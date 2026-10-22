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Cómo ver Lech Poznan vs Sunderland: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Lech Poznan vs Sunderland
Lech Poznan
Sunderland
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Lech Poznan y Sunderland, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Lech Poznan vs Sunderland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Lech Poznan y Sunderland se puede ver en directo a través de Movistar+. Las opciones de canal de TV y live stream están disponibles a continuación.

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Lech Poznan recibe a Sunderland en el Stadion Poznan de Poznan en un partido de Europa League que llega en un momento delicado para ambos clubes en la competición continental.

Niels Frederiksen dirige a un Lech que necesita sumar con urgencia. Los polacos llegan al partido tras una goleada de 0-4 ante Bayer Leverkusen en la jornada anterior de Europa League, aunque su forma doméstica en la Ekstraklasa ha sido más alentadora, con una victoria por 6-1 ante Korona Kielce en su último encuentro liguero.

Sunderland, dirigido por Regis Le Bris, atraviesa un período complicado en la Premier League. Los tres últimos partidos del campeonato inglés han acabado en derrota, con caídas ante Bournemouth, Brighton y Manchester City que han dejado al equipo en una posición incómoda en la tabla.

En Europa, sin embargo, el panorama es algo distinto. Los Black Cats ganaron 1-2 en campo del Torreense en su último compromiso continental, un resultado que demostró que el equipo tiene recursos para competir fuera de casa cuando el contexto lo exige.

En la tabla de Europa League, los dos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo con implicaciones directas para las aspiraciones de ambos en la competición.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Lech Poznan contra Sunderland alineaciones probables

Manager

  • N. Frederiksen

Niels Frederiksen no ha confirmado su once titular para este partido, y no hay datos disponibles sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local. La información se actualizará conforme se acerque el momento del pitido inicial.

En el bando visitante, Regis Le Bris tampoco ha dado a conocer el equipo previsto ni hay confirmación oficial sobre lesionados o sancionados. Se esperan novedades antes del inicio del encuentro.

Forma

LCH

LCH - Formulario

CRY
L4-0
RAR
W5-1
SLA
W1-4
B04
L0-4
KKI
W6-1
Gol marcado (encajado)
15/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SUN

SUN - Formulario

AZ
W1-0
MCI
L5-3
BHA
L0-2
TOR
W1-2
BOU
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Lech Poznan llega a este partido con un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 6-1 ante Korona Kielce en la Ekstraklasa, aunque en Europa sufrieron una derrota por 0-4 ante Bayer Leverkusen. En ese tramo de cinco partidos, el equipo polaco anotó dieciséis goles y encajó once.

Sunderland acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El conjunto inglés perdió 2-0 ante Bournemouth en la Premier League en su último encuentro, resultado que siguió a una victoria 1-2 en campo del Torreense en Europa League. En esos cinco partidos, los Black Cats marcaron seis goles y recibieron nueve.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos previos entre Lech Poznan y Sunderland, por lo que este partido supondrá el primer cruce registrado entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de Europa League, Lech Poznan ocupa la posición 36 y Sunderland la novena, lo que sitúa a los polacos en una situación más apurada que los ingleses dentro de la competición.

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