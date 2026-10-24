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Segunda Division - Jornada 11 24 oct 2026 - 10:15 Estadio Butarque

Cómo ver Leganés vs Mallorca en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Leganés vs Mallorca se puede ver en televisión y en live stream a través de las plataformas que se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Butarque acoge este enfrentamiento de la Segunda División entre Leganés y Mallorca, dos equipos que llegan al partido en momentos muy distintos de la temporada.

El conjunto pepinero, dirigido por Luis Miguel Carrión, atraviesa una racha preocupante. Cuatro derrotas consecutivas en liga han situado al equipo en zona de apuros, y la presión sobre el banquillo crece partido a partido.

El Mallorca de Luis García llega en un estado de forma muy diferente. Los visitantes han sumado dos victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros, consolidándose como uno de los equipos más regulares del tramo alto de la tabla.

Para el Leganés, recuperar sensaciones en casa es una necesidad. Los de Butarque no pueden permitirse seguir cediendo puntos si quieren alejarse de los puestos de descenso.

El Mallorca, por su parte, buscará mantener su solidez y seguir presionando a los equipos de la zona de ascenso. Una victoria en campo contrario reforzaría su candidatura.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver este partido de la Segunda División en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Leganés llega al partido bajo las órdenes de Luis Miguel Carrión. El club no ha facilitado datos sobre bajas por lesión o sanción, por lo que se esperan actualizaciones más próximas al kick-off.

En el bando visitante, Luis García dirige al Mallorca sin que se hayan confirmado bajas ni alineación probable de forma oficial. La información sobre el estado del plantel se completará conforme se acerque la fecha del encuentro.

Forma

El Leganés llega al partido con un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. El equipo cayó derrotado en su más reciente salida, perdiendo 0-1 ante el Córdoba. La racha incluye una derrota por 4-0 frente al Cádiz y otra por 3-0 contra el Almería. En total, el conjunto pepinero ha marcado tres goles y encajado ocho en ese período, lo que refleja las dificultades tanto en ataque como en defensa.

El Mallorca presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El equipo empató 1-1 ante el Eibar en su partido más reciente y viene de golear 3-1 al Las Palmas. Los visitantes han marcado seis goles y encajado tres en ese tramo, con una imagen de mayor solidez y equilibrio.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en Primera División el 19 de abril de 2025, con el Mallorca como local y un resultado final de 0-0. En los cinco últimos precedentes, el Mallorca acumula tres victorias, un empate y una derrota frente al Leganés, con un balance de goles favorable a los mallorquines. El conjunto pepinero solo ha conseguido imponerse en una ocasión dentro de esa serie de enfrentamientos.

Clasificación

En la tabla de la Segunda División, el Leganés ocupa la parte baja de la clasificación, en zona de descenso, mientras que el Mallorca se encuentra en la mitad alta de la tabla, en posición de play-off de ascenso. El partido enfrenta, por tanto, a un equipo que necesita puntos para sobrevivir contra otro que aspira a pelear por subir de categoría.