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Primera División
team-logoLevante
Estadio Ciudad de Valencia
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Cómo ver Levante vs Real Betis: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct, hora de inicio y más

Levante vs Real Betis
Levante
Real Betis
Primera División

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Levante y Real Betis. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio Ciudad de Valencia acoge este encuentro de Primera División entre Levante y Real Betis, dos clubes que llegan al partido con realidades muy distintas tras el arranque de la temporada 2026-27. GOAL te informa de todo lo que necesitas saber sobre.

crest
Primera División - Jornada 3
Estadio Ciudad de Valencia
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Cómo ver Levante vs Real Betis en línea: Cadena de TV y transmisiones en directo

El Levante vs Real Betis se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

El conjunto granota, dirigido por Luis Castro, afronta el choque desde la decimoséptima posición de la tabla. Sus dos primeras jornadas ligueras han dejado una imagen preocupante: derrota ante el Espanyol y empate sin goles en Pamplona frente a Osasuna.

El Betis, en cambio, llega en un momento de confianza. Manuel Pellegrini tiene a sus verdiblancos cuartos en la clasificación después de dos victorias consecutivas en liga, incluyendo un triunfo a domicilio ante el Valencia el pasado 25 de agosto.

Los sevillanos no atraviesan el mejor momento en cuanto a disponibilidad de efectivos. Diego Conde, Giovani Lo Celso, Abdessamad Ezzalzouli y Aitor Ruibal están en la enfermería, aunque Pellegrini ha podido mantener un bloque competitivo para este desplazamiento a Valencia.

Para Levante, el partido representa una oportunidad de sumar ante su afición y alejarse de la zona baja. El Betis, sin embargo, querrá mantener el ritmo de un inicio de temporada que le sitúa entre los mejores equipos del campeonato.

Noticias del equipo y escuadras

Levante contra Real Betis alineaciones probables

4-2-3-1
Levante crest
Levante
LEV
Formación
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
13M. Ryan29N. Perez23M. Sanchez2A. Mandi4A. De La Fuente24T. Fernandez7R. Brugue8J. Olasagasti5H. Sotelo18E. Bardeli9I. Romero1A. Valles11Francisco García4Natan5M. Bartra2Héctor Bellerín17R. Riquelme6F. Bernal7Antony21M. Roca8P. Fornals9Juan Hernández
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
Levante

Once inicial

Real Betis

Manager

  • L. Castro
  • M. Pellegrini

Luis Castro no tiene bajas confirmadas para este partido y podría alinear a Mathew Ryan bajo palos, con una defensa formada por Nacho Perez, Manuel Sanchez, Aissa Mandi y Adrian De La Fuente. El once proyectado sitúa a Thiago Fernandez, Roger Brugue y Jon Olasagasti en el centro del campo, con Hugo Sotelo, Enzo Bardeli e Ivan Romero como referentes ofensivos.

Por parte del Betis, Manuel Pellegrini afronta el partido con cuatro bajas por lesión: Diego Conde, Giovani Lo Celso, Abdessamad Ezzalzouli y Aitor Ruibal no están disponibles. El once probable sitúa a Alvaro Valles en portería, con Francisco García, Natan, Marc Bartra y Héctor Bellerín en defensa, y una línea de mediocampo con Rodrigo Riquelme, Facundo Bernal, Antony, Marc Roca y Pablo Fornals, con Juan Hernández como referencia en ataque.

Forma

LEV

LEV - Formulario

ALQ
W1-0
ALB
W2-1
VIL
L1-0
ESP
L3-0
OSA
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BET

BET - Formulario

ARS
W1-3
BOU
D2-2
INT
L1-0
RSO
W1-0
VAL
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Levante suma dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. En liga, su trayectoria reciente es negativa: cayeron 3-0 ante el Espanyol en la primera jornada y solo consiguieron un punto en el 0-0 de Osasuna el 24 de agosto. En pretemporada, los granotes ganaron 2-1 al Albacete y 1-0 al Al Qadsiah, aunque perdieron 1-0 ante el Villarreal. En total, Levante marcó tres goles y encajó tres en esos cinco partidos.

El Betis llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su racha competitiva es sobresaliente: dos triunfos en liga ante Real Sociedad (1-0) y Valencia (1-0) dan continuidad a una pretemporada en la que también vencieron al Arsenal por 3-1. El empate 2-2 con el Bournemouth y la derrota 1-0 ante el Inter completan el balance. Los verdiblancos anotaron cinco goles y encajaron cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LevanteEmpateReal Betis
0
1
4
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Levante badge
Levante
LEV
1
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
4
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
3
Levante badge
Levante
LEV
1
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Levante badge
Levante
LEV
0
F
6Goles marcados13
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 23 de mayo de 2026 en Primera División, con el Betis ganando 2-1 en casa. Antes de ese partido, ambos equipos empataron 2-2 en el Estadio Ciudad de Valencia el 14 de septiembre de 2025. En los últimos cinco duelos registrados, el Betis acumula tres victorias por una del Levante, con un empate en el balance, y los sevillanos han marcado 11 goles por 8 del conjunto valenciano.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlavésAlavésALA
321051+47
W
D
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
W
W
4
SevillaSevillaSEV
220052+36
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
220020+26
W
W
6
Atlético MadridAtlético MadridATM
211042+24
D
W
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
W
D
8
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
W
L
D
9
EspanyolEspanyolESP
210142+23
L
W
10
GetafeGetafeGET
210113-23
W
L
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
12
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
L
D
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
L
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
L
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
L
D
16
MálagaMálagaMAL
201113-21
D
L
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
L
18
ElcheElcheELC
301239-61
L
L
D
19
Athletic ClubAthletic ClubATH
200215-40
L
L
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla actual de Primera División, el Levante ocupa la decimoséptima posición, mientras que el Real Betis se sitúa cuarto.

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