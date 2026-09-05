Cómo ver Juventus vs AC Milán: Detalles del partido, noticias, streaming en directo y más

La Juventus recibe al AC Milán en el Allianz Stadium de Turín en el partido más atractivo de la tercera jornada de la Serie A 2026/27. Dos equipos que llegan con el pleno de puntos y con argumentos de sobra para aspirar al título. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Serie A - Jornada 3 6 sept 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Cómo ver Juventus vs AC Milán

Juventus vs AC Milán se podrá ver en directo a través de DAZN, plataforma que cuenta con los derechos exclusivos de este encuentro.

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Acerca del encuentro

Los bianconeri han arrancado el campionato con autoridad. Primero ganaron en el campo del Frosinone y luego despacharon al Parma en casa, dejando la portería a cero en ambos encuentros. Luciano Spalletti tiene un bloque sólido, aunque afronta el choque con una lista de bajas considerable.

El Milan no se queda atrás. Rubén Amorim ha construido un equipo con carácter: victoria en Turín ante el Torino en la primera jornada y goleada al Venezia en San Siro en la segunda. Los rossoneri también suman seis puntos y llegan a Turín con la confianza por las nubes.

La baja de Matteo Gabbia complica los planes defensivos de Amorim, que tendrá que reorganizar la zaga. En el centro de la defensa, Koni De Winter apunta a ser titular junto a Mario Gila y Strahinja Pavlovic. Por su parte, la incorporación de Luka Modric y Adrien Rabiot al once inicial le da al centrocampo milanista una dimensión diferente.

En el bando local, Spalletti no podrá contar con Kenan Yildiz ni con Khephren Thuram-Ulien, entre otros ausentes. Nico González ocupará la posición de mediapunta y Chico Conceição volverá a ser intocable por la derecha. Randal Kolo Muani llevará el peso ofensivo desde el primer minuto.

Dos equipos sin derrota, un estadio que promete estar lleno y un duelo que puede marcar ya las primeras diferencias en la tabla.

Noticias del equipo y escuadras

Luciano Spalletti llega al partido con varias ausencias en el centro del campo y en ataque. Andrea Cambiaso, Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Edon Zhegrova, Khephren Thuram-Ulien, Juan Cabal, Weston McKennie y Pape Sarr están todos en la lista de bajas. El once proyectado sitúa a Guglielmo Vicario bajo palos, con una defensa formada por Gleison Bremer, Pierre Kalulu, Jhon Lucumí y Mehmet Zeki Celik. En el mediocampo, Douglas Luiz y Manuel Locatelli forman el doble pivote, con Jeremie Boga, Nico González y Chico Conceição por detrás de Randal Kolo Muani.

Rubén Amorim solo tiene una baja confirmada: Matteo Gabbia no estará disponible por lesión. El once probable del Milan incluye a Mike Maignan en portería y una línea de tres en defensa con Strahinja Pavlovic, Koni De Winter y Mario Gila. Pervis Estupiñán y Samuel Chukwueze actuarán como carrileros, mientras que Adrien Rabiot y Yunus Musah acompañarán a Luka Modric en el centro. Alphadjo Cisse apoya a Goncalo Ramos en la zona ofensiva. Se irán añadiendo novedades conforme se acerque el momento del pitido inicial.

Forma

La Juventus presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos, con ocho goles a favor y tres en contra. Los bianconeri vienen de dos triunfos consecutivos en la Serie A: 2-0 ante el Parma y 0-1 en el campo del Frosinone, sin encajar en ninguno de los dos encuentros. Su único tropiezo llegó en pretemporada ante el Inter de Milán, con derrota por 1-2.

El AC Milán suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos, con diez goles marcados y seis recibidos. Los rossoneri arrancan la Serie A con seis puntos tras ganar 1-2 en Turín y 2-0 al Venezia. El resultado más llamativo de su pretemporada fue el 2-4 ante el Manchester United, aunque también cayeron por 3-0 frente al Chelsea.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 26 de abril de 2026 en San Siro, con empate a cero en la Serie A. En los últimos cinco cruces, la Juventus acumula dos victorias, el Milan una, y dos encuentros han terminado sin goles. El único triunfo milanista en ese período llegó en la Supercopa del 3 de enero de 2025, cuando el Milan se impuso 2-1 en campo de la Juventus. Tres de los cinco duelos han concluido con el marcador en blanco.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A, el AC Milán ocupa la cuarta posición, mientras que la Juventus se encuentra en el quinto puesto.