Cómo ver Juventus vs Parma Calcio 1913: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

La Juventus recibe al Parma en el Allianz Stadium de Turín en la segunda jornada de la Serie A. Los bianconeri buscan su segunda victoria consecutiva en el campeonato tras arrancar con buen pie en Frosinone. GOAL te informa de todo lo que necesitas saber.

Serie A - Jornada 2 29 ago 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Cómo ver Juventus vs Parma Calcio 1913 en línea: Cadena de TV y transmisiones en directo

Juventus vs Parma es una emisión exclusiva de DAZN. El partido se puede ver en directo a través de la aplicación de la plataforma en televisores compatibles, ordenadores, smartphones y tabletas, así como desde el sitio web oficial. Los suscriptores que también tengan Sky pueden seguir el encuentro a través de DAZN 1, disponible en el canal 214 de la plataforma satelital.

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Acerca del encuentro

El equipo de Luciano Spalletti afronta el partido con una baja sensible: Kenan Yildiz se someterá a una operación por la fractura de metatarso sufrida en el debut liguero y estará fuera varios meses. La ausencia del turco obliga al técnico a reconfigurar el ataque, con Jeremie Boga como candidato principal a ocupar su lugar en el carril izquierdo del mediocampo.

Las preocupaciones de Spalletti no se limitan a la delantera. El centrocampista Khephren Thuram genera dudas sobre su disponibilidad, lo que deja al técnico con opciones contadas en el centro del campo. La Juventus explora el mercado para reforzar esa zona antes del cierre del periodo de fichajes.

El Parma llega a Turín en una situación delicada. El conjunto de Carlos Cuesta perdió en casa ante el Cagliari en la primera jornada, un tropiezo que lo sitúa en la parte baja de la tabla y que añade presión antes de visitar a uno de los favoritos al título.

Los ducales, sin embargo, tienen argumentos. Adrian Bernabé y El Bilal Touré son piezas capaces de generar peligro en transición, y el equipo mostró solidez defensiva durante gran parte de la pretemporada.io

Noticias del equipo y escuadras

La Juventus no podrá contar con Kenan Yildiz, que se opera de una fractura de metatarso y estará de baja durante varios meses. El once probable de Spalletti incluye a Vicario bajo palos, una línea defensiva formada por Kalulu, Lucumí, Bremer y Cambiaso, Douglas Luiz y Locatelli en el doble pivote, y Chico Conceição, Alajbegovic y Boga apoyando a Kolo Muani en punta. Si hay novedades antes del partido, se actualizará esta información.

El Parma tampoco llega al completo: Hans Nicolussi Caviglia no estará disponible. El once proyectado de Cuesta sitúa a Corvi en portería, con Del Prato, N'Diaye, Troilo y Valeri en defensa, Bernabé, Keita y Ordonez en el centro del campo, Lontani como apoyo y Touré como referencia ofensiva.

Forma

La Juventus presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el triunfo por 0-1 en el campo del Frosinone en la primera jornada de Serie A. En pretemporada, los bianconeri vencieron al Chelsea por 0-1 y al Palermo por 2-0, aunque cayeron ante el Inter de Milán por 1-2. En total, el equipo marcó seis goles y encajó tres en ese tramo.

El Parma acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente llegó en la primera jornada ante el Cagliari por 0-1. El único triunfo en ese periodo fue ante el Catania por 2-0 en Copa Italia. El equipo empató en dos de sus tres partidos de preparación y cedió ante la Sampdoria por 0-2.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de febrero de 2026 en el estadio del Parma, con victoria de la Juventus por 1-4 en un duelo de Serie A. En los últimos cinco cruces, la Juventus acumula tres victorias por una del Parma, con un empate. Los bianconeri han marcado diez goles en ese periodo y han encajado cinco.

Clasificación

En la clasificación actual de la Serie A, la Juventus ocupa la octava posición, mientras que el Parma se encuentra en el puesto 16.