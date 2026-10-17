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Segunda Division - Jornada 10 17 oct 2026 - 15:00 Estadio de Gran Canaria

Cómo ver Las Palmas vs Castellón en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Las Palmas vs Castellón se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación tienes los enlaces para acceder al streaming online del partido.

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Las Palmas y Castellón se enfrentan en el Estadio de Gran Canaria en un partido de la Segunda División con lecturas muy distintas según el banquillo desde el que se mire.

El equipo local, dirigido por Ruben de la Barrera, llega en un momento delicado. Tres derrotas en sus últimos cuatro partidos de liga han frenado cualquier impulso que pudiera haber generado a comienzos de temporada, y la presión sobre el técnico crece con cada jornada que pasa sin sumar de tres en tres.

El Castellón, en cambio, aterriza en las Islas Canarias con la confianza que da ocupar los puestos de arriba. Pablo Hernández ha construido un equipo capaz de ganar fuera de casa, algo que ya demostró con claridad en las últimas semanas.

Los visitantes han sumado tres victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo resultados contundentes que apuntan a un bloque con recursos ofensivos y solidez defensiva cuando el partido lo requiere.

El contexto de la tabla convierte este choque en algo más que un partido de mitad de temporada. Las Palmas necesita puntos para alejarse de la zona de peligro; Castellón querrá seguir en la pelea por los puestos de ascenso.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto a las novedades de ambos equipos, Ruben de la Barrera no ha confirmado su once probable para este partido. Por el momento no hay datos oficiales sobre bajas por lesión o sanción en el bando local, por lo que se esperan más actualizaciones conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el Castellón, Pablo Hernández tampoco ha desvelado su alineación prevista. Tampoco se dispone de información sobre lesionados o sancionados en el equipo visitante. Cualquier novedad al respecto se irá añadiendo a medida que se conozca.

Forma

Las Palmas llega al partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Mallorca, y previamente cayeron también ante el Eibar por 3-2. Su única victoria en este tramo llegó a domicilio frente al Cádiz con un 0-1. En total, el equipo canario ha marcado siete goles y encajado nueve en estos cinco partidos, una tendencia defensiva que refleja sus dificultades actuales.

El Castellón presenta una imagen bien distinta: tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. La más llamativa fue el 5-0 ante el Tenerife, aunque su último partido acabó con una derrota por 1-0 frente al FC Andorra. En total, los de Pablo Hernández han anotado diez goles y encajado tres en ese período, lo que refleja un equipo con clara capacidad goleadora.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 21 de febrero de 2026 en el Estadio de Gran Canaria, con un empate a uno en la Segunda División. Antes de ese resultado, el Castellón se impuso por 1-0 como local en noviembre de 2025. De los cinco últimos cruces registrados entre ambos conjuntos, el Castellón acumula dos victorias, Las Palmas una, y los otros dos acabaron en empate o con victoria canaria en Copa del Rey.

Clasificación

En la clasificación actual de la Segunda División, Las Palmas ocupa la decimoquinta posición, en plena zona de incertidumbre, mientras que Castellón es tercero, firmemente instalado en los puestos de ascenso directo o playoff.