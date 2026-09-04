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Cómo ver Inter Milán vs SSC Nápoles: detalles del partido, noticias streaming en directo, y más

Inter Milán vs SSC Nápoles
Inter Milán
SSC Nápoles
Serie A

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Serie A entre Inter Milán y SSC Nápoles. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Giuseppe Meazza acoge este sábado uno de los duelos más atractivos de la tercera jornada de la Serie A, con el Inter Milán recibiendo al SSC Nápoles en un partido que puede marcar el tono de la temporada para ambos clubes. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Serie A - Jornada 3
Giuseppe Meazza
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Cómo ver Inter Milán vs SSC Nápoles

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Acerca del encuentro

Los nerazzurri llegan al encuentro con el máximo de puntos tras dos victorias consecutivas en el campionato. Hakan Çalhanoğlu anotó el gol decisivo en Cerdeña para derrotar al Cagliari por 1-0 el 30 de agosto, una semana después del contundente 4-1 ante el Monza en casa. Cristian Chivu, campeón de la Serie A en su primera temporada completa al frente del equipo, ya tiene a su Inter funcionando con una solidez defensiva notable y una eficacia ofensiva que recuerda a lo mejor del curso pasado.

El Nápoles llega a Milán con la urgencia de quien necesita una respuesta. La derrota en casa ante el Como por 2-1 el pasado 30 de agosto dejó a los azzurri de Massimiliano Allegri con solo tres puntos tras dos jornadas, y con varias preguntas sin responder sobre su solidez defensiva. Rasmus Højlund igualó el marcador antes del descanso, pero el equipo no pudo sostener el resultado.

La baja de Scott McTominay añade una dificultad extra para Allegri. El centrocampista escocés fue operado del corazón y su regreso podría prolongarse más de lo previsto, según confirmó el médico que lo intervino. Es una ausencia de peso para un equipo que necesita músculo y presencia física en la medular.

El Inter, por su parte, presenta un once sin bajas confirmadas. Francesco Pio Esposito sigue contando con la confianza de Chivu por delante de Marcus Thuram, y Andy Diouf aparece como una de las novedades más llamativas en el centro del campo.

Con el Inter segundo en la clasificación y el Nápoles décimo, la diferencia de posiciones refleja el arranque dispar de ambos equipos. Aquí tienes toda la información sobre dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Inter Milán contra SSC Nápoles alineaciones probables

3-5-2
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Formación
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
4-3-3
1J. Martinez95A. Bastoni25M. Akanji28B. Pavard23N. Barella17A. Diouf20H. Calhanoglu32F. Dimarco7P. Zielinski10Lautaro Martínez94F. Esposito1A. Meret37L. Spinazzola22G. Di Lorenzo13A. Rrahmani16R. Marin99A. Zambo Anguissa68S. Lobotka11K. De Bruyne21M. Politano19R. Hoejlund27A. Santos
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
3-5-2
Inter Milán

Once inicial

SSC Nápoles

Manager

  • C. Chivu
  • M. Allegri

El Inter de Cristian Chivu no registra bajas por lesión ni sanción para este partido. El once proyectado sitúa a Josep Martinez bajo palos, con una línea defensiva formada por Bastoni, Akanji y Pavard. Barella, Diouf, Çalhanoğlu y Zielinski forman el bloque de centrocampo, mientras Dimarco actúa por el carril izquierdo. Lautaro Martínez y Francesco Pio Esposito encabezan el ataque.

El Nápoles llega con varias ausencias importantes. Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci, Scott McTominay y Giovane Nascimento están en la lista de lesionados. Allegri cuenta con Alex Meret en portería y un once en el que Kevin De Bruyne figura junto a Anguissa y Lobotka en el centro del campo, con Rasmus Højlund como referencia ofensiva. Se irán añadiendo novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

INT

INT - Formulario

MIL
D1-1
JUV
W1-2
BET
W1-0
MON
W4-1
CGL
W0-1
Gol marcado (encajado)
9/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
NAP

NAP - Formulario

OSA
W2-1
CEL
D1-1
ARI
W6-2
GEN
W0-2
COM
L1-2
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Inter llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos en todas las competiciones, sumando solo un empate, el 1-1 en el amistoso de pretemporada ante el Milan. En la Serie A ha ganado sus dos partidos: 4-1 al Monza y 1-0 en el campo del Cagliari, con cinco goles a favor y ninguno en contra en el campionato. Antes del inicio de la temporada, también derrotó al Real Betis y a la Juventus en amistosos.

El Nápoles presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente es la derrota en casa ante el Como por 1-2 en la segunda jornada de la Serie A, un tropiezo que contrasta con el sólido 2-0 con el que arrancó la temporada ganando en el campo del Génova. En pretemporada goleó al Aris Salónica por 6-2, aunque no pasó del empate ante el Celta Vigo. En total, el Nápoles ha marcado doce goles y encajado siete en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Inter MilánEmpateSSC Nápoles
0
4
1
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
F
Serie A
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
3
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
Serie A
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
1
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
1
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
1
F
6Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron5/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos terminó en empate a dos en el Giuseppe Meazza el 11 de enero de 2026 en la Serie A. Antes de ese partido, el Nápoles había vencido al Inter por 3-1 en casa en octubre de 2025. En los cinco precedentes más recientes en la Serie A, el Nápoles acumula dos victorias, el Inter una, y los dos restantes acabaron en empate, con goles repartidos en todos los encuentros.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ComoComoCOM
321073+47
W
W
D
2
RomaRomaROM
220080+86
W
W
3
Inter MilánInter MilánINT
220051+46
W
W
4
AC MilánAC MilánMIL
220041+36
W
W
5
JuventusJuventusJUV
220030+36
W
W
6
AtalantaAtalantaATA
220031+26
W
W
7
LazioLazioLAZ
220020+26
W
W
8
UdineseUdineseUDI
211043+14
W
D
9
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
W
L
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
210132+13
L
W
11
SassuoloSassuoloSAS
21013303
W
L
12
CagliariCagliariCGL
21011103
L
W
13
LecceLecceLEC
210124-23
L
W
14
TorinoTorinoTOR
200224-20
L
L
15
BolognaBolognaBOL
200202-20
L
L
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
L
L
17
MonzaMonzaMON
200237-40
L
L
18
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
L
L
19
GénovaGénovaGEN
300317-60
L
L
L
20
FiorentinaFiorentinaFIO
200207-70
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de la Serie A, el Inter Milán ocupa la segunda posición, mientras que el SSC Nápoles es décimo tras las dos primeras jornadas de la temporada 2026/27.

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