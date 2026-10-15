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Cómo ver Lyon vs Crystal Palace: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Lyon vs Crystal Palace
Lyon
Crystal Palace
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Lyon y Crystal Palace, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 2
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Cómo ver Lyon vs Crystal Palace en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Lyon y Crystal Palace se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás los detalles para seguir el encuentro en vivo.

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Lyon recibe al Crystal Palace en el Groupama Stadium de Lyon en un partido de la UEFA Europa League que se disputará el 15 de octubre de 2026 a las 12:45 PM.

Paulo Fonseca llega a este partido con la necesidad de recuperar sensaciones tras caer 2-1 ante Lens en la última jornada de la Ligue 1, aunque su equipo viene de una campaña europea más alentadora, con una victoria 2-1 frente al Anderlecht en la fase de liga continental.

El Crystal Palace, en cambio, llega en un momento de notable confianza. Pierre Sage vio cómo sus jugadores protagonizaron una remontada espectacular ante el Nottingham Forest, ganando 3-1 con goles de Daichi Kamada, Jefferson Lerma y Yeremy Pino tras ir perdiendo.

Los Eagles también han demostrado su solidez en Europa esta temporada, con una contundente victoria 4-0 sobre el Lech Poznan en la Europa League. Actualmente ocupan la segunda posición en la tabla continental, muy por encima del Lyon, que figura en el décimo puesto.

Este es el primer enfrentamiento competitivo entre ambos clubes, lo que añade un componente de incertidumbre táctica a un duelo con implicaciones directas en la clasificación europea.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir Lyon vs Crystal Palace en directo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Lyon contra Crystal Palace alineaciones probables

Manager

  • P. Fonseca

El Lyon está dirigido por Paulo Fonseca para este partido de Europa League. Por el momento no hay información confirmada sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local, y se esperan novedades sobre la convocatoria más cerca del inicio del encuentro.

El Crystal Palace llega bajo las órdenes de Pierre Sage. Al igual que ocurre con el Lyon, no se ha facilitado información oficial sobre el estado del equipo visitante, y los datos de la plantilla se actualizarán conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

OL

OL - Formulario

AJA
W3-1
PAR
D0-0
AND
W1-2
REN
W4-0
RCL
L2-1
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CRY

CRY - Formulario

IPS
L2-3
LCH
W4-0
LEE
D0-0
BRC
L0-2
NFO
W3-1
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Lyon acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante el Lens en la Ligue 1 el 9 de octubre, que interrumpió una racha que incluía un 4-0 ante el Rennes y un triunfo 2-1 frente al Anderlecht en Europa League. En esos cinco partidos, el conjunto francés ha marcado diez goles y ha encajado seis.

El Crystal Palace también registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. Su partido más reciente acabó con la remontada 3-1 ante el Nottingham Forest en la Premier League el 11 de octubre, y anteriormente habían goleado 4-0 al Lech Poznan en Europa League. Los Eagles han anotado nueve goles y han concedido seis en ese período, con derrotas ante el Bristol City y el Ipswich que muestran cierta irregularidad.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LyonEmpateCrystal Palace
0
0
1
Amistosos
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Lyon badge
Lyon
OL
0
F
0Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron0/1

El único antecedente entre ambos equipos tuvo lugar el 5 de agosto de 2023, cuando el Crystal Palace se impuso al Lyon 2-0 en un partido amistoso de pretemporada. Con un único encuentro en el historial, no es posible establecer una tendencia clara entre los dos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
W
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
W
3
Sparta PragaSparta PragaSPP
110041+33
W
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
W
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
W
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
W
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
W
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
W
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
W
10
LyonLyonOL
110021+13
W
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
W
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
W
13
OlympiakosOlympiakosOLY
110021+13
W
14
SalzburgoSalzburgoSAL
110010+13
W
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
W
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
W
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
D
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
D
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
D
17
RennesRennesREN
10100001
D
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
L
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
L
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
L
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
L
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
L
25
Levski SofíaLevski SofíaLES
100101-10
L
28
CelticCelticCEL
100113-20
L
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
L
29
AC MilánAC MilánMIL
100102-20
L
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
L
32
MarsellaMarsellaOM
100114-30
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
L
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
L
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
L
36
NEC NimegaNEC NimegaNEC
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, el Crystal Palace ocupa la segunda posición mientras que el Lyon se encuentra en el décimo puesto, lo que sitúa al equipo visitante en una posición continental más favorable de cara a este partido.

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