El Estadio Ciudad de Valencia acoge este encuentro de Primera División entre Levante y un Barcelona que llega al partido como líder indiscutible de la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 5 13 sept 2026 - 10:15 Estadio Ciudad de Valencia

Cómo sintonizar el Levante vs Barcelona

El partido entre Levante y Barcelona se podrá seguir en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro. A continuación tienes el acceso directo para ver el partido en streaming.

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Acerca del encuentro

Los de Luis Castro atraviesan un inicio de temporada irregular. Tras una derrota ante el Espanyol y un empate frente al Osasuna, el equipo granota logró una contundente victoria sobre el Real Betis por 5-2 antes de empatar sin goles ante el Málaga en su último encuentro liguero.

El Barcelona de Hansi Flick, en cambio, presenta una cara completamente diferente. Los blaugrana acumulan cinco victorias consecutivas, incluyendo un aplastante 5-1 ante el Feyenoord en la Champions League y un 5-0 fuera de casa ante el Valencia en la jornada anterior.

En el apartado de bajas, el técnico alemán no podrá contar con varios jugadores. La buena noticia es que la alineación proyectada mantiene un once de enorme calidad, con Lamine Yamal, Pedri y Raphinha como referencias ofensivas.

Gabriel Jesus, que marcó en el debut en casa del Barcelona ante el Feyenoord, no figura entre los convocados habituales del primer equipo blaugrana. Anthony Gordon, fichaje del verano por 59 millones de libras según ha confirmado el director deportivo Deco, apunta a titular.

Noticias de los equipos y escuadras

El Levante de Luis Castro presenta las bajas de Alejandro Primo y Etta Eyong por lesión. El técnico asturiano no tiene ningún jugador sancionado y su once probable estará encabezado por Mathew Ryan bajo palos, con una línea defensiva formada por Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Nacho Perez y Aissa Mandi.

Por parte del Barcelona, Hansi Flick no podrá contar con Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu ni Eric García, todos ellos en la enfermería. Sin suspendidos, el once proyectado sitúa a Joan García en portería, con una defensa de cuatro y Pedri, Rodri y Fermin Lopez en el centro del campo, y Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha en ataque.

Forma

El Levante llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más destacado fue el triunfo por 5-2 ante el Real Betis, aunque también ha encajado una derrota por 3-0 frente al Espanyol. En total, el equipo granota ha anotado seis goles y ha recibido cinco en ese tramo.

El Barcelona presenta una imagen radicalmente distinta: cinco victorias en cinco partidos, con 22 goles a favor y tan solo tres en contra. Los blaugrana vienen de golear al Feyenoord por 5-1 en Champions League y al Valencia por 5-0 en liga, y no han perdido ningún encuentro en lo que va de temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue una victoria del Barcelona por 3-0 en el Camp Nou, disputado el 22 de febrero de 2026 en Primera División. En los cinco últimos enfrentamientos, el Barcelona acumula cuatro victorias por un empate, con un único partido sin derrota para el Levante, el 3-3 registrado en mayo de 2021. Los blaugrana han marcado 15 goles y encajado 10 en esos cinco duelos.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Barcelona ocupa la primera posición, mientras que el Levante se sitúa en el undécimo puesto.