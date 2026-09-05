Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Bundesliga - Jornada 2 5 sept 2026 - 09:30 SNP Arena

Cómo ver Hoffenheim vs Borussia Dortmund en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Hoffenheim vs Borussia Dortmund se puede ver en directo a través de DAZN, que retransmite la Bundesliga en exclusiva. A continuación tienes las opciones disponibles para seguir el partido en live stream.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El Hoffenheim recibe al Borussia Dortmund en el SNP Arena de Sinsheim en la segunda jornada de la Bundesliga 2026/27, con ambos equipos buscando consolidar su posición en la tabla desde el inicio de la temporada.

El conjunto local llega al partido en una situación delicada. Christian Ilzer no pudo estrenar con victoria en la liga tras caer 3-2 ante el FC Colonia en la primera jornada, y el equipo suma resultados irregulares en los últimos meses, con dos derrotas ante el Tottenham en la pretemporada.

El Dortmund, por su parte, aterriza en Sinsheim con sensaciones más positivas. Niko Kovac acumula dos victorias consecutivas, incluyendo un contundente 5-0 en la Copa ante el HEBC Hamburg y un sólido 2-0 en la Bundesliga frente al Hamburgo SV en la jornada inaugural.

Sin embargo, el BVB afronta el choque con una lista de bajas considerable. Nico Schlotterbeck y Giannis Konstantelias siguen fuera por lesión, mientras que Emre Can, capitán del equipo, también está descartado tras el grave problema de rodilla que arrastra desde marzo. El club no lo incluyó en la lista para la Champions League, una decisión que refleja la incertidumbre sobre su regreso.

El nuevo fichaje Ethan Nwaneri, cedido por el Arsenal para cubrir la baja de Konstantelias, podría tener minutos en Sinsheim. Su llegada no está exenta de polémica: el Arsenal conserva el derecho a recuperarlo en enero, una cláusula que ya generó problemas al BVB en el pasado con Aaron Anselmino.

En cuanto a la clasificación, el Hoffenheim ocupa el puesto 14 y el Dortmund el quinto, lo que convierte este duelo en una prueba de fuego para el equipo local y una oportunidad para el visitante de escalar posiciones.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Hoffenheim, Christian Ilzer, contará con una baja confirmada: Alexander Prass no estará disponible. La alineación probable apunta a Oliver Baumann en portería, con Ozan Kabak, Albian Hajdari y Bernardo en defensa, y Adam Hlozek y Tim Lemperle como referencias ofensivas.

El Dortmund llega a Sinsheim con cinco bajas por lesión: Nico Schlotterbeck, Giannis Konstantelias, Emre Can, Mussa Kaba y Justin Lerma no podrán jugar. A ellos se suma la sanción de Samuele Inacio. Niko Kovac tiene previsto alinear a Gregor Kobel bajo palos, con una defensa formada por Joane Gadou, Daniel Svensson y Waldemar Anton, y Serhou Guirassy como referencia en ataque. Se actualizará la información si hay novedades antes del pitido inicial.

Forma

El Hoffenheim suma en sus últimos cinco partidos un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas. La derrota más reciente llegó el 29 de agosto ante el FC Colonia por 3-2 en la Bundesliga. En el lado positivo, el equipo goleó 4-0 al Erzgebirge Aue en la Copa y firmó un empate 2-2 ante el Tottenham en pretemporada. En total, el Hoffenheim marcó once goles y encajó diez en esos cinco compromisos.

El Dortmund presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco salidas. El resultado más reciente fue la goleada 5-0 al HEBC Hamburg en el DFB-Pokal el 1 de septiembre. Antes, el BVB venció 2-0 al Hamburgo SV en la primera jornada de liga, aunque perdió la Supercopa ante el Bayern Múnich por 1-2. El equipo de Kovac anotó doce goles y recibió siete en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 18 de abril de 2026, con victoria del Hoffenheim por 2-1 en el SNP Arena en un duelo de Bundesliga. En los últimos cinco cruces, el balance está igualado con dos victorias para cada equipo y un empate: el Dortmund ganó 2-0 en diciembre de 2025 como local, mientras que el Hoffenheim se impuso 2-3 en Dortmund en abril de 2025. El único empate de la serie fue el 1-1 registrado en diciembre de 2024.

Clasificación

En la clasificación actual de la Bundesliga, el Hoffenheim ocupa la decimocuarta posición y el Borussia Dortmund se sitúa quinto.