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Segunda Division - Jornada 11 24 oct 2026 - 12:30 Estadio de Gran Canaria

Cómo ver Las Palmas vs Real Sociedad B en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Las Palmas y Real Sociedad B podrá seguirse en directo a través de las plataformas habituales de la Segunda División. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles.

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Las Palmas recibe a Real Sociedad B en el Estadio de Gran Canaria en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos que atraviesan un momento delicado en la tabla.

El conjunto canario, dirigido por Juan Manuel Rodriguez, llega a este encuentro en un estado de forma preocupante. Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos han dejado al equipo en una situación comprometida en la clasificación.

Real Sociedad B no llega en mejor estado. El filial donostiarra, bajo las órdenes de Ion Ansotegui, acumula cinco derrotas consecutivas en liga, lo que lo sitúa entre los equipos más necesitados de puntos del campeonato.

El duelo entre dos equipos en racha negativa le da a este partido una carga especial. Para ambos, sumar aquí puede marcar la diferencia entre mantenerse a flote o seguir hundiéndose en la clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto a las novedades de los equipos, el técnico de Las Palmas, Juan Manuel Rodriguez, no ha facilitado alineación probable, y el club no ha reportado bajas por lesión ni sanción de cara a este encuentro. Se actualizará la información conforme se acerque el inicio del partido.

En el bando visitante, Ion Ansotegui tampoco ha desvelado su once inicial previsto. Real Sociedad B no registra lesionados ni sancionados confirmados en los datos disponibles, aunque cualquier novedad se incorporará antes del pitido inicial.

Forma

Las Palmas llega al partido con un balance de cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 0-3 ante Castellón, y en ese tramo de partidos también cayeron 3-1 ante Mallorca. El equipo ha encajado 11 goles en esos cinco partidos y solo ha anotado nueve.

Real Sociedad B presenta el peor registro de los dos equipos: cinco derrotas en cinco partidos. La más reciente fue una caída por 2-4 ante Almería, y previamente perdieron 4-1 frente a Celta Fortuna. En ese período han marcado diez goles pero han concedido trece, lo que refleja una fragilidad defensiva evidente.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 30 de enero de 2026 en Segunda División, con Real Sociedad B como local y resultado de empate a uno. Antes de ese partido, Las Palmas se había impuesto 2-1 en el encuentro disputado en septiembre de 2025. En el historial disponible de los últimos cuatro partidos, Las Palmas acumula dos victorias, un empate y una derrota.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, Las Palmas ocupa la decimosexta posición mientras que Real Sociedad B se encuentra en el decimonoveno puesto. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que convierte este duelo en un choque directo con implicaciones claras para la permanencia.