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Segunda Division
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Cómo ver Leganés vs Córdoba: detalles del encuentro, cadenas de TV, streaming en directo y más

Leganés vs Córdoba
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Córdoba
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Leganés y Córdoba. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Leganés recibe a Córdoba en el Estadio Butarque en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos que necesitan urgentemente sumar puntos en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Cómo ver Leganés vs Córdoba en directo

El partido entre Leganés y Córdoba podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

El conjunto de Ruben Albes atraviesa un momento delicado. Los de Leganés han encadenado tres derrotas consecutivas en la liga, concediendo nueve goles en ese tramo, y llegan a este partido con la necesidad de frenar una racha que les está costando posiciones en la clasificación.

El Córdoba de Ivan Ania no llega en un estado muy diferente. Los andaluces han ganado solo uno de sus últimos cinco encuentros en la competición, con derrotas ante Eldense, Real Valladolid y Almería que reflejan una irregularidad preocupante para sus aspiraciones.

El Estadio Butarque será el escenario de un duelo entre dos equipos instalados en la zona baja de la tabla. Ninguno de los dos puede permitirse otra derrota si quiere alejarse de los puestos de descenso.

Se trata de un partido con mucho en juego para ambas escuadras. La dinámica negativa de los locales contrasta con la inconsistencia visitante, lo que convierte este encuentro en un choque imprevisible entre dos equipos que buscan oxígeno en la clasificación.

Noticias de los equipos y escuadras

Leganés contra Córdoba alineaciones probables

Manager

  • R. Albes

El técnico del Leganés, Ruben Albes, no ha facilitado una alineación probable de cara a este partido, y el club no ha reportado bajas por lesión ni sanción en los datos disponibles. La información definitiva se completará cuando el equipo la haga pública antes del encuentro.

En el Córdoba, Ivan Ania tampoco ha desvelado su once inicial previsto, y tampoco constan lesionados ni sancionados en los datos actuales. Las novedades se actualizarán conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

LEG

LEG - Formulario

TEN
L2-0
GRA
W3-2
CAS
L0-2
CAD
L4-0
ALM
L3-0
Gol marcado (encajado)
3/13
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
COR

COR - Formulario

ALM
L0-2
ALB
W1-2
VLL
L3-1
TEN
W3-2
ELD
L2-1
Gol marcado (encajado)
7/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Leganés llega con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de Segunda División. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Almería, y antes de eso cayeron 4-0 frente al Cádiz. En ese tramo de cinco encuentros, los locales han marcado cinco goles y han encajado once, lo que refleja una fragilidad defensiva notable. Su única victoria en ese período fue un 3-2 ante el Granada.

El Córdoba suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros. Los visitantes cayeron 2-1 ante el Eldense en su partido más reciente, aunque antes habían conseguido una victoria por 3-2 frente al Tenerife. En los cinco partidos, el equipo andaluz ha anotado siete goles y ha recibido ocho.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LeganésEmpateCórdoba
2
1
2
Segunda Division
Córdoba badge
Córdoba
COR
2
Leganés badge
Leganés
LEG
1
F
Segunda Division
Leganés badge
Leganés
LEG
0
Córdoba badge
Córdoba
COR
0
F
Segunda Division
Córdoba badge
Córdoba
COR
2
Leganés badge
Leganés
LEG
3
F
Segunda Division
Leganés badge
Leganés
LEG
3
Córdoba badge
Córdoba
COR
1
F
Segunda Division
Leganés badge
Leganés
LEG
0
Córdoba badge
Córdoba
COR
1
F
7Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando Córdoba se impuso a Leganés por 2-1 jugando en casa. En la primera vuelta de esa misma temporada, el partido en el Estadio Butarque terminó sin goles, con empate a cero. Considerando los cinco últimos precedentes registrados entre ambos clubes, Leganés acumula dos victorias por dos del Córdoba, con un empate.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlmeríaAlmeríaALM
9702165+1121
W
W
W
W
W
2
EibarEibarEIB
97021910+921
L
W
W
W
W
3
CastellónCastellónCAS
9621154+1120
L
D
W
W
W
4
MallorcaMallorcaMLL
9522114+717
W
D
L
W
W
5
SabadellSabadellSAB
9441107+316
W
D
D
W
L
6
GijonGijonSPG
951398+116
W
W
L
W
L
7
GironaGironaGIR
9432159+615
D
D
W
W
L
8
BurgosBurgosBUR
94231210+214
L
L
W
W
W
9
Real OviedoReal OviedoOVI
9423119+214
W
L
W
L
W
10
GranadaGranadaGRA
94231413+114
W
W
L
L
D
11
Real ValladolidReal ValladolidVLL
93331311+212
W
D
W
D
L
12
TenerifeTenerifeTEN
93331113-212
D
L
D
L
W
13
Celta FortunaCelta FortunaCEF
93241415-111
W
L
D
L
L
14
EldenseEldenseELD
93241011-111
W
W
L
L
W
15
Las PalmasLas PalmasLAS
93241316-311
L
D
L
L
W
16
LeganésLeganésLEG
9324614-811
L
L
L
W
L
17
FC AndorraFC AndorraAND
93151315-210
W
D
W
L
L
18
CórdobaCórdobaCOR
93061420-69
L
W
L
W
L
19
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
92251217-58
L
L
L
L
W
20
CádizCádizCAD
9144111107
L
W
D
L
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
9126820-125
L
D
W
D
L
22
AlbaceteAlbaceteALB
9018520-151
L
L
L
L
D
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación de Segunda División, el Leganés ocupa la decimosexta posición y el Córdoba la decimoctava. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la tabla, lo que convierte este partido en un duelo directo con implicaciones claras en la lucha por alejarse de los puestos de descenso.

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