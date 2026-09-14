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Cómo ver Leeds vs Newcastle: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Leeds vs Newcastle
Leeds
Newcastle
Premier League

Cómo ver el partido de Premier League entre Leeds y Newcastle, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Premier League - Jornada 4
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Cómo ver Leeds vs Newcastle en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Leeds United recibe a Newcastle United en Elland Road en un duelo de Premier League que enfrenta a dos equipos separados por apenas un puesto en la tabla clasificatoria.

El conjunto de Daniel Farke llega al partido con un estado de forma irregular en la liga. Los blancos acumulan dos empates consecutivos en Premier League ante Brighton y Brentford, aunque su campaña en la Carabao Cup ha sido más prometedora con victorias ante Nottingham Forest y una derrota ante Chelsea en un caótico partido de nueve goles.

Farke, cuya continuidad en el club parece cada vez más asegurada, trabaja con una plantilla que tiene margen de mejora. El director general Robbie Evans ha confirmado que las negociaciones para renovar el contrato del técnico alemán avanzan con buen ritmo, lo que transmite estabilidad al vestuario.

Newcastle, por su parte, llega con confianza tras una racha positiva. El equipo de Matthias Jaissle no ha perdido en sus últimos tres partidos de liga, con victorias ante el Tottenham y un empate ante el Bournemouth en sus compromisos más recientes de Premier League.

Jaissle, sin embargo, ha protagonizado cierta polémica en las últimas semanas al cuestionar públicamente la falta de consistencia arbitral en la Premier League, después de ser el único entrenador amonestado por su comportamiento en la banda. La noticia de que Lewis Hall ha firmado una renovación de contrato a largo plazo con el club supone una buena noticia para los Magpies antes de este desplazamiento.

Con los dos equipos en la zona media de la tabla y separados por un solo punto, el partido promete intensidad y disputas en cada línea del campo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Leeds contra Newcastle alineaciones probables

3-4-2-1
Leeds crest
Leeds
LEE
Formación
Newcastle crest
Newcastle
NEW
4-2-3-1
J. TraffordJ. TraffordT. MuharemovicT. MuharemovicJ. JustinJ. JustinN. ElvediN. ElvediE. AmpaduE. AmpaduN. OkaforN. OkaforJ. BogleJ. BogleG. GudmundssonG. GudmundssonA. StachA. StachA. TanakaA. TanakaD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinL. HornicekL. HornicekA. DedicA. DedicL. HallL. HallS. BotmanS. BotmanM. ThiawM. ThiawN. GonzalezN. GonzalezJ. WillockJ. WillockJ. RamseyJ. RamseyH. BarnesH. BarnesA. ElangaA. ElangaY. WissaY. Wissa
Newcastle crest
Newcastle
NEW
3-4-2-1
Leeds

Once inicial

Newcastle

Manager

  • D. Farke
  • M. Jaissle

En el bando local, Daniel Farke no podrá contar con Mateo Joseph, Joe Rodon ni Ilia Gruev por lesión. El once probable de los blancos apunta a James Trafford bajo palos, con una línea defensiva formada por Tarik Muharemovic, James Justin, Nico Elvedi y Ethan Ampadu, y Dominic Calvert-Lewin como referencia ofensiva.

Newcastle también afronta el partido con bajas importantes: Joelinton, Dan Burn, William Osula y Ewen Jaouen están en la enfermería. Matthias Jaissle tiene previsto alinear a Lukas Hornicek en portería, con Lewis Hall en el lateral izquierdo tras su reciente renovación, y una delantera con Harvey Barnes, Anthony Elanga y Yoane Wissa.

Forma

LEE

LEE - Formulario

NFO
W0-1
NFO
W0-2
BRE
D1-1
BHA
D1-1
CHE
L6-3
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5
NEW

NEW - Formulario

LIV
D2-2
WBA
W3-2
TOT
W0-2
BOU
D2-2
MIL
W0-1
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Leeds llega al partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una derrota por 6-3 ante Chelsea en la Carabao Cup, un partido en el que los blancos llegaron a ir ganando por 2-0. En liga, el equipo encadena dos empates consecutivos a un gol, ante Brighton y Brentford respectivamente. En total, Leeds ha marcado seis goles y encajado ocho en sus últimos cinco compromisos.

Newcastle presenta una racha más sólida, con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Los Magpies ganaron al Tottenham por 2-0 en su último partido de liga y eliminaron al Millwall en la Carabao Cup por 1-0. En sus cinco últimos encuentros, el equipo de Jaissle ha marcado diez goles y encajado siete, con un empate a dos ante Liverpool que refleja su capacidad para responder en momentos difíciles.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LeedsEmpateNewcastle
0
3
2
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
4
Leeds badge
Leeds
LEE
3
F
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Newcastle badge
Newcastle
NEW
0
F
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
2
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
F
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
0
Leeds badge
Leeds
LEE
0
F
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
F
5Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2026, cuando Newcastle venció a Leeds por 4-3 en St James' Park en un partido de Premier League. En el historial de los últimos cinco duelos directos, Newcastle suma dos victorias por una de Leeds, con dos empates. Los encuentros entre ambos equipos han producido un total de catorce goles, lo que refleja la tendencia a los partidos abiertos cuando se enfrentan estos dos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
W
W
W
W
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
3
HullHullHUL
422052+38
D
D
W
W
4
BrightonBrightonBHA
4211135+87
W
D
L
W
5
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
D
L
W
W
6
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
D
D
D
W
7
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
8
EvertonEvertonEVE
413053+26
D
D
D
W
9
IpswichIpswichIPS
4202710-36
W
L
L
W
10
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
11
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
12
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
W
D
D
L
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
D
D
L
L
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
L
D
L
L
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, Leeds ocupa la décima posición, mientras que Newcastle se sitúa un puesto por encima, en el noveno lugar.

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