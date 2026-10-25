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Premier League - Jornada 8 25 oct 2026 - 10:00 Anfield

Cómo ver Liverpool vs Brighton en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Liverpool recibe a Brighton & Hove Albion en Anfield en la jornada ocho de la Premier League, un partido que enfrenta a dos de los equipos más en forma del campeonato inglés en este inicio de temporada.

Andoni Iraola dirige a un Liverpool que llega al partido desde la quinta posición, a nueve puntos del líder Manchester City. El rendimiento doméstico de los Reds ha sido irregular, pero en Europa han mostrado su mejor cara: ganaron sus tres primeros partidos de Champions League, el más reciente de forma épica, remontando un 0-2 para vencer al Villarreal 4-3 en Anfield.

Brighton llega a Merseyside como tercer clasificado en la tabla, por encima de su rival de esta noche. Fabian Hürzeler ha construido un equipo sólido y atrevido que goleó 5-0 al Crystal Palace el pasado fin de semana, aunque arrastra cierta frustración europea tras el empate a cero ante el Jablonec en la Conference League el jueves.

El técnico alemán también ha tenido que gestionar esta semana los rumores que le vinculan con el Manchester United, donde Michael Carrick atraviesa una racha negativa. Hürzeler fue contundente en rueda de prensa: está comprometido con el proyecto de Brighton y no piensa en otras opciones.

Uno de los nombres propios del equipo visitante es Diego Gómez, cuyo excepcional lob de 51 metros ante el Palace captó la atención de toda la Premier League. Si el paraguayo tiene protagonismo desde el inicio en Anfield, los aficionados pueden esperar un espectáculo.

Ronald Araujo, cedido por el Barcelona, también apunta a ser titular para Liverpool. El defensa uruguayo ha hablado abiertamente esta semana sobre los problemas de salud mental que le llevaron a alejarse temporalmente del fútbol el pasado otoño, y su fortaleza actual sobre el césped refleja la transformación que ha vivido.

A continuación encontrarás toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Andoni Iraola no podrá contar con varios jugadores para este partido. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong y Dominik Szoboszlai están todos en la lista de lesionados, sin sanciones que reportar. El once proyectado de Liverpool incluye a Alisson Becker bajo palos, con Virgil van Dijk, Ronald Araujo, Milos Kerkez y Jeremy Jacquet en defensa, Alexis Mac Allister, Rio Ngumoha y Ryan Gravenberch en el centro del campo, y Bradley Barcola, Florian Wirtz y Alexander Isak en ataque.

Fabian Hürzeler también gestiona un bloque mermado por las lesiones. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer, Yankuba Minteh y Zadok Yohanna están todos fuera por lesión, sin ningún sancionado. El once previsto de Brighton cuenta con Bart Verbruggen en portería, Olivier Boscagli, Luka Vuskovic, Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk y Maxim De Cuyper en defensa, Pascal Gross, Chema Andres y Yasin Ayari en el centro del campo, y Diego Gómez y Charalampos Kostoulas en ataque.

Forma

Liverpool llega al partido con un balance de 4 victorias y 1 derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la remontada ante el Villarreal en Champions League (4-3), un partido que ganaron después de ir perdiendo 0-2. En la Premier League, los Reds vencieron al Brentford 2-1, aunque sufrieron una derrota contundente ante el Manchester City por 3-0 en casa.

Brighton presenta un registro de 3 victorias, 1 empate y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate a cero ante el Jablonec en la Conference League, que llegó tras la goleada 5-0 al Crystal Palace en liga. Los Seagulls también ganaron 2-0 al Sunderland y 3-0 al Arsenal en ese tramo, y han mantenido la portería a cero en cuatro de los cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 21 de marzo de 2026 en la Premier League, con Brighton ganando 2-1 en el American Express Community Stadium. En los cinco últimos duelos, Brighton acumula dos victorias frente a tres de Liverpool, con el conjunto inglés ganando en Anfield en diciembre de 2025 (2-0) y en noviembre de 2024 (2-1), además de un triunfo en Copa por 3-0 en febrero de 2026. La única otra victoria de Brighton en esta serie fue un 3-2 en casa en mayo de 2025.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, Liverpool ocupa la quinta posición, mientras que Brighton se sitúa tercero, lo que significa que los visitantes llegan a Anfield por encima de su rival en la tabla en esta jornada ocho.