Leeds United recibe a Crystal Palace en Elland Road en un partido de la Premier League que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas en la tabla. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 5 20 sept 2026 - 09:00 Elland Road

Cómo sintonizar el Leeds vs Crystal Palace

El Leeds United vs Crystal Palace se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. Consulta las opciones disponibles en tu región para no perderte el partido.

Cómo ver en el extranjero VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del encuentro

Los de Daniel Farke llegan con buen ritmo después de golear 4-1 al Newcastle en su último partido de liga, aunque su campaña no ha sido del todo consistente. Ese triunfo los mantiene en una posición cómoda en la parte alta de la clasificación.

Crystal Palace, por su parte, atraviesa un momento irregular en el campeonato doméstico. Pierre Sage todavía busca la estabilidad necesaria para que su equipo rinda de forma sostenida en la Premier League, donde los resultados han sido dispares.

Sin embargo, los Eagles llegan con la moral reforzada tras una contundente victoria por 4-0 ante Lech Poznan en la Europa League, con Adam Wharton destacando como uno de los referentes del equipo en ese partido. Ese tipo de actuaciones sugiere que el potencial del plantel existe cuando las piezas encajan.

Las bajas condicionarán las opciones de ambos técnicos, y el historial reciente entre estos dos clubes añade un punto de interés adicional a un duelo con puntos importantes en juego.

Noticias de los equipos y escuadras

Daniel Farke no podrá contar con Mateo Joseph, Joe Rodon ni Harry Wilson por lesión. El técnico alemán dispondrá de una alineación probable encabezada por James Trafford bajo palos, con una defensa formada por James Justin, Tarik Muharemovic y Nico Elvedi, y Dominic Calvert-Lewin como referencia ofensiva.

En el bando visitante, Pierre Sage tiene las bajas de Chadi Riad, Jean-Philippe Mateta y Dean Henderson por lesión, mientras que Axel Disasi cumple sanción. El técnico francés apunta a un once con Walter Benitez en portería y Joergen Strand Larsen como punta de ataque.

Forma

Leeds llega con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 4-1 ante Newcastle en la Premier League, y previamente habían empatado 1-1 con Brighton. En total, los de Farke han marcado nueve goles y encajado diez en ese tramo.

Crystal Palace presenta tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue la goleada 4-0 a Lech Poznan en la Europa League, mientras que antes habían caído 3-2 ante Ipswich en la liga. Los Eagles han anotado doce goles y recibido ocho en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de marzo de 2026 en Premier League, con un empate 0-0 en Selhurst Park. Antes de ese partido, Leeds se impuso 4-1 a Crystal Palace en Elland Road en diciembre de 2025. En los cinco últimos encuentros del historial disponible, Crystal Palace acumula dos victorias frente a una de Leeds, con un empate, habiendo marcado nueve goles por siete de los de Yorkshire.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, Leeds ocupa la cuarta posición, lo que los sitúa entre los aspirantes a los puestos europeos. Crystal Palace, en cambio, se encuentra en el decimosexto lugar, una posición que los acerca peligrosamente a la zona de descenso y que convierte este partido en una cita de especial urgencia para los visitantes.