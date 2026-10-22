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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Allianz Stadium

Cómo ver Juventus vs Rennes en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Juventus y Rennes se puede ver en directo a través de Movistar+. Accede a la emisión en vivo a través del enlace oficial del canal.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Juventus recibe al Rennes en el Allianz Stadium de Turín en un partido de Europa League que llega en un momento delicado para los bianconeri. El conjunto turinés, dirigido por Luciano Spalletti, necesita una respuesta contundente en casa después de un arranque de temporada irregular.

La derrota por 3-0 ante el Lazio en la Serie A el pasado 18 de octubre dejó al descubierto las carencias de un equipo que dominó la posesión pero fue incapaz de generar peligro real. Con solo dos disparos entre los tres palos en todo el partido, las dudas sobre la efectividad ofensiva siguen sin resolverse. El guardameta Guglielmo Vicario no ocultó su frustración tras el encuentro y exigió más a sus compañeros.

Pese a ello, Juventus llega con un triunfo europeo reciente en el bolsillo, tras vencer al Celta Vigo por 1-2 en la jornada anterior de Europa League. En la clasificación general de la competición, los de Turín ocupan el primer puesto, lo que refleja un rendimiento europeo notablemente superior al doméstico.

El Rennes, por su parte, llega a Turín en un momento de reflexión tras caer 4-3 ante el Paris FC en la Ligue 1 el mismo fin de semana, en un partido que batió récords de penaltis en la competición francesa. Sin embargo, el conjunto bretón acumula una victoria en Europa League ante el OFI Crete y ha demostrado solidez en casa con un 4-1 ante el Auxerre.

El defensa Charlie Cresswell, figura emergente del Rennes, ha manifestado públicamente que el club no tiene límites en su ambición europea esta temporada. El técnico Franck Haise lleva a un equipo que ha demostrado capacidad para competir en grandes escenarios, aunque la irregularidad en la Ligue 1 genera interrogantes.

Esta es una cita europea con mucho en juego para ambos equipos. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el lado local, Luciano Spalletti prepara al Juventus para este compromiso europeo. En el momento de redactar esta información, no se dispone de datos oficiales sobre el once probable, bajas por lesión ni sanciones del conjunto turinés, por lo que estos datos se actualizarán cuando estén disponibles antes del inicio del partido.

En cuanto al Rennes, Franck Haise dirige a los bretones en esta visita a Turín. Al igual que ocurre con el equipo local, no se dispone de información confirmada sobre el once inicial, lesionados ni suspendidos del conjunto francés. La alineación y las novedades se irán completando conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

El Juventus llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Lazio en la Serie A, un golpe que dejó al equipo en la octava posición del campeonato italiano. En el plano europeo, los turineses vencieron al Celta Vigo por 1-2, mientras que en liga sumaron un empate a uno ante el Cagliari y una victoria por 2-0 frente al Atalanta. En total, el Juventus ha marcado cinco goles y encajado seis en esos cinco partidos.

El Rennes presenta también un registro mixto, con dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El partido más reciente fue una derrota por 4-3 ante el Paris FC en la Ligue 1. Los franceses ganaron al OFI Crete por 2-1 en Europa League y golearon al Auxerre por 4-1 en liga, aunque también sufrieron una abultada derrota por 4-0 ante el Lyon. El equipo ha anotado doce goles pero ha encajado diez en ese período, lo que refleja una tendencia ofensiva notable acompañada de fragilidad defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos sobre los últimos enfrentamientos directos entre Juventus y Rennes. La información sobre el historial entre ambos equipos se actualizará en cuanto esté disponible.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, el Juventus ocupa el primer puesto, mientras que el Rennes se sitúa en la decimotercera posición. El contraste entre ambas posiciones refleja la diferencia de rendimiento europeo entre los dos equipos hasta este momento de la competición.