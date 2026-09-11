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Serie A
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Stadio Olimpico, Rome
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Cómo ver Lazio vs AC Milán: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Lazio vs AC Milán
Lazio
AC Milán
Serie A

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Serie A entre Lazio y AC Milán. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio Olímpico de Roma acoge este choque de Serie A entre Lazio y AC Milán, con ambos equipos buscando consolidar su posición en la tabla durante las primeras jornadas de la temporada 2026/27. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Serie A - Jornada 4
Stadio Olimpico, Rome
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Cómo sintonizar Lazio vs AC Milán

El Lazio vs AC Milán se puede ver en directo a través de DAZN.

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Acerca del encuentro

La Lazio llega al partido con un arranque de campeonato impecable. Tres victorias en tres jornadas, con triunfos ante Bologna, Genoa y Udinese, sitúan al equipo de Gennaro Gattuso como uno de los conjuntos más sólidos del momento. La incorporación de Diogo Leite como svincolato, tras su salida del Union Berlín, refuerza una defensa que ha concedido muy poco.

El Milán, por su parte, llega a Roma con una sola derrota en los últimos cinco partidos oficiales y con Ruben Amorim construyendo una identidad táctica reconocible. El empate ante la Juventus en la última jornada de liga (1-1) mostró la solidez del equipo, aunque también sus limitaciones para cerrar partidos.

Samuel Chukwueze es uno de los nombres propios del inicio de temporada rossonero. Regresado del Fulham tras su cesión en la Premier League, el nigeriano se ha ganado la titularidad en el carril izquierdo del mediocampo de Amorim y llega con confianza al Olímpico.

Ardon Jashari, el centrocampista suizo fichado hace un año desde el Club Brujas, también empieza a tener protagonismo tras superar los problemas físicos que arruinaron su primera temporada. Amorim le ha dado minutos en este arranque y el suizo tiene la oportunidad de reivindicarse en un escenario exigente.

Las bajas condicionarán los planes de ambos técnicos, y la gestión de los recursos disponibles será determinante en un partido que puede tener mucho peso en la clasificación.

Noticias del equipo y escuadras

Lazio contra AC Milán alineaciones probables

4-3-3
Lazio crest
Lazio
LAZ
Formación
AC Milán crest
AC Milán
MIL
3-4-2-1
C. MandasC. MandasN. TavaresN. TavaresR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniO. ProvstgaardO. ProvstgaardD. DoekhiD. DoekhiK. TaylorK. TaylorD. FrattesiD. FrattesiR. BelahyaneR. BelahyaneM. ZaccagniM. ZaccagniA. PinamontiA. PinamontiG. IsaksenG. IsaksenM. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterM. GilaM. GilaS. PavlovicS. PavlovicA. JashariA. JashariA. RabiotA. RabiotPervis EstupiñánPervis EstupiñánY. MusahY. MusahS. ChukwuezeS. ChukwuezeA. CisseA. CisseG. RamosG. Ramos
AC Milán crest
AC Milán
MIL
4-3-3
Lazio

Once inicial

AC Milán

Manager

  • G. Gattuso
  • R. Amorim

Gennaro Gattuso no podrá contar con Adam Marusic, Fisayo Dele-Bashiru, Patric, Danilo Cataldi, Alessio Furlanetto, Luca Pellegrini ni Andrea Pinamonti por lesión. El once probable del Lazio es el siguiente: Mandas; Nuno Tavares, Provstgaard, Doekhi, Floriani Mussolini; Taylor, Belahyane, Frattesi; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Ruben Amorim tiene las bajas de Warren Bondo y Mario Gila. El once probable del Milán apunta a: Maignan; De Winter, Diawara, Pavlovic, Estupiñán; Modric, Rabiot; Musah, Saelemaekers, Moreira; Goncalo Ramos. Christian Pulisic y Francesco Camarda siguen sin aparecer en los planes del técnico portugués para el once inicial.

Forma

LAZ

LAZ - Formulario

FRC
W1-2
MAN
L0-2
BOL
W0-1
GEN
W1-0
UDI
W1-2
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MIL

MIL - Formulario

CHE
L3-0
MUN
W2-4
TOR
W1-2
VEN
W2-0
JUV
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

La Lazio presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Los de Gattuso ganaron sus tres primeros encuentros de Serie A, con resultados ante Bologna (0-1), Genoa (1-0) y Udinese (1-2). La única derrota llegó en Copa Italia ante el Mantova (0-2). El equipo ha marcado cinco goles y encajado cinco en ese período.

El Milán acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Tras ganar ante Torino (1-2) y Venezia (2-0) en liga, el equipo igualó ante la Juventus (1-1) en la jornada más reciente. En los amistosos de pretemporada, los rossoneri golearon al Manchester United (2-4) pero cayeron ante el Chelsea (3-0). El equipo ha marcado ocho goles y encajado seis en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LazioEmpateAC Milán
3
1
1
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
AC Milán badge
AC Milán
MIL
0
F
Copa Italia
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
AC Milán badge
AC Milán
MIL
0
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
F
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
AC Milán badge
AC Milán
MIL
2
F
6Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de marzo de 2026 en el Olímpico de Roma, con victoria del Lazio por 1-0 en Serie A. En los últimos cinco duelos, el Lazio acumula tres victorias, el Milán una y hay un empate, con un balance de goles de 6-4 a favor de los laziali. El único empate de la serie se registró en agosto de 2024 (2-2), también en Roma.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
RomaRomaROM
3300101+99
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
330083+59
W
W
W
3
LazioLazioLAZ
330041+39
W
W
W
4
ComoComoCOM
321073+47
W
W
D
5
AC MilánAC MilánMIL
321052+37
D
W
W
6
JuventusJuventusJUV
321041+37
D
W
W
7
FrosinoneFrosinoneFRC
320163+36
W
W
L
8
AtalantaAtalantaATA
320143+16
L
W
W
9
CagliariCagliariCGL
320121+16
W
L
W
10
SassuoloSassuoloSAS
31115504
D
W
L
11
UdineseUdineseUDI
31115504
L
W
D
12
SSC NápolesSSC NápolesNAP
31025503
L
L
W
13
TorinoTorinoTOR
310245-13
W
L
L
14
LecceLecceLEC
310225-33
L
L
W
15
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
W
L
L
L
16
BolognaBolognaBOL
301224-21
D
L
L
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
301214-31
D
L
L
18
MonzaMonzaMON
301248-41
D
L
L
19
GénovaGénovaGEN
300317-60
L
L
L
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de la Serie A, la Lazio ocupa la tercera posición, mientras que el AC Milán se sitúa en el quinto puesto.

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