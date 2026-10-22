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Europa League
team-logoJagiellonia Bialystok
Stadion Miejski, Bialystok
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Cómo ver Jagiellonia Bialystok vs Anderlecht: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Jagiellonia Bialystok vs Anderlecht
Jagiellonia Bialystok
Anderlecht
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Jagiellonia Bialystok y Anderlecht, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
Stadion Miejski, Bialystok
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Cómo ver Jagiellonia Bialystok vs Anderlecht en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Jagiellonia Bialystok y Anderlecht se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

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Jagiellonia Bialystok recibe a Anderlecht en el Stadion Miejski de Bialystok en un partido de la Europa League que ambos equipos necesitan ganar para mejorar su posición en la clasificación.

El conjunto polaco llega a este encuentro atravesando un momento complicado. Adrian Siemieniec no ha podido estabilizar a su equipo: Jagiellonia suma cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, incluyendo caídas consecutivas en la Ekstraklasa ante Legia Varsovia y Gornik Zabrze.

Su única alegría reciente llegó precisamente en Europa, con una victoria por 3-1 ante Ararat Armenia en la jornada anterior de la Europa League. Sin embargo, la derrota más reciente ante Zaglebie Lubin en liga demuestra que la consistencia sigue siendo una asignatura pendiente.

Anderlecht llega a Bialystok con más confianza, pero con sus propias dudas europeas. El equipo de Vitor Bruno ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con victorias ante Cercle Brujas y Zulte Waregem en la First Division A belga.

No obstante, los resultados en Europa cuentan otra historia. Los belgas cayeron ante Dinamo Zagreb en su última salida continental, lo que añade presión a este desplazamiento a Polonia.

Con ambos equipos necesitando puntos para alejarse de la zona baja de la tabla, este partido tiene un peso real en las aspiraciones europeas de los dos clubes. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Jagiellonia Bialystok contra Anderlecht alineaciones probables

Manager

  • A. Siemieniec

Jagiellonia Bialystok estará dirigido por Adrian Siemieniec, aunque por el momento no se dispone de información confirmada sobre el once probable ni sobre bajas por lesión o sanción. Los datos se actualizarán cuando estén disponibles antes del partido.

Anderlecht, con Vitor Bruno al frente del banquillo, tampoco ha facilitado detalles sobre su alineación prevista ni sobre posibles ausencias. Se espera más información conforme se acerque el inicio del encuentro.

Forma

JAG

JAG - Formulario

OLY
L2-1
LEG
L1-3
GOR
L1-3
AMY
W3-1
ZAG
L1-0
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
AND

AND - Formulario

ZUL
W3-0
SDR
W3-0
CER
W1-2
DZG
L1-0
BEE
L2-1
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Jagiellonia Bialystok llega con un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante Zaglebie Lubin en la Ekstraklasa, y también cayeron 1-3 tanto ante Gornik Zabrze como ante Legia Varsovia. La única victoria en ese tramo llegó en Europa, con un 3-1 ante Ararat Armenia.

Anderlecht presenta un balance más sólido, con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los belgas ganaron 1-2 al Cercle Brujas en su partido más reciente y también se impusieron 3-0 al Zulte Waregem. Sus dos derrotas llegaron ante Beerschot y ante Dinamo Zagreb en la Europa League.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Jagiellonia Bialystok y Anderlecht en los datos disponibles. Este partido representa el primer encuentro entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Europa League, Jagiellonia Bialystok ocupa el puesto 17 y Anderlecht el 28, lo que sitúa a ambos equipos en una posición que exige sumar puntos para no verse comprometidos en la fase de grupos.

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