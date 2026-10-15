Cómo ver Leganés vs Córdoba: detalles del encuentro, cadenas de TV, streaming en directo y más

Leganés recibe a Córdoba en el Estadio Butarque en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos que necesitan urgentemente sumar puntos en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Cómo ver Leganés vs Córdoba en directo

El partido entre Leganés y Córdoba podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

El conjunto de Ruben Albes atraviesa un momento delicado. Los de Leganés han encadenado tres derrotas consecutivas en la liga, concediendo nueve goles en ese tramo, y llegan a este partido con la necesidad de frenar una racha que les está costando posiciones en la clasificación.

El Córdoba de Ivan Ania no llega en un estado muy diferente. Los andaluces han ganado solo uno de sus últimos cinco encuentros en la competición, con derrotas ante Eldense, Real Valladolid y Almería que reflejan una irregularidad preocupante para sus aspiraciones.

El Estadio Butarque será el escenario de un duelo entre dos equipos instalados en la zona baja de la tabla. Ninguno de los dos puede permitirse otra derrota si quiere alejarse de los puestos de descenso.

Se trata de un partido con mucho en juego para ambas escuadras. La dinámica negativa de los locales contrasta con la inconsistencia visitante, lo que convierte este encuentro en un choque imprevisible entre dos equipos que buscan oxígeno en la clasificación.

Noticias de los equipos y escuadras

El técnico del Leganés, Ruben Albes, no ha facilitado una alineación probable de cara a este partido, y el club no ha reportado bajas por lesión ni sanción en los datos disponibles. La información definitiva se completará cuando el equipo la haga pública antes del encuentro.

En el Córdoba, Ivan Ania tampoco ha desvelado su once inicial previsto, y tampoco constan lesionados ni sancionados en los datos actuales. Las novedades se actualizarán conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

El Leganés llega con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de Segunda División. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Almería, y antes de eso cayeron 4-0 frente al Cádiz. En ese tramo de cinco encuentros, los locales han marcado cinco goles y han encajado once, lo que refleja una fragilidad defensiva notable. Su única victoria en ese período fue un 3-2 ante el Granada.

El Córdoba suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros. Los visitantes cayeron 2-1 ante el Eldense en su partido más reciente, aunque antes habían conseguido una victoria por 3-2 frente al Tenerife. En los cinco partidos, el equipo andaluz ha anotado siete goles y ha recibido ocho.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando Córdoba se impuso a Leganés por 2-1 jugando en casa. En la primera vuelta de esa misma temporada, el partido en el Estadio Butarque terminó sin goles, con empate a cero. Considerando los cinco últimos precedentes registrados entre ambos clubes, Leganés acumula dos victorias por dos del Córdoba, con un empate.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el Leganés ocupa la decimosexta posición y el Córdoba la decimoctava. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la tabla, lo que convierte este partido en un duelo directo con implicaciones claras en la lucha por alejarse de los puestos de descenso.