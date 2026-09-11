Cómo ver Lazio vs AC Milán: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

El Estadio Olímpico de Roma acoge este choque de Serie A entre Lazio y AC Milán, con ambos equipos buscando consolidar su posición en la tabla durante las primeras jornadas de la temporada 2026/27. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Serie A - Jornada 4 12 sept 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Rome

Cómo sintonizar Lazio vs AC Milán

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Acerca del encuentro

La Lazio llega al partido con un arranque de campeonato impecable. Tres victorias en tres jornadas, con triunfos ante Bologna, Genoa y Udinese, sitúan al equipo de Gennaro Gattuso como uno de los conjuntos más sólidos del momento. La incorporación de Diogo Leite como svincolato, tras su salida del Union Berlín, refuerza una defensa que ha concedido muy poco.

El Milán, por su parte, llega a Roma con una sola derrota en los últimos cinco partidos oficiales y con Ruben Amorim construyendo una identidad táctica reconocible. El empate ante la Juventus en la última jornada de liga (1-1) mostró la solidez del equipo, aunque también sus limitaciones para cerrar partidos.

Samuel Chukwueze es uno de los nombres propios del inicio de temporada rossonero. Regresado del Fulham tras su cesión en la Premier League, el nigeriano se ha ganado la titularidad en el carril izquierdo del mediocampo de Amorim y llega con confianza al Olímpico.

Ardon Jashari, el centrocampista suizo fichado hace un año desde el Club Brujas, también empieza a tener protagonismo tras superar los problemas físicos que arruinaron su primera temporada. Amorim le ha dado minutos en este arranque y el suizo tiene la oportunidad de reivindicarse en un escenario exigente.

Las bajas condicionarán los planes de ambos técnicos, y la gestión de los recursos disponibles será determinante en un partido que puede tener mucho peso en la clasificación.

Noticias del equipo y escuadras

Gennaro Gattuso no podrá contar con Adam Marusic, Fisayo Dele-Bashiru, Patric, Danilo Cataldi, Alessio Furlanetto, Luca Pellegrini ni Andrea Pinamonti por lesión. El once probable del Lazio es el siguiente: Mandas; Nuno Tavares, Provstgaard, Doekhi, Floriani Mussolini; Taylor, Belahyane, Frattesi; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Ruben Amorim tiene las bajas de Warren Bondo y Mario Gila. El once probable del Milán apunta a: Maignan; De Winter, Diawara, Pavlovic, Estupiñán; Modric, Rabiot; Musah, Saelemaekers, Moreira; Goncalo Ramos. Christian Pulisic y Francesco Camarda siguen sin aparecer en los planes del técnico portugués para el once inicial.

Forma

La Lazio presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Los de Gattuso ganaron sus tres primeros encuentros de Serie A, con resultados ante Bologna (0-1), Genoa (1-0) y Udinese (1-2). La única derrota llegó en Copa Italia ante el Mantova (0-2). El equipo ha marcado cinco goles y encajado cinco en ese período.

El Milán acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Tras ganar ante Torino (1-2) y Venezia (2-0) en liga, el equipo igualó ante la Juventus (1-1) en la jornada más reciente. En los amistosos de pretemporada, los rossoneri golearon al Manchester United (2-4) pero cayeron ante el Chelsea (3-0). El equipo ha marcado ocho goles y encajado seis en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de marzo de 2026 en el Olímpico de Roma, con victoria del Lazio por 1-0 en Serie A. En los últimos cinco duelos, el Lazio acumula tres victorias, el Milán una y hay un empate, con un balance de goles de 6-4 a favor de los laziali. El único empate de la serie se registró en agosto de 2024 (2-2), también en Roma.

Clasificación

En la clasificación actual de la Serie A, la Lazio ocupa la tercera posición, mientras que el AC Milán se sitúa en el quinto puesto.