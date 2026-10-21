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Primera División - Jornada 6 21 oct 2026 - 14:00 Estadio Ciudad de Valencia

Cómo ver Levante vs Athletic Club en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Levante y Athletic Club se podrá ver en directo a través de Movistar+. A continuación se detallan las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

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Levante recibe a Athletic Club en el Estadio Ciudad de Valencia en un partido de Primera División que tiene implicaciones muy distintas para cada uno de los dos equipos.

El conjunto valenciano atraviesa un momento delicado en la tabla y necesita sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso. Luis Castro busca una reacción de los suyos después de una racha irregular que no ha permitido al equipo asentarse en la categoría.

Athletic Club llega desde Bilbao en una posición más cómoda en la clasificación. Edin Terzic dirige a un equipo que ha dado muestras de solidez ante rivales de primer nivel, con victorias recientes que demuestran su capacidad competitiva.

Los visitantes afrontan este desplazamiento con algunas bajas sensibles en su plantilla, lo que puede condicionar las opciones del técnico alemán a la hora de configurar el once inicial.

Para Levante, el Estadio Ciudad de Valencia debe ser un fortín. La presión del marcador general hace que cada punto en casa sea especialmente valioso en esta fase de la temporada.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Luis Castro cuenta con una plantilla prácticamente al completo para este encuentro. El único jugador descartado es Hugo Sotelo por lesión. El once probable de Levante está formado por Mathew Ryan bajo palos; Ifeanyi Ndukwe, Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente y Manuel Sanchez en defensa; Jon Olasagasti, Ivan Romero, Roger Brugue y Dani Requena en el centro del campo; con Oriol Rey y Petar Ratkov como referentes ofensivos.

Edin Terzic llega al partido con tres bajas confirmadas: Unai Eguiluz, Oihan Sancet y Gorka Guruzeta están todos en la enfermería. A pesar de esas ausencias, el técnico del Athletic puede alinear un once de garantías con Unai Simón en portería, una defensa formada por Yeray Alvarez, Jesus Areso, Yuri Berchiche y Aymeric Laporte, y una línea de medios en la que aparecen Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar y Alex Berenguer, con Peio Canales, Robert Navarro e Inaki Williams completando el equipo.

Forma

Levante llega al partido con un balance de ninguna victoria, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de Primera División. El resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Deportivo de A Coruña, y antes de eso igualaron 3-3 frente al Sevilla en un partido de muchos goles. Sus dos derrotas llegaron ante el Villarreal, por 3-1, y ante el Barcelona, por 4-2. En total, el equipo de Castro ha marcado ocho goles y ha encajado diez en ese período, lo que refleja una fragilidad defensiva que preocupa.

Athletic Club presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El encuentro más reciente fue un empate sin goles ante el Valencia en Primera División, mientras que el resultado más destacado de esa racha fue la victoria por 3-0 ante el Atlético de Madrid. También sumaron un empate 0-0 ante el Alavés y un 1-1 ante el Elche. Los bilbaínos han marcado cuatro goles y han encajado uno en sus últimos cuatro partidos de liga, una muestra de su solidez defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 8 de febrero de 2026 en Primera División, con el Athletic Club imponiéndose por 4-2 como local. Antes de ese partido, Levante había ganado 2-0 en casa en noviembre de 2025. En los últimos cinco duelos directos, que incluyen partidos de Primera División y Copa del Rey, el Athletic Club acumula tres victorias por una de Levante, con un empate. En total, ambos equipos han sumado catorce goles en esos cinco enfrentamientos.

Clasificación

En la tabla de Primera División, Levante ocupa el puesto 17, lo que les sitúa en zona de descenso y convierte este partido en una cita de máxima urgencia para el equipo local. Athletic Club está en undécima posición, en una zona de tranquilidad que les permite afrontar el partido sin la presión que sí tiene el rival.