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Segunda Division
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Cómo ver Las Palmas vs Real Sociedad B: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Las Palmas vs Real Sociedad B
Las Palmas
Real Sociedad B
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Las Palmas y Real Sociedad B, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 11
Estadio de Gran Canaria
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Cómo ver Las Palmas vs Real Sociedad B en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Las Palmas y Real Sociedad B podrá seguirse en directo a través de las plataformas habituales de la Segunda División. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles.

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Las Palmas recibe a Real Sociedad B en el Estadio de Gran Canaria en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos que atraviesan un momento delicado en la tabla.

El conjunto canario, dirigido por Juan Manuel Rodriguez, llega a este encuentro en un estado de forma preocupante. Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos han dejado al equipo en una situación comprometida en la clasificación.

Real Sociedad B no llega en mejor estado. El filial donostiarra, bajo las órdenes de Ion Ansotegui, acumula cinco derrotas consecutivas en liga, lo que lo sitúa entre los equipos más necesitados de puntos del campeonato.

El duelo entre dos equipos en racha negativa le da a este partido una carga especial. Para ambos, sumar aquí puede marcar la diferencia entre mantenerse a flote o seguir hundiéndose en la clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Las Palmas contra Real Sociedad B alineaciones probables

Manager

  • J. Rodriguez

En cuanto a las novedades de los equipos, el técnico de Las Palmas, Juan Manuel Rodriguez, no ha facilitado alineación probable, y el club no ha reportado bajas por lesión ni sanción de cara a este encuentro. Se actualizará la información conforme se acerque el inicio del partido.

En el bando visitante, Ion Ansotegui tampoco ha desvelado su once inicial previsto. Real Sociedad B no registra lesionados ni sancionados confirmados en los datos disponibles, aunque cualquier novedad se incorporará antes del pitido inicial.

Forma

LAS

LAS - Formulario

BUR
L1-2
EIB
L3-2
VLL
D2-2
MLL
L3-1
CAS
L0-3
Gol marcado (encajado)
6/13
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
RSD

RSD - Formulario

MLL
L0-1
CAC
L3-1
GRA
L2-3
CEF
L4-1
ALM
L2-4
Gol marcado (encajado)
6/15
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Las Palmas llega al partido con un balance de cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 0-3 ante Castellón, y en ese tramo de partidos también cayeron 3-1 ante Mallorca. El equipo ha encajado 11 goles en esos cinco partidos y solo ha anotado nueve.

Real Sociedad B presenta el peor registro de los dos equipos: cinco derrotas en cinco partidos. La más reciente fue una caída por 2-4 ante Almería, y previamente perdieron 4-1 frente a Celta Fortuna. En ese período han marcado diez goles pero han concedido trece, lo que refleja una fragilidad defensiva evidente.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Las PalmasEmpateReal Sociedad B
2
2
0
Segunda Division
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
1
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
1
F
Segunda Division
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
2
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
1
F
Segunda Division
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
0
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
0
F
Segunda Division
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
0
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
1
F
4Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/4
Ambos equipos marcaron2/4

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 30 de enero de 2026 en Segunda División, con Real Sociedad B como local y resultado de empate a uno. Antes de ese partido, Las Palmas se había impuesto 2-1 en el encuentro disputado en septiembre de 2025. En el historial disponible de los últimos cuatro partidos, Las Palmas acumula dos victorias, un empate y una derrota.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlmeríaAlmeríaALM
10802207+1324
W
W
W
W
W
2
CastellónCastellónCAS
10721184+1423
W
L
D
W
W
3
EibarEibarEIB
107122011+922
D
L
W
W
W
4
GranadaGranadaGRA
116231814+420
W
W
W
W
L
5
GijonGijonSPG
10613119+219
W
W
W
L
W
6
GironaGironaGIR
10532179+818
W
D
D
W
W
7
MallorcaMallorcaMLL
10532125+718
D
W
D
L
W
8
BurgosBurgosBUR
105231310+317
W
L
L
W
W
9
Real OviedoReal OviedoOVI
105231310+317
W
W
L
W
L
10
SabadellSabadellSAB
10442108+216
L
W
D
D
W
11
EldenseEldenseELD
104241313014
W
W
W
L
L
12
TenerifeTenerifeTEN
103431214-213
D
D
L
D
L
13
Real ValladolidReal ValladolidVLL
113351616012
L
L
W
D
W
14
Celta FortunaCelta FortunaCEF
103341516-112
D
W
L
D
L
15
CórdobaCórdobaCOR
104061520-512
W
L
W
L
W
16
Las PalmasLas PalmasLAS
103251319-611
L
L
D
L
L
17
LeganésLeganésLEG
10325615-911
L
L
L
L
W
18
FC AndorraFC AndorraAND
103161317-410
L
W
D
W
L
19
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
102261421-78
L
L
L
L
L
20
CádizCádizCAD
101451113-27
L
L
W
D
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
10127922-135
L
L
D
W
D
22
AlbaceteAlbaceteALB
10019622-161
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, Las Palmas ocupa la decimosexta posición mientras que Real Sociedad B se encuentra en el decimonoveno puesto. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que convierte este duelo en un choque directo con implicaciones claras para la permanencia.

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