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Segunda Division
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Cómo ver Granada vs Real Valladolid: detalles del encuentro, cadenas de TV, streaming y más

Granada vs Real Valladolid
Granada
Real Valladolid
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Granada y Real Valladolid. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio Nuevo Los Cármenes acoge este encuentro de Segunda División entre Granada y Real Valladolid, con ambos equipos buscando sumar tres puntos que refuercen sus respectivas posiciones en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 11
Estadio Nuevo Los Carmenes

Cómo ver Granada vs Real Valladolid en directo

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Acerca del encuentro

El equipo local llega con el viento a favor. Pacheta ha conseguido encadenar tres victorias consecutivas en la liga, y la afición granadina ve a su equipo asentado en la zona alta de la clasificación.

El visitante, sin embargo, atraviesa un momento más irregular. Fran Escribá sabe que su Valladolid necesita una respuesta contundente tras caer ante el Eldense en su último compromiso liguero.

El duelo entre ambos clubes siempre genera expectación en la categoría de plata del fútbol español. El historial reciente entre ellos añade un punto de tensión extra a un partido que ninguno puede permitirse perder.

Noticias de los equipos y escuadras

Granada contra Real Valladolid alineaciones probables

Manager

  • Pacheta

En el bando local, Pacheta no ha facilitado su once probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción, por lo que se esperan más novedades conforme se acerque el pitido inicial.

En el Valladolid ocurre algo similar: Fran Escribá tampoco ha desvelado su alineación prevista ni ha reportado ausencias confirmadas. La información de ambos equipos se actualizará cuando esté disponible.

Forma

GRA

GRA - Formulario

LEG
L3-2
AND
L2-3
RSD
W2-3
BUR
W0-1
CAD
W2-0
Gol marcado (encajado)
10/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VLL

VLL - Formulario

CAC
D1-1
COR
W3-1
LAS
D2-2
ALB
W5-0
ELD
L2-3
Gol marcado (encajado)
13/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Granada llega al partido con una racha notable: tres victorias seguidas en Segunda División avalan su buen momento. Los de Pacheta han ganado sus últimos tres compromisos ligueros, el más reciente ante el Cádiz por 2-0, y antes de eso se impusieron al Burgos como visitantes con un 0-1. En esos cinco últimos partidos acumulan tres triunfos y dos derrotas, con nueve goles a favor y ocho en contra, lo que refleja un equipo con punch ofensivo pero que no siempre cierra bien atrás.

Real Valladolid presenta un balance más desigual en sus últimas cinco jornadas: dos victorias, un empate y dos derrotas. La goleada ante el Albacete por 5-0 fue su mejor actuación reciente, pero el tropiezo frente al Eldense, donde cayeron 2-3, frenó ese impulso. Con once goles marcados y siete encajados en ese tramo, el equipo de Escribá tiene capacidad goleadora, aunque la solidez defensiva sigue siendo una asignatura pendiente.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

GranadaEmpateReal Valladolid
2
0
3
Segunda Division
Granada badge
Granada
GRA
5
Real Valladolid badge
Real Valladolid
VLL
1
F
Segunda Division
Real Valladolid badge
Real Valladolid
VLL
2
Granada badge
Granada
GRA
1
F
Primera División
Real Valladolid badge
Real Valladolid
VLL
1
Granada badge
Granada
GRA
2
F
Primera División
Granada badge
Granada
GRA
1
Real Valladolid badge
Real Valladolid
VLL
3
F
Amistosos
Granada badge
Granada
GRA
0
Real Valladolid badge
Real Valladolid
VLL
3
F
9Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se saldó con una contundente victoria del Granada por 5-1 en el Estadio Nuevo Los Cármenes, en febrero de 2026. Mirando los cinco precedentes disponibles, el balance está ajustado: Granada y Valladolid se reparten las victorias, aunque los locales pueden presumir de ese último resultado como el más abultado de la serie. Los enfrentamientos entre ambos siempre han tenido goles, y no hay razones para pensar que este sea diferente.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlmeríaAlmeríaALM
10802207+1324
W
W
W
W
W
2
CastellónCastellónCAS
10721184+1423
W
L
D
W
W
3
EibarEibarEIB
107122011+922
D
L
W
W
W
4
GijonGijonSPG
10613119+219
W
W
W
L
W
5
GironaGironaGIR
10532179+818
W
D
D
W
W
6
MallorcaMallorcaMLL
10532125+718
D
W
D
L
W
7
GranadaGranadaGRA
105231613+317
W
W
W
L
L
8
BurgosBurgosBUR
105231310+317
W
L
L
W
W
9
Real OviedoReal OviedoOVI
105231310+317
W
W
L
W
L
10
SabadellSabadellSAB
10442108+216
L
W
D
D
W
11
EldenseEldenseELD
104241313014
W
W
W
L
L
12
TenerifeTenerifeTEN
103431214-213
D
D
L
D
L
13
Real ValladolidReal ValladolidVLL
103341514+112
L
W
D
W
D
14
Celta FortunaCelta FortunaCEF
103341516-112
D
W
L
D
L
15
CórdobaCórdobaCOR
104061520-512
W
L
W
L
W
16
Las PalmasLas PalmasLAS
103251319-611
L
L
D
L
L
17
LeganésLeganésLEG
10325615-911
L
L
L
L
W
18
FC AndorraFC AndorraAND
103161317-410
L
W
D
W
L
19
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
102261421-78
L
L
L
L
L
20
CádizCádizCAD
101451113-27
L
L
W
D
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
10127922-135
L
L
D
W
D
22
AlbaceteAlbaceteALB
10019622-161
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación de Segunda División, Granada ocupa la séptima posición, mientras que Real Valladolid se sitúa en el decimotercer puesto. El partido tiene implicaciones distintas para cada uno: los locales quieren consolidarse en la zona de promoción, y los visitantes necesitan puntos para alejarse de la parte baja de la tabla.

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