Dónde ver Levante vs Atlético Madrid en directo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Atlético Madrid visita el Estadio Ciudad de Valencia para medirse al Levante en un encuentro de Primera División que llega en un momento de notable intensidad para los rojiblancos. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 11 31 oct 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Cómo ver Levante vs Atlético Madrid en directo

El partido entre Levante y Atlético Madrid se puede ver en directo a través de Movistar+.

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Acerca del encuentro

El conjunto de Diego Simeone ocupa la segunda posición de LaLiga y llega con la confianza de haber sumado cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Su última actuación fue una victoria ajustada ante el Deportivo de A Coruña, donde Julián Álvarez volvió a marcar y protagonizó un emotivo momento con la afición del Metropolitano.

El argentino atraviesa un período de reconciliación con el público atlético tras meses de tensión provocados por sus declaraciones durante el Mundial 2026, en las que expresó su deseo de jugar en el Barcelona. Después de ser recibido con silbidos en varios partidos en casa, su gol ante el Deportivo le valió una ovación que él mismo agradeció públicamente con una disculpa sincera.

Simeone valoró el gesto de su delantero y destacó su rendimiento reciente. El técnico argentino reconoció que el equipo no jugó el partido que había imaginado ante el Deportivo, pero celebró la capacidad de sus jugadores para encontrar soluciones y sumar los tres puntos.

El Levante, por su parte, llega en una situación muy diferente. El equipo de Luis Castro se sitúa en la parte baja de la tabla y necesita puntos para alejarse de la zona de peligro. Sus últimos resultados muestran una irregularidad que complica su posición en el campeonato.

Con el Atlético mirando de cerca al líder y el Levante buscando una reacción, el partido en Valencia promete ser disputado.

Noticias de los equipos y escuadras

El Levante presenta varias bajas sensibles para este encuentro. Luis Castro no podrá contar con Enzo Bardeli, Adrián de la Fuente ni Roger Brugué por lesión. El once probable del conjunto valenciano está formado por Mathew Ryan; Ifeanyi Ndukwe, Nacho Pérez, Aissa Mandi, Manuel Sánchez; Paco Cortés, Thiago Fernández, Jon Olasagasti; Dani Requena, Petar Ratkov e Ivan Romero.

En el bando visitante, Diego Simeone tampoco podrá contar con todos sus efectivos. Koke, Cristian Romero y Johnny Cardoso se encuentran en la enfermería y no estarán disponibles para el desplazamiento a Valencia. El once probable del Atlético incluye a Jan Oblak; Álex Grimaldo, David Hancko, Marcos Llorente, Marc Pubill; Alejandro Baena, Ademola Lookman, Kang-In Lee, Morten Hjulmand; Pablo Barrios y Julián Álvarez.

Forma

El Levante llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota ante el Real Sociedad por 2-1, y anteriormente había encadenado una victoria ante el Athletic Club por 3-1. En esos cinco encuentros, el conjunto valenciano ha marcado nueve goles y ha encajado nueve.

El Atlético Madrid presenta un rendimiento muy superior en el mismo período, con cuatro victorias y un empate. Los rojiblancos ganaron 1-0 al Deportivo de A Coruña en su última salida liguera y anteriormente empataron 1-1 en el campo del VfB Stuttgart en la Liga de Campeones. En total, el equipo de Simeone ha anotado seis goles y ha concedido dos en ese tramo de competición.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue un empate 0-0 en el Estadio Ciudad de Valencia el 31 de enero de 2026, en Primera División. En los últimos cinco precedentes, el Atlético Madrid suma tres victorias frente a ninguna del Levante, con un empate y un duelo adicional favorable a los colchoneros. El conjunto rojiblanco ganó 3-1 en el Metropolitano en noviembre de 2025 y también se impuso 0-2 en la Copa del Rey de enero de 2023.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Atlético Madrid llega como segundo clasificado y aspira a recortar distancias con el líder, mientras que el Levante ocupa el puesto 14, lo que le obliga a sumar para alejarse de la zona baja de la tabla.