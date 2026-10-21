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Primera División
team-logoLevante
Estadio Ciudad de Valencia
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Cómo ver Levante vs Athletic Club: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Levante vs Athletic Club
Levante
Athletic Club
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Levante y Athletic Club, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 6
Estadio Ciudad de Valencia
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Cómo ver Levante vs Athletic Club en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Levante y Athletic Club se podrá ver en directo a través de Movistar+. A continuación se detallan las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

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Levante recibe a Athletic Club en el Estadio Ciudad de Valencia en un partido de Primera División que tiene implicaciones muy distintas para cada uno de los dos equipos.

El conjunto valenciano atraviesa un momento delicado en la tabla y necesita sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso. Luis Castro busca una reacción de los suyos después de una racha irregular que no ha permitido al equipo asentarse en la categoría.

Athletic Club llega desde Bilbao en una posición más cómoda en la clasificación. Edin Terzic dirige a un equipo que ha dado muestras de solidez ante rivales de primer nivel, con victorias recientes que demuestran su capacidad competitiva.

Los visitantes afrontan este desplazamiento con algunas bajas sensibles en su plantilla, lo que puede condicionar las opciones del técnico alemán a la hora de configurar el once inicial.

Para Levante, el Estadio Ciudad de Valencia debe ser un fortín. La presión del marcador general hace que cada punto en casa sea especialmente valioso en esta fase de la temporada.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Levante contra Athletic Club alineaciones probables

4-2-3-1
Levante crest
Levante
LEV
page.match.formation.title
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
4-2-3-1
M. RyanM. Ryanteam-logoI. NdukweJ. ToljanJ. ToljanA. De La FuenteA. De La FuenteM. SanchezM. SanchezJ. OlasagastiJ. OlasagastiI. RomeroI. RomeroR. BrugueR. BrugueD. RequenaD. RequenaO. ReyO. ReyP. RatkovP. RatkovUnai SimónUnai SimónY. AlvarezY. AlvarezJ. AresoJ. AresoY. BerchicheY. BerchicheA. LaporteA. LaporteIñigo Ruiz de GalarretaIñigo Ruiz de GalarretaM. JauregizarM. JauregizarA. BerenguerA. BerenguerP. CanalesP. CanalesR. NavarroR. NavarroI. WilliamsI. Williams
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
4-2-3-1
Levante

Once inicial

Athletic Club

Manager

  • L. Castro
  • E. Terzic

Luis Castro cuenta con una plantilla prácticamente al completo para este encuentro. El único jugador descartado es Hugo Sotelo por lesión. El once probable de Levante está formado por Mathew Ryan bajo palos; Ifeanyi Ndukwe, Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente y Manuel Sanchez en defensa; Jon Olasagasti, Ivan Romero, Roger Brugue y Dani Requena en el centro del campo; con Oriol Rey y Petar Ratkov como referentes ofensivos.

Edin Terzic llega al partido con tres bajas confirmadas: Unai Eguiluz, Oihan Sancet y Gorka Guruzeta están todos en la enfermería. A pesar de esas ausencias, el técnico del Athletic puede alinear un once de garantías con Unai Simón en portería, una defensa formada por Yeray Alvarez, Jesus Areso, Yuri Berchiche y Aymeric Laporte, y una línea de medios en la que aparecen Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar y Alex Berenguer, con Peio Canales, Robert Navarro e Inaki Williams completando el equipo.

Forma

LEV

LEV - Formulario

MAL
D0-0
BAR
L2-4
VIL
L3-1
SEV
D3-3
COR
D1-1
Gol marcado (encajado)
7/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ATH

ATH - Formulario

ATM
W3-0
ELC
D1-1
ALA
D0-0
RSO
W0-1
VAL
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/1
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Levante llega al partido con un balance de ninguna victoria, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de Primera División. El resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Deportivo de A Coruña, y antes de eso igualaron 3-3 frente al Sevilla en un partido de muchos goles. Sus dos derrotas llegaron ante el Villarreal, por 3-1, y ante el Barcelona, por 4-2. En total, el equipo de Castro ha marcado ocho goles y ha encajado diez en ese período, lo que refleja una fragilidad defensiva que preocupa.

Athletic Club presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El encuentro más reciente fue un empate sin goles ante el Valencia en Primera División, mientras que el resultado más destacado de esa racha fue la victoria por 3-0 ante el Atlético de Madrid. También sumaron un empate 0-0 ante el Alavés y un 1-1 ante el Elche. Los bilbaínos han marcado cuatro goles y han encajado uno en sus últimos cuatro partidos de liga, una muestra de su solidez defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LevanteEmpateAthletic Club
0
1
4
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
4
Levante badge
Levante
LEV
2
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
0
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
2
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
3
Levante badge
Levante
LEV
1
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
0
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
F
Copa del Rey
Levante badge
Levante
LEV
1
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
2
F
3Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 8 de febrero de 2026 en Primera División, con el Athletic Club imponiéndose por 4-2 como local. Antes de ese partido, Levante había ganado 2-0 en casa en noviembre de 2025. En los últimos cinco duelos directos, que incluyen partidos de Primera División y Copa del Rey, el Athletic Club acumula tres victorias por una de Levante, con un empate. En total, ambos equipos han sumado catorce goles en esos cinco enfrentamientos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
W
W
L
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
L
W
D
W
W
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
W
W
W
L
W
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
L
D
L
W
W
7
AlavésAlavésALA
93241310+311
L
L
D
L
L
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
W
D
W
D
D
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
W
L
D
L
L
11
Athletic ClubAthletic ClubATH
723276+19
D
D
D
W
W
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
L
W
W
L
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
D
D
W
L
W
14
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
L
W
L
D
15
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
L
D
L
L
W
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
L
D
L
L
W
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
D
D
L
L
D
18
ElcheElcheELC
91441117-67
D
D
W
L
D
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
L
W
L
20
MálagaMálagaMAL
9045618-124
L
D
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, Levante ocupa el puesto 17, lo que les sitúa en zona de descenso y convierte este partido en una cita de máxima urgencia para el equipo local. Athletic Club está en undécima posición, en una zona de tranquilidad que les permite afrontar el partido sin la presión que sí tiene el rival.

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