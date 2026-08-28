Cómo ver Levante vs Real Betis: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct, hora de inicio y más

El Estadio Ciudad de Valencia acoge este encuentro de Primera División entre Levante y Real Betis, dos clubes que llegan al partido con realidades muy distintas tras el arranque de la temporada 2026-27. GOAL te informa de todo lo que necesitas saber sobre.

Primera División - Jornada 3 29 ago 2026 - 11:00 Estadio Ciudad de Valencia

Cómo ver Levante vs Real Betis en línea: Cadena de TV y transmisiones en directo

El Levante vs Real Betis se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

El conjunto granota, dirigido por Luis Castro, afronta el choque desde la decimoséptima posición de la tabla. Sus dos primeras jornadas ligueras han dejado una imagen preocupante: derrota ante el Espanyol y empate sin goles en Pamplona frente a Osasuna.

El Betis, en cambio, llega en un momento de confianza. Manuel Pellegrini tiene a sus verdiblancos cuartos en la clasificación después de dos victorias consecutivas en liga, incluyendo un triunfo a domicilio ante el Valencia el pasado 25 de agosto.

Los sevillanos no atraviesan el mejor momento en cuanto a disponibilidad de efectivos. Diego Conde, Giovani Lo Celso, Abdessamad Ezzalzouli y Aitor Ruibal están en la enfermería, aunque Pellegrini ha podido mantener un bloque competitivo para este desplazamiento a Valencia.

Para Levante, el partido representa una oportunidad de sumar ante su afición y alejarse de la zona baja. El Betis, sin embargo, querrá mantener el ritmo de un inicio de temporada que le sitúa entre los mejores equipos del campeonato.

Noticias del equipo y escuadras

Luis Castro no tiene bajas confirmadas para este partido y podría alinear a Mathew Ryan bajo palos, con una defensa formada por Nacho Perez, Manuel Sanchez, Aissa Mandi y Adrian De La Fuente. El once proyectado sitúa a Thiago Fernandez, Roger Brugue y Jon Olasagasti en el centro del campo, con Hugo Sotelo, Enzo Bardeli e Ivan Romero como referentes ofensivos.

Por parte del Betis, Manuel Pellegrini afronta el partido con cuatro bajas por lesión: Diego Conde, Giovani Lo Celso, Abdessamad Ezzalzouli y Aitor Ruibal no están disponibles. El once probable sitúa a Alvaro Valles en portería, con Francisco García, Natan, Marc Bartra y Héctor Bellerín en defensa, y una línea de mediocampo con Rodrigo Riquelme, Facundo Bernal, Antony, Marc Roca y Pablo Fornals, con Juan Hernández como referencia en ataque.

Forma

Levante suma dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. En liga, su trayectoria reciente es negativa: cayeron 3-0 ante el Espanyol en la primera jornada y solo consiguieron un punto en el 0-0 de Osasuna el 24 de agosto. En pretemporada, los granotes ganaron 2-1 al Albacete y 1-0 al Al Qadsiah, aunque perdieron 1-0 ante el Villarreal. En total, Levante marcó tres goles y encajó tres en esos cinco partidos.

El Betis llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su racha competitiva es sobresaliente: dos triunfos en liga ante Real Sociedad (1-0) y Valencia (1-0) dan continuidad a una pretemporada en la que también vencieron al Arsenal por 3-1. El empate 2-2 con el Bournemouth y la derrota 1-0 ante el Inter completan el balance. Los verdiblancos anotaron cinco goles y encajaron cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 23 de mayo de 2026 en Primera División, con el Betis ganando 2-1 en casa. Antes de ese partido, ambos equipos empataron 2-2 en el Estadio Ciudad de Valencia el 14 de septiembre de 2025. En los últimos cinco duelos registrados, el Betis acumula tres victorias por una del Levante, con un empate en el balance, y los sevillanos han marcado 11 goles por 8 del conjunto valenciano.

Clasificación

En la tabla actual de Primera División, el Levante ocupa la decimoséptima posición, mientras que el Real Betis se sitúa cuarto.