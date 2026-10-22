Cómo ver Granada vs Real Valladolid: detalles del encuentro, cadenas de TV, streaming y más

El Estadio Nuevo Los Cármenes acoge este encuentro de Segunda División entre Granada y Real Valladolid, con ambos equipos buscando sumar tres puntos que refuercen sus respectivas posiciones en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 11 23 oct 2026 - 14:30 Estadio Nuevo Los Carmenes

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Acerca del encuentro

El equipo local llega con el viento a favor. Pacheta ha conseguido encadenar tres victorias consecutivas en la liga, y la afición granadina ve a su equipo asentado en la zona alta de la clasificación.

El visitante, sin embargo, atraviesa un momento más irregular. Fran Escribá sabe que su Valladolid necesita una respuesta contundente tras caer ante el Eldense en su último compromiso liguero.

El duelo entre ambos clubes siempre genera expectación en la categoría de plata del fútbol español. El historial reciente entre ellos añade un punto de tensión extra a un partido que ninguno puede permitirse perder.

Noticias de los equipos y escuadras

En el bando local, Pacheta no ha facilitado su once probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción, por lo que se esperan más novedades conforme se acerque el pitido inicial.

En el Valladolid ocurre algo similar: Fran Escribá tampoco ha desvelado su alineación prevista ni ha reportado ausencias confirmadas. La información de ambos equipos se actualizará cuando esté disponible.

Forma

Granada llega al partido con una racha notable: tres victorias seguidas en Segunda División avalan su buen momento. Los de Pacheta han ganado sus últimos tres compromisos ligueros, el más reciente ante el Cádiz por 2-0, y antes de eso se impusieron al Burgos como visitantes con un 0-1. En esos cinco últimos partidos acumulan tres triunfos y dos derrotas, con nueve goles a favor y ocho en contra, lo que refleja un equipo con punch ofensivo pero que no siempre cierra bien atrás.

Real Valladolid presenta un balance más desigual en sus últimas cinco jornadas: dos victorias, un empate y dos derrotas. La goleada ante el Albacete por 5-0 fue su mejor actuación reciente, pero el tropiezo frente al Eldense, donde cayeron 2-3, frenó ese impulso. Con once goles marcados y siete encajados en ese tramo, el equipo de Escribá tiene capacidad goleadora, aunque la solidez defensiva sigue siendo una asignatura pendiente.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se saldó con una contundente victoria del Granada por 5-1 en el Estadio Nuevo Los Cármenes, en febrero de 2026. Mirando los cinco precedentes disponibles, el balance está ajustado: Granada y Valladolid se reparten las victorias, aunque los locales pueden presumir de ese último resultado como el más abultado de la serie. Los enfrentamientos entre ambos siempre han tenido goles, y no hay razones para pensar que este sea diferente.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, Granada ocupa la séptima posición, mientras que Real Valladolid se sitúa en el decimotercer puesto. El partido tiene implicaciones distintas para cada uno: los locales quieren consolidarse en la zona de promoción, y los visitantes necesitan puntos para alejarse de la parte baja de la tabla.