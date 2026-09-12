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Primera División
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Estadio Ciudad de Valencia
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Cómo ver Levante vs Barcelona: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Levante y Barcelona. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio Ciudad de Valencia acoge este encuentro de Primera División entre Levante y un Barcelona que llega al partido como líder indiscutible de la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 5
Estadio Ciudad de Valencia

Cómo sintonizar el Levante vs Barcelona

El partido entre Levante y Barcelona se podrá seguir en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro. A continuación tienes el acceso directo para ver el partido en streaming.

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Acerca del encuentro

Los de Luis Castro atraviesan un inicio de temporada irregular. Tras una derrota ante el Espanyol y un empate frente al Osasuna, el equipo granota logró una contundente victoria sobre el Real Betis por 5-2 antes de empatar sin goles ante el Málaga en su último encuentro liguero.

El Barcelona de Hansi Flick, en cambio, presenta una cara completamente diferente. Los blaugrana acumulan cinco victorias consecutivas, incluyendo un aplastante 5-1 ante el Feyenoord en la Champions League y un 5-0 fuera de casa ante el Valencia en la jornada anterior.

En el apartado de bajas, el técnico alemán no podrá contar con varios jugadores. La buena noticia es que la alineación proyectada mantiene un once de enorme calidad, con Lamine Yamal, Pedri y Raphinha como referencias ofensivas.

Gabriel Jesus, que marcó en el debut en casa del Barcelona ante el Feyenoord, no figura entre los convocados habituales del primer equipo blaugrana. Anthony Gordon, fichaje del verano por 59 millones de libras según ha confirmado el director deportivo Deco, apunta a titular.

Noticias de los equipos y escuadras

Levante contra Barcelona alineaciones probables

4-3-3
Levante crest
Levante
LEV
Formación
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
M. RyanM. RyanA. De La FuenteA. De La FuenteM. SanchezM. SanchezN. PerezN. PerezA. MandiA. MandiJ. OlasagastiJ. OlasagastiE. BardeliE. BardeliO. ReyO. ReyT. FernandezT. FernandezI. RomeroI. RomeroR. BrugueR. BrugueJoan GarcíaJoan GarcíaEric GarcíaEric GarcíaPau CubarsíPau CubarsíG. MartinG. MartinX. EspartX. EspartPedriPedriL. YamalL. YamalM. BernalM. BernalF. LopezF. LopezA. GordonA. GordonRaphinhaRaphinha
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-3-3
Levante

Once inicial

Barcelona

Manager

  • L. Castro
  • H. Flick

El Levante de Luis Castro presenta las bajas de Alejandro Primo y Etta Eyong por lesión. El técnico asturiano no tiene ningún jugador sancionado y su once probable estará encabezado por Mathew Ryan bajo palos, con una línea defensiva formada por Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Nacho Perez y Aissa Mandi.

Por parte del Barcelona, Hansi Flick no podrá contar con Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu ni Eric García, todos ellos en la enfermería. Sin suspendidos, el once proyectado sitúa a Joan García en portería, con una defensa de cuatro y Pedri, Rodri y Fermin Lopez en el centro del campo, y Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha en ataque.

Forma

LEV

LEV - Formulario

VIL
L1-0
ESP
L3-0
OSA
D0-0
BET
W5-2
MAL
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BAR

BAR - Formulario

ELC
W0-5
ATH
W2-0
RAY
W5-2
VAL
W0-5
FEY
W5-1
Gol marcado (encajado)
22/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Levante llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más destacado fue el triunfo por 5-2 ante el Real Betis, aunque también ha encajado una derrota por 3-0 frente al Espanyol. En total, el equipo granota ha anotado seis goles y ha recibido cinco en ese tramo.

El Barcelona presenta una imagen radicalmente distinta: cinco victorias en cinco partidos, con 22 goles a favor y tan solo tres en contra. Los blaugrana vienen de golear al Feyenoord por 5-1 en Champions League y al Valencia por 5-0 en liga, y no han perdido ningún encuentro en lo que va de temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LevanteEmpateBarcelona
0
1
4
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
7Goles marcados15
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue una victoria del Barcelona por 3-0 en el Camp Nou, disputado el 22 de febrero de 2026 en Primera División. En los cinco últimos enfrentamientos, el Barcelona acumula cuatro victorias por un empate, con un único partido sin derrota para el Levante, el 3-3 registrado en mayo de 2021. Los blaugrana han marcado 15 goles y encajado 10 en esos cinco duelos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
W
L
W
W
W
3
AlavésAlavésALA
5311115+610
L
W
W
D
W
4
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
W
W
D
D
7
EspanyolEspanyolESP
521285+37
W
D
L
L
W
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
9
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
W
L
W
L
D
11
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
W
D
W
L
L
12
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
L
L
W
W
D
13
LevanteLevanteLEV
41215505
D
W
D
L
14
GetafeGetafeGET
411225-34
D
L
W
L
15
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
L
W
L
D
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
D
D
L
L
D
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
18
MálagaMálagaMAL
402217-62
D
L
D
L
19
ElcheElcheELC
5023613-72
D
L
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de Primera División, el Barcelona ocupa la primera posición, mientras que el Levante se sitúa en el undécimo puesto.

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