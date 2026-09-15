Cómo ver Levante vs Athletic Club: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Levante recibe a Athletic Club en el Estadio Ciudad de Valencia en un duelo de LaLiga que enfrenta a dos equipos con trayectorias muy distintas en lo que va de temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 6 16 sept 2026 - 15:30 Estadio Ciudad de Valencia

Cómo sintonizar el Levante vs Athletic Club

El Levante vs Athletic Club se podrá ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro.

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Acerca del encuentro

El conjunto valenciano llega al partido en una posición incómoda en la tabla, con resultados irregulares que no terminan de convencer. Su última salida en liga acabó en empate a cero ante el Málaga, aunque una semana antes firmaron un notable 5-2 ante el Real Betis que muestra su potencial ofensivo cuando están finos.

El Athletic Club, por su parte, viene de empatar 1-1 en Elche en su último desplazamiento liguero, un resultado que frenó una racha positiva que incluía una victoria por 3-0 ante el Atlético de Madrid. Los de Edin Terzic ocupan la novena posición y buscan reencontrar la consistencia necesaria para escalar posiciones.

Los bilbaínos afrontan este partido sin Inaki Williams, capitán del equipo, que anunció recientemente su retirada de la selección de Ghana tras cuatro años representando a los Black Stars. Su presencia en el club sigue siendo total, pero la noticia marca el ambiente en torno al equipo vasco.

El historial reciente entre ambos conjuntos favorece claramente al Athletic Club, que ganó 4-2 en San Mamés en el último enfrentamiento directo, celebrado en febrero de este año.

Noticias de los equipos y escuadras

Luis Castro no podrá contar con Etta Eyong, Alejandro Primo ni Hugo Sotelo por lesión. El técnico venezolano apunta a un once con Mathew Ryan bajo palos, una defensa de cuatro con De La Fuente, Manuel Sánchez, Aissa Mandi y Nacho Pérez, y un mediocampo en el que Roger Brugué y Jon Olasagasti tendrán responsabilidad. Oriol Rey, Enzo Bardeli y Thiago Fernández completarían la línea de creación, con Iván Romero como referencia en ataque.

Edin Terzic llega al partido con cuatro bajas por lesión: Unai Eguiluz, Peio Canales, Daniel Vivian y Gorka Guruzeta. El once probable sitúa a Unai Simón en portería, con una defensa formada por Yeray Álvarez, Yuri Berchiche, Aymeric Laporte y Jesús Areso. Oihan Sancet, Beñat Gerenabarrena e Íñigo Ruiz de Galarreta formarían el centro del campo, mientras que Robert Navarro, Nico Williams y Alex Berenguer apuntan a la delantera.

Foma

Levante presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. El resultado más reciente fue el empate sin goles ante el Málaga, mientras que el mejor de esa racha fue el 5-2 ante el Real Betis. Los valencianistas han marcado seis goles y encajado cinco en ese período, con una derrota por 3-0 ante el Espanyol como el resultado más negativo.

El Athletic Club suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El empate 1-1 en Elche fue su último partido liguero, aunque antes firmaron un contundente 3-0 ante el Atlético de Madrid. Los vascos han anotado siete goles y recibido seis en ese tramo, con victorias fuera de casa ante el Atlético y el Celta de Vigo que reflejan su solidez como visitantes cuando están bien.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Athletic Club venció al Levante por 4-2 en San Mamés en LaLiga. Antes de ese partido, el Levante había recibido al Athletic en noviembre de 2025 y cayó por 0-2. En los cinco últimos duelos directos, el Athletic Club ha ganado tres veces, ha empatado una y ha perdido una, sin que el Levante haya sumado ninguna victoria en ese período.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Levante ocupa la decimotercera posición, mientras que el Athletic Club se sitúa en el noveno puesto.