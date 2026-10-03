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Segunda Division
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Cómo ver Las Palmas vs Real Valladolid: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Las Palmas vs Real Valladolid
Las Palmas
Real Valladolid
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Las Palmas y Real Valladolid. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Las Palmas recibe a Real Valladolid en el Estadio de Gran Canaria en un partido de la Segunda División con implicaciones claras para ambos conjuntos en la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 8
Estadio de Gran Canaria

Cómo sintonizar el Las Palmas vs Real Valladolid

El partido se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con derechos de emisión para este encuentro de la Segunda División.

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Acerca del encuentro

El equipo canario, dirigido por Ruben de la Barrera, atraviesa un momento de irregularidad que le ha costado posiciones en la clasificación. Tres derrotas en los últimos cinco partidos dibujan un panorama que exige una respuesta en casa.

Real Valladolid llega desde una posición aún más comprometida en la tabla. Fran Escriba busca consolidar la reacción que supuso el triunfo ante Córdoba la pasada jornada, el primero que interrumpió una racha de resultados poco convincentes.

El choque entre dos equipos que necesitan puntos por razones distintas añade tensión a un partido que, sobre el papel, no debería ser un trámite para ninguno de los dos.

Noticias de los equipos y escuadras

Las Palmas contra Real Valladolid alineaciones probables

Manager

  • R. de la Barrera

Las Palmas llega al partido bajo las órdenes de Ruben de la Barrera. El club no ha facilitado datos sobre bajas por lesión o sanción, por lo que se añadirán las novedades disponibles conforme se acerque el inicio del partido.

En el bando visitante, Fran Escriba dirige a Real Valladolid sin que se hayan confirmado alineaciones probables ni ausencias oficiales. Cualquier actualización sobre el estado de la plantilla se incorporará antes del pitido inicial.

Forma

LAS

LAS - Formulario

GIR
L5-2
LEG
D0-0
CAD
W0-1
BUR
L1-2
EIB
L3-2
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VLL

VLL - Formulario

CAD
D1-1
AND
W1-0
OVI
L0-3
CAC
D1-1
COR
W3-1
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Las Palmas suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga, con un balance de seis goles marcados y once encajados. El equipo canario cayó ante Eibar por 3-2 en su partido más reciente, y antes había perdido contra Burgos por 1-2. Su único triunfo en este tramo llegó a domicilio frente a Cádiz, con resultado de 0-1.

Real Valladolid presenta dos victorias, dos empates y una derrota en el mismo período. Los pucelanos ganaron con claridad su último compromiso, un 3-1 ante Córdoba, y antes habían empatado a uno con AD Ceuta FC. La única derrota en esta serie fue una abultada caída por 0-3 ante Real Oviedo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Las PalmasEmpateReal Valladolid
4
1
0
Segunda Division
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
2
Real Valladolid badge
Real Valladolid
VLL
1
F
Segunda Division
Real Valladolid badge
Real Valladolid
VLL
0
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
1
F
Primera División
Real Valladolid badge
Real Valladolid
VLL
1
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
1
F
Primera División
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
2
Real Valladolid badge
Real Valladolid
VLL
1
F
Segunda Division
Real Valladolid badge
Real Valladolid
VLL
0
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
1
F
7Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El antecedente más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 3 de mayo de 2026 en la Segunda División, con victoria de Las Palmas por 2-1 como local. En el encuentro anterior, en noviembre de 2025, Las Palmas también se impuso, esta vez por 0-1 en el feudo de Valladolid. Revisando los cinco últimos enfrentamientos, Las Palmas ha ganado en tres ocasiones, con un empate y una derrota, incluyendo partidos disputados tanto en Segunda División como en Primera División.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
EibarEibarEIB
8701187+1121
W
W
W
W
W
2
CastellónCastellónCAS
7610142+1219
W
W
W
W
W
3
AlmeríaAlmeríaALM
8602135+818
W
W
W
W
W
4
BurgosBurgosBUR
8422129+314
L
W
W
W
D
5
GironaGironaGIR
7412148+613
W
W
L
W
W
6
MallorcaMallorcaMLL
741283+513
L
W
W
D
W
7
SabadellSabadellSAB
733186+212
D
W
L
W
W
8
Real OviedoReal OviedoOVI
832388011
L
W
L
W
D
9
TenerifeTenerifeTEN
732289-111
D
L
W
D
L
10
LeganésLeganésLEG
8323611-511
L
L
W
L
D
11
Las PalmasLas PalmasLAS
73131011-110
L
L
W
D
L
12
GijonGijonSPG
731356-110
L
W
L
L
W
13
GranadaGranadaGRA
72231011-18
L
L
D
L
W
14
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
7223910-18
L
L
W
D
D
15
EldenseEldenseELD
8224810-28
W
L
L
W
D
16
Celta FortunaCelta FortunaCEF
7223811-38
D
L
L
W
L
17
Real ValladolidReal ValladolidVLL
722369-38
W
D
L
W
D
18
CádizCádizCAD
81431110+17
W
D
L
L
L
19
FC AndorraFC AndorraAND
72051215-36
W
L
L
L
L
20
CórdobaCórdobaCOR
72051016-66
L
W
L
L
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
7115617-114
W
D
L
L
L
22
AlbaceteAlbaceteALB
8017515-101
L
L
L
D
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de la Segunda División, Las Palmas ocupa la undécima posición, en la zona media de la clasificación, mientras que Real Valladolid se sitúa en el decimoséptimo puesto, en el límite de los puestos de descenso. El partido tiene una lectura diferente para cada equipo: los locales buscan alejarse de la parte baja, mientras que los visitantes necesitan puntos para salir de una situación comprometida.

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