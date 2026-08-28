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Premier League
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Cómo ver Liverpool vs Nottingham Forest: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Liverpool vs Nottingham Forest
Liverpool
Nottingham Forest
Premier League

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Liverpool y Nottingham Forest. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Liverpool recibe a Nottingham Forest en Anfield en un duelo de Premier League que llega en un momento de enorme agitación en el club local. GOAL imforma de todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido.

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Premier League - Jornada 2
Anfield
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Cómo ver Liverpool vs Nottingham Forest: Cadenas de TV y transmisiones en vivo

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Liverpool contra Nottingham Forest alineaciones probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formación
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
1A. Becker5J. Jacquet30J. Frimpong6M. Kerkez4V. van Dijk38R. Gravenberch23Víctor Muñoz8D. Szoboszlai7F. Wirtz18C. Gakpo9A. Isak26M. Sels5Murillo31N. Milenkovic2O. Diomande14D. Ndoye3N. Williams6I. Sangare24J. McAtee10M. Gibbs-White34O. Aina11I. Jesus
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Liverpool

Once inicial

Nottingham Forest

Manager

  • A. Iraola
  • O. Glasner

Acerca del encuentro

Liverpool y Andoni Iraola afrontan el partido con una plantilla en plena transformación, con operaciones de mercado que siguen abiertas hasta el cierre del período de fichajes.

El conjunto de Iraola arrancó la temporada con un empate ante Newcastle (2-2) y acumula resultados irregulares en sus últimas salidas, incluyendo derrotas en los amistosos previos a la campaña. La incertidumbre en torno a Cody Gakpo añade una capa de tensión al entorno de Anfield, con el técnico admitiendo públicamente que no puede garantizar la continuidad del holandés más allá del mercado de verano.

La inminente llegada de Bradley Barcola desde el Paris Saint-Germain por alrededor de 140 millones de euros apunta a ser el golpe de efecto del verano del Liverpool. El extremo francés, de 23 años, viajó a Inglaterra para pasar el reconocimiento médico y podría convertirse en uno de los fichajes más caros de la historia de la Premier League.

Nottingham Forest llega a Anfield en un estado de forma preocupante. Oliver Glasner ha visto a su equipo encajar dos derrotas consecutivas ante Leeds, incluyendo la eliminación de la Carabao Cup, y los resultados del arranque de temporada no invitan al optimismo para los visitantes.

La reciente incorporación de Liam Delap, firmado por 50 millones de libras procedente del Chelsea, refleja la ambición del Forest en este mercado. Sin embargo, el delantero de 23 años aún no ha podido revertir la dinámica negativa del equipo en los primeros compases de la campaña.

Con el Liverpool en el décimo puesto y el Forest en el decimoquinto en la tabla de la Premier League, ambos conjuntos necesitan sumar puntos para despegarse de la zona baja. El partido en Anfield se presenta como una oportunidad para que los locales consoliden su posición y para que los visitantes frenen una racha que empieza a generar inquietud.

Forma

LIV

LIV - Formulario

LEE
L2-4
ASM
L2-3
COM
W2-0
COM
D0-0
NEW
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
NFO

NFO - Formulario

BAR
L0-1
B04
W2-1
B29
W2-0
LEE
L0-1
LEE
L0-2
Gol marcado (encajado)
4/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Liverpool acumula un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Newcastle en la Premier League, mientras que antes de eso cayó 2-3 ante Mónaco y 2-4 ante Leeds en partidos de pretemporada. El equipo ha marcado ocho goles y encajado nueve en ese tramo, lo que refleja una solidez defensiva por construir.

El Nottingham Forest presenta un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los visitantes vienen de perder 0-2 ante Leeds en la Carabao Cup, resultado que siguió a una derrota 0-1 en la Premier League ante el mismo rival. Forest ha sumado dos triunfos en amistosos frente a Brest y Bayer Leverkusen, pero no ha logrado trasladar esa solidez al inicio de la competición oficial.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LiverpoolEmpateNottingham Forest
2
1
2
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
F
3Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de febrero de 2026, con el Nottingham Forest como local y el Liverpool imponiéndose por 0-1. En los cinco últimos duelos directos en la Premier League, el Liverpool acumula tres victorias por una del Forest y un empate, con el resultado más abultado siendo el 3-0 que los visitantes infligieron en Anfield el 22 de noviembre de 2025. El Forest únicamente ha logrado ganar en casa en una ocasión dentro de esta serie, con un 1-0 en septiembre de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
W
W
2
BrightonBrightonBHA
110040+43
W
3
ArsenalArsenalARS
110030+33
W
4
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
W
5
EvertonEvertonEVE
110020+23
W
6
HullHullHUL
110020+23
W
7
ChelseaChelseaCHE
110032+13
W
8
IpswichIpswichIPS
110021+13
W
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
W
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
D
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
D
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
L
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
L
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
L
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
L
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
L
17
CoventryCoventryCOV
100103-30
L
18
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
L
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, el Liverpool ocupa la décima posición, mientras que el Nottingham Forest se sitúa en el decimoquinto puesto.

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