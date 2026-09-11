Cómo ver Liverpool vs Fulham: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Liverpool recibe a Fulham en Anfield en un partido de la Premier League que llega en un momento de clara divergencia entre ambos conjuntos en la tabla clasificatoria. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 10:00 Anfield

Cómo sintonizar el Liverpool vs Fulham

El partido se puede ver en directo a través de DAZN.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual.

Acerca del partido

Los Reds afrontan el encuentro con la moral alta tras derrotar al Atlético de Madrid por 2-1 en la Liga de Campeones, aunque Andoni Iraola tendrá que resolver varios problemas en el apartado físico antes de que arranque el partido.

Bradley Barcola, el fichaje estrella del verano por 123 millones de libras procedente del Paris Saint-Germain, completó su primera titularidad en Champions con luces y sombras. El internacional francés falló varias ocasiones claras, pero los analistas apuntan a que su adaptación a la Premier League será más rápida que la de otros fichajes recientes de perfil similar.

Por su parte, Fulham llega a Anfield en una situación delicada. El equipo de Álvaro Arbeloa acumula tres derrotas en sus últimos cuatro partidos de liga, incluyendo caídas ante Crystal Palace y Chelsea, y ocupa la posición 19 de la clasificación.

Con Liverpool en el sexto puesto y Fulham en zona de descenso, el contexto del partido habla por sí solo.

Noticias del equipo y escuadras

Andoni Iraola no podrá contar con Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni ni Federico Chiesa por lesión. Cody Gakpo también genera dudas tras sufrir molestias en los aductores en el partido ante el Atlético de Madrid, y el técnico no ha podido garantizar su presencia. El once probable de Liverpool incluye a Alisson Becker bajo palos, con una línea defensiva formada por Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Ronald Araújo y Konstantinos Tsimikas; Víctor Muñoz y Alexis Mac Allister en el centro del campo junto a Dominik Szoboszlai; y Florian Wirtz, Alexander Isak y Rio Ngumoha en ataque.

En el bando visitante, Álvaro Arbeloa no dispone de Tom Cairney por lesión. El once probable de Fulham apunta a Bernd Leno en portería, una defensa de cuatro con Antonee Robinson, Timothy Castagne, Calvin Bassey y Joachim Andersen, un centro del campo con Alex Iwobi, Shea Charles, Sander Berge y Joshua King, y Cesar Palacios junto a Gonzalo Garcia en la línea ofensiva.

Forma

Liverpool presenta un registro de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Los Reds han marcado diez goles y encajado ocho en ese tramo, con la victoria más reciente ante el Atlético de Madrid (2-1) en Champions League. Antes de eso, el equipo de Iraola ganó en campo del Ipswich por 0-2 en la Premier League, aunque empató dos veces consecutivas ante Nottingham Forest y Newcastle, ambos con el mismo marcador de 2-2.

Fulham, en cambio, llega con un balance de una victoria, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El conjunto londinense perdió ante Crystal Palace (2-3) en su partido más reciente de liga, y también cayó ante Sunderland (1-0) y Chelsea (2-3). Su única victoria en este periodo fue en la Carabao Cup ante AFC Wimbledon por 3-0.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de abril de 2026 en Anfield, con victoria de Liverpool por 2-0 en la Premier League. En los cinco últimos duelos directos, Liverpool acumula dos victorias, dos empates y una derrota frente a Fulham. El conjunto de Craven Cottage ganó en Anfield en abril de 2025 por 3-2, mientras que los dos empates se produjeron en enero de 2026 (2-2) y en diciembre de 2024 (2-2).

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, Liverpool ocupa la sexta posición, mientras que Fulham se encuentra en el puesto 19.