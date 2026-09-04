El Giuseppe Meazza acoge este sábado uno de los duelos más atractivos de la tercera jornada de la Serie A, con el Inter Milán recibiendo al SSC Nápoles en un partido que puede marcar el tono de la temporada para ambos clubes. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Serie A - Jornada 3 5 sept 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Cómo ver Inter Milán vs SSC Nápoles

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Acerca del encuentro

Los nerazzurri llegan al encuentro con el máximo de puntos tras dos victorias consecutivas en el campionato. Hakan Çalhanoğlu anotó el gol decisivo en Cerdeña para derrotar al Cagliari por 1-0 el 30 de agosto, una semana después del contundente 4-1 ante el Monza en casa. Cristian Chivu, campeón de la Serie A en su primera temporada completa al frente del equipo, ya tiene a su Inter funcionando con una solidez defensiva notable y una eficacia ofensiva que recuerda a lo mejor del curso pasado.

El Nápoles llega a Milán con la urgencia de quien necesita una respuesta. La derrota en casa ante el Como por 2-1 el pasado 30 de agosto dejó a los azzurri de Massimiliano Allegri con solo tres puntos tras dos jornadas, y con varias preguntas sin responder sobre su solidez defensiva. Rasmus Højlund igualó el marcador antes del descanso, pero el equipo no pudo sostener el resultado.

La baja de Scott McTominay añade una dificultad extra para Allegri. El centrocampista escocés fue operado del corazón y su regreso podría prolongarse más de lo previsto, según confirmó el médico que lo intervino. Es una ausencia de peso para un equipo que necesita músculo y presencia física en la medular.

El Inter, por su parte, presenta un once sin bajas confirmadas. Francesco Pio Esposito sigue contando con la confianza de Chivu por delante de Marcus Thuram, y Andy Diouf aparece como una de las novedades más llamativas en el centro del campo.

Con el Inter segundo en la clasificación y el Nápoles décimo, la diferencia de posiciones refleja el arranque dispar de ambos equipos. Aquí tienes toda la información sobre dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Inter de Cristian Chivu no registra bajas por lesión ni sanción para este partido. El once proyectado sitúa a Josep Martinez bajo palos, con una línea defensiva formada por Bastoni, Akanji y Pavard. Barella, Diouf, Çalhanoğlu y Zielinski forman el bloque de centrocampo, mientras Dimarco actúa por el carril izquierdo. Lautaro Martínez y Francesco Pio Esposito encabezan el ataque.

El Nápoles llega con varias ausencias importantes. Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci, Scott McTominay y Giovane Nascimento están en la lista de lesionados. Allegri cuenta con Alex Meret en portería y un once en el que Kevin De Bruyne figura junto a Anguissa y Lobotka en el centro del campo, con Rasmus Højlund como referencia ofensiva. Se irán añadiendo novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

El Inter llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos en todas las competiciones, sumando solo un empate, el 1-1 en el amistoso de pretemporada ante el Milan. En la Serie A ha ganado sus dos partidos: 4-1 al Monza y 1-0 en el campo del Cagliari, con cinco goles a favor y ninguno en contra en el campionato. Antes del inicio de la temporada, también derrotó al Real Betis y a la Juventus en amistosos.

El Nápoles presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente es la derrota en casa ante el Como por 1-2 en la segunda jornada de la Serie A, un tropiezo que contrasta con el sólido 2-0 con el que arrancó la temporada ganando en el campo del Génova. En pretemporada goleó al Aris Salónica por 6-2, aunque no pasó del empate ante el Celta Vigo. En total, el Nápoles ha marcado doce goles y encajado siete en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos terminó en empate a dos en el Giuseppe Meazza el 11 de enero de 2026 en la Serie A. Antes de ese partido, el Nápoles había vencido al Inter por 3-1 en casa en octubre de 2025. En los cinco precedentes más recientes en la Serie A, el Nápoles acumula dos victorias, el Inter una, y los dos restantes acabaron en empate, con goles repartidos en todos los encuentros.

Clasificación

En la clasificación actual de la Serie A, el Inter Milán ocupa la segunda posición, mientras que el SSC Nápoles es décimo tras las dos primeras jornadas de la temporada 2026/27.