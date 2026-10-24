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Segunda Division
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Cómo ver Leganés vs Mallorca: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Leganés vs Mallorca
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Mallorca
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Cómo ver el partido de Segunda Division entre Leganés y Mallorca, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 11
Estadio Butarque
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Cómo ver Leganés vs Mallorca en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Leganés vs Mallorca se puede ver en televisión y en live stream a través de las plataformas que se indican a continuación.

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El Estadio Butarque acoge este enfrentamiento de la Segunda División entre Leganés y Mallorca, dos equipos que llegan al partido en momentos muy distintos de la temporada.

El conjunto pepinero, dirigido por Luis Miguel Carrión, atraviesa una racha preocupante. Cuatro derrotas consecutivas en liga han situado al equipo en zona de apuros, y la presión sobre el banquillo crece partido a partido.

El Mallorca de Luis García llega en un estado de forma muy diferente. Los visitantes han sumado dos victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros, consolidándose como uno de los equipos más regulares del tramo alto de la tabla.

Para el Leganés, recuperar sensaciones en casa es una necesidad. Los de Butarque no pueden permitirse seguir cediendo puntos si quieren alejarse de los puestos de descenso.

El Mallorca, por su parte, buscará mantener su solidez y seguir presionando a los equipos de la zona de ascenso. Una victoria en campo contrario reforzaría su candidatura.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver este partido de la Segunda División en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Leganés contra Mallorca alineaciones probables

Manager

  • L. Carrion

El Leganés llega al partido bajo las órdenes de Luis Miguel Carrión. El club no ha facilitado datos sobre bajas por lesión o sanción, por lo que se esperan actualizaciones más próximas al kick-off.

En el bando visitante, Luis García dirige al Mallorca sin que se hayan confirmado bajas ni alineación probable de forma oficial. La información sobre el estado del plantel se completará conforme se acerque la fecha del encuentro.

Forma

LEG

LEG - Formulario

GRA
W3-2
CAS
L0-2
CAD
L4-0
ALM
L3-0
COR
L0-1
Gol marcado (encajado)
3/12
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
MLL

MLL - Formulario

RSD
W0-1
ALM
L0-1
GIR
D0-0
LAS
W3-1
EIB
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Leganés llega al partido con un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. El equipo cayó derrotado en su más reciente salida, perdiendo 0-1 ante el Córdoba. La racha incluye una derrota por 4-0 frente al Cádiz y otra por 3-0 contra el Almería. En total, el conjunto pepinero ha marcado tres goles y encajado ocho en ese período, lo que refleja las dificultades tanto en ataque como en defensa.

El Mallorca presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El equipo empató 1-1 ante el Eibar en su partido más reciente y viene de golear 3-1 al Las Palmas. Los visitantes han marcado seis goles y encajado tres en ese tramo, con una imagen de mayor solidez y equilibrio.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LeganésEmpateMallorca
0
2
3
Primera División
Mallorca badge
Mallorca
MLL
0
Leganés badge
Leganés
LEG
0
F
Primera División
Leganés badge
Leganés
LEG
0
Mallorca badge
Mallorca
MLL
1
F
Segunda Division
Mallorca badge
Mallorca
MLL
1
Leganés badge
Leganés
LEG
0
F
Segunda Division
Leganés badge
Leganés
LEG
0
Mallorca badge
Mallorca
MLL
1
F
Primera División
Mallorca badge
Mallorca
MLL
1
Leganés badge
Leganés
LEG
1
F
1Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron1/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en Primera División el 19 de abril de 2025, con el Mallorca como local y un resultado final de 0-0. En los cinco últimos precedentes, el Mallorca acumula tres victorias, un empate y una derrota frente al Leganés, con un balance de goles favorable a los mallorquines. El conjunto pepinero solo ha conseguido imponerse en una ocasión dentro de esa serie de enfrentamientos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlmeríaAlmeríaALM
10802207+1324
W
W
W
W
W
2
CastellónCastellónCAS
10721184+1423
W
L
D
W
W
3
EibarEibarEIB
107122011+922
D
L
W
W
W
4
GranadaGranadaGRA
116231814+420
W
W
W
W
L
5
GijonGijonSPG
10613119+219
W
W
W
L
W
6
GironaGironaGIR
10532179+818
W
D
D
W
W
7
MallorcaMallorcaMLL
10532125+718
D
W
D
L
W
8
BurgosBurgosBUR
105231310+317
W
L
L
W
W
9
Real OviedoReal OviedoOVI
105231310+317
W
W
L
W
L
10
SabadellSabadellSAB
10442108+216
L
W
D
D
W
11
EldenseEldenseELD
104241313014
W
W
W
L
L
12
TenerifeTenerifeTEN
103431214-213
D
D
L
D
L
13
Real ValladolidReal ValladolidVLL
113351616012
L
L
W
D
W
14
Celta FortunaCelta FortunaCEF
103341516-112
D
W
L
D
L
15
CórdobaCórdobaCOR
104061520-512
W
L
W
L
W
16
Las PalmasLas PalmasLAS
103251319-611
L
L
D
L
L
17
LeganésLeganésLEG
10325615-911
L
L
L
L
W
18
FC AndorraFC AndorraAND
103161317-410
L
W
D
W
L
19
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
102261421-78
L
L
L
L
L
20
CádizCádizCAD
101451113-27
L
L
W
D
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
10127922-135
L
L
D
W
D
22
AlbaceteAlbaceteALB
10019622-161
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de la Segunda División, el Leganés ocupa la parte baja de la clasificación, en zona de descenso, mientras que el Mallorca se encuentra en la mitad alta de la tabla, en posición de play-off de ascenso. El partido enfrenta, por tanto, a un equipo que necesita puntos para sobrevivir contra otro que aspira a pelear por subir de categoría.

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