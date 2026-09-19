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Cómo ver Leeds vs Crystal Palace: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Leeds vs Crystal Palace
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Crystal Palace
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Leeds y Crystal Palace. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Leeds United recibe a Crystal Palace en Elland Road en un partido de la Premier League que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas en la tabla. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Premier League - Jornada 5
Elland Road

Cómo sintonizar el Leeds vs Crystal Palace

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Acerca del encuentro

Los de Daniel Farke llegan con buen ritmo después de golear 4-1 al Newcastle en su último partido de liga, aunque su campaña no ha sido del todo consistente. Ese triunfo los mantiene en una posición cómoda en la parte alta de la clasificación.

Crystal Palace, por su parte, atraviesa un momento irregular en el campeonato doméstico. Pierre Sage todavía busca la estabilidad necesaria para que su equipo rinda de forma sostenida en la Premier League, donde los resultados han sido dispares.

Sin embargo, los Eagles llegan con la moral reforzada tras una contundente victoria por 4-0 ante Lech Poznan en la Europa League, con Adam Wharton destacando como uno de los referentes del equipo en ese partido. Ese tipo de actuaciones sugiere que el potencial del plantel existe cuando las piezas encajan.

Las bajas condicionarán las opciones de ambos técnicos, y el historial reciente entre estos dos clubes añade un punto de interés adicional a un duelo con puntos importantes en juego.

Noticias de los equipos y escuadras

Leeds contra Crystal Palace alineaciones probables

3-5-2
Leeds crest
Leeds
LEE
Formación
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-4-2-1
J. TraffordJ. TraffordJ. JustinJ. JustinT. MuharemovicT. MuharemovicN. ElvediN. ElvediA. StachA. StachJ. BogleJ. BogleE. AmpaduE. AmpaduG. GudmundssonG. GudmundssonA. TanakaA. TanakaN. OkaforN. OkaforD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinW. BenitezW. BenitezT. TomiyasuT. TomiyasuC. RichardsC. RichardsJ. CanvotJ. CanvotY. PinoY. PinoT. MitchellT. MitchellQ. TimberQ. TimberD. KamadaD. KamadaA. WhartonA. Whartonteam-logoA. KhalailiJ. LarsenJ. Larsen
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-5-2
Leeds

Once inicial

Crystal Palace

Manager

  • D. Farke
  • P. Sage

Daniel Farke no podrá contar con Mateo Joseph, Joe Rodon ni Harry Wilson por lesión. El técnico alemán dispondrá de una alineación probable encabezada por James Trafford bajo palos, con una defensa formada por James Justin, Tarik Muharemovic y Nico Elvedi, y Dominic Calvert-Lewin como referencia ofensiva.

En el bando visitante, Pierre Sage tiene las bajas de Chadi Riad, Jean-Philippe Mateta y Dean Henderson por lesión, mientras que Axel Disasi cumple sanción. El técnico francés apunta a un once con Walter Benitez en portería y Joergen Strand Larsen como punta de ataque.

Forma

LEE

LEE - Formulario

NFO
W0-2
BRE
D1-1
BHA
D1-1
CHE
L6-3
NEW
W4-1
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CRY

CRY - Formulario

MCI
L1-4
FUL
W2-3
MID
W3-0
IPS
L2-3
LCH
W4-0
Gol marcado (encajado)
13/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Leeds llega con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 4-1 ante Newcastle en la Premier League, y previamente habían empatado 1-1 con Brighton. En total, los de Farke han marcado nueve goles y encajado diez en ese tramo.

Crystal Palace presenta tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue la goleada 4-0 a Lech Poznan en la Europa League, mientras que antes habían caído 3-2 ante Ipswich en la liga. Los Eagles han anotado doce goles y recibido ocho en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LeedsEmpateCrystal Palace
1
2
2
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Leeds badge
Leeds
LEE
0
F
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
4
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
F
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
5
F
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Leeds badge
Leeds
LEE
1
F
Amistosos
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
F
7Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de marzo de 2026 en Premier League, con un empate 0-0 en Selhurst Park. Antes de ese partido, Leeds se impuso 4-1 a Crystal Palace en Elland Road en diciembre de 2025. En los cinco últimos encuentros del historial disponible, Crystal Palace acumula dos victorias frente a una de Leeds, con un empate, habiendo marcado nueve goles por siete de los de Yorkshire.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
6
LeedsLeedsLEE
422073+48
W
D
D
W
7
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
8
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
9
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
10
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
D
W
D
D
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
L
D
W
L
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
L
D
W
L
15
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
16
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
L
W
L
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
20
FulhamFulhamFUL
401347-31
D
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, Leeds ocupa la cuarta posición, lo que los sitúa entre los aspirantes a los puestos europeos. Crystal Palace, en cambio, se encuentra en el decimosexto lugar, una posición que los acerca peligrosamente a la zona de descenso y que convierte este partido en una cita de especial urgencia para los visitantes.

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