 de octubre, y anteriormente habían goleado 4-0 al Lech Poznan en Europa League. Los Eagles han anotado nueve goles y han concedido seis en ese período, con derrotas ante el Bristol City y el Ipswich que muestran cierta irregularidad.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 0 1 Amistosos Crystal Palace CRY 2 Lyon OL 0 F 0 Goles marcados 2 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

El único antecedente entre ambos equipos tuvo lugar el 5 de agosto de 2023, cuando el Crystal Palace se impuso al Lyon 2-0 en un partido amistoso de pretemporada. Con un único encuentro en el historial, no es posible establecer una tendencia clara entre los dos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, el Crystal Palace ocupa la segunda posición mientras que el Lyon se encuentra en el décimo puesto, lo que sitúa al equipo visitante en una posición continental más favorable de cara a este partido.