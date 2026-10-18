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Premier League - Jornada 7 18 oct 2026 - 09:00 Elland Road

Cómo ver Leeds vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Leeds United vs Manchester United se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la transmisión en vivo del partido.

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Leeds United recibe a Manchester United en Elland Road en un duelo de Premier League que llega en un momento complicado para ambos clubes. El conjunto local busca escalar posiciones desde la séptima plaza, mientras que los visitantes necesitan urgentemente una victoria para alejarse de la zona baja de la tabla.

Daniel Farke ha consolidado a los Whites como una fuerza competitiva en la máxima categoría del fútbol inglés, y su continuidad en el banquillo parece asegurada tras alcanzar un acuerdo de principio para extender su contrato hasta 2029. El técnico alemán llega a este partido con el respaldo institucional que muchos de sus rivales envidiarían.

Sin embargo, no todo ha ido sobre ruedas para Leeds últimamente. Los de Elland Road cayeron 2-1 ante el Arsenal en su partido más reciente de liga y no han logrado mantener una consistencia que les permita aspirar a posiciones europeas con mayor solidez.

Enfrente llega un Manchester United en plena crisis. Michael Carrick, nombrado entrenador permanente este verano, acumula una racha de resultados que ha encendido todas las alarmas en Old Trafford. Los diablos rojos no han ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos de Premier League, y el ambiente en el club está lejos de ser tranquilo.

La situación se agravó esta semana con la derrota 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, un resultado que generó tensiones visibles en el vestuario. Lisandro Martínez no ocultó su frustración con la directiva del club tras el partido, en declaraciones que dieron mucho que hablar.

Con United instalado en el puesto 13 de la Premier League y una larga lista de bajas que merman las opciones de Carrick, los visitantes llegan a Yorkshire en una situación delicada. Para los aficionados de ambos equipos, a continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido.

Noticias del equipo y escuadras

Daniel Farke no podrá contar con Mateo Joseph, Joe Rodon ni Daniel James, que se encuentran en la enfermería. El técnico alemán tiene previsto alinear un once con James Trafford bajo palos, una defensa formada por Nico Elvedi, James Justin, Tarik Muharemovic y Jayden Bogle, y una línea de mediocampo con Ao Tanaka, Gabriel Gudmundsson, Ethan Ampadu y Anton Stach. En ataque, Dominic Calvert-Lewin y Noah Okafor apuntan a ser titulares.

Michael Carrick llega a Elland Road con una lista de bajas considerable. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Kobbie Mainoo y Luke Shaw están todos descartados. El once proyectado sitúa a Senne Lammens en portería, con Lisandro Martínez, Harry Maguire y Leny Yoro en defensa, Diogo Dalot como carrilero, y un centro del campo formado por Matheus Cunha, Youri Tielemans, Andrey Santos y Bruno Fernandes, con Amad Diallo y Bryan Mbeumo en ataque.

Forma

Leeds llega a este partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los de Farke han mostrado destellos de calidad, como la goleada 4-1 al Newcastle, pero también han sufrido golpes serios, incluida una abultada derrota 6-3 ante el Chelsea en la Carabao Cup. En total, el equipo ha marcado siete goles y encajado diez en ese período, lo que refleja cierta fragilidad defensiva.

Manchester United atraviesa una racha aún más preocupante: ninguna victoria en sus últimos cinco partidos, con un balance de cero triunfos, dos empates y tres derrotas. El equipo no ha ganado desde antes del parón y ha encajado goles en todos sus partidos recientes, incluida la derrota 2-0 en Champions ante el Atlético y la caída 2-3 ante el Brighton en la Carabao Cup. Los visitantes han marcado cuatro goles y recibido ocho en ese tramo, cifras que evidencian los problemas del equipo en ambas áreas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un amistoso de pretemporada en agosto de 2026 que terminó en empate a uno. En liga, el último precedente data de abril de 2026, cuando Leeds se impuso 2-1 a United en Old Trafford, mientras que el duelo de enero de ese mismo año en Elland Road acabó igualado a uno. En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos conjuntos, incluidos amistosos, el balance está muy igualado, con United sin haber conseguido una victoria clara sobre Leeds en los encuentros más recientes.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, Leeds United ocupa la séptima posición, mientras que Manchester United se encuentra en el puesto 13, lo que otorga a los locales una ventaja clara en la tabla antes del pitido inicial.