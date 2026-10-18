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Segunda Division
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Cómo ver Granada vs Cádiz: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Granada vs Cádiz
Granada
Cádiz
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Granada y Cádiz, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 10
Estadio Nuevo Los Carmenes
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Cómo ver Granada vs Cádiz en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Granada vs Cádiz se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión del partido. Consulta las opciones disponibles según tu operador para no perderte el encuentro.

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Granada y Cádiz se enfrentan en el Estadio Nuevo Los Cármenes en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada.

El conjunto nazarí, dirigido por Pacheta, llega con dos victorias consecutivas que han devuelto la confianza al vestuario. Sus triunfos ante Burgos y Real Sociedad B muestran un equipo capaz de competir fuera de casa y de gestionar partidos con carácter.

El Cádiz, por su parte, atraviesa un momento delicado. El equipo de Albert Celades suma tres derrotas en sus últimos cinco compromisos y llega al Nuevo Los Cármenes necesitado de puntos para alejarse de los puestos de descenso.

El duelo tiene un peso específico en la tabla. Granada ocupa la décima posición, mientras que el Cádiz se encuentra en el puesto 20, lo que convierte este partido en un choque con implicaciones directas en la parte baja de la clasificación.

Los precedentes recientes entre ambos equipos añaden matices interesantes al encuentro. En la primera vuelta de esta misma temporada, Granada se impuso en el Estadio Carranza, y el historial reciente apunta a un duelo igualado y de escaso margen.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Granada contra Cádiz alineaciones probables

Manager

  • Pacheta

Pacheta no ha facilitado la alineación probable del Granada ni ha confirmado bajas por lesión o sanción antes del partido. Se espera que los detalles del equipo se actualicen más cerca del inicio del encuentro.

En el lado visitante, Albert Celades tampoco ha dado a conocer el once titular previsto ni ha informado de ausencias por lesión o suspensión. La información sobre ambas plantillas se completará conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

GRA

GRA - Formulario

ALB
D1-1
LEG
L3-2
AND
L2-3
RSD
W2-3
BUR
W0-1
Gol marcado (encajado)
9/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CAD

CAD - Formulario

LAS
L0-1
GIR
L1-2
TEN
D1-1
LEG
W4-0
SPG
L0-1
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Granada llega al partido con un balance de dos victorias, una derrota y un empate en sus últimos cinco encuentros de Segunda División, con una derrota adicional frente al FC Andorra. El conjunto nazarí ganó su partido más reciente a domicilio ante Burgos por 0-1, y también se impuso al Real Sociedad B por 2-3. En total, el equipo ha marcado nueve goles y encajado diez en ese tramo, lo que refleja un equipo con capacidad ofensiva pero con cierta fragilidad defensiva.

El Cádiz presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente llegó ante el Gijón por 0-1, aunque el equipo gaditano también firmó una goleada notable al vencer al Leganés por 4-0. En los cinco partidos, el Cádiz ha marcado seis goles y ha encajado cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

GranadaEmpateCádiz
1
2
2
Segunda Division
Cádiz badge
Cádiz
CAD
1
Granada badge
Granada
GRA
2
F
Segunda Division
Granada badge
Granada
GRA
0
Cádiz badge
Cádiz
CAD
0
F
Segunda Division
Cádiz badge
Cádiz
CAD
1
Granada badge
Granada
GRA
0
F
Segunda Division
Granada badge
Granada
GRA
0
Cádiz badge
Cádiz
CAD
0
F
Primera División
Cádiz badge
Cádiz
CAD
1
Granada badge
Granada
GRA
0
F
2Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en enero de 2026 en el Estadio Carranza, con victoria del Granada por 1-2 en partido de Segunda División. En los cinco últimos enfrentamientos registrados, el Cádiz suma dos victorias por una del Granada, con dos empates a cero entre medias, uno de ellos en el Nuevo Los Cármenes en octubre de 2025. El único precedente en Primera División del conjunto analizado acabó con triunfo gaditano por 1-0 en marzo de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlmeríaAlmeríaALM
10802207+1324
W
W
W
W
W
2
CastellónCastellónCAS
10721184+1423
W
L
D
W
W
3
EibarEibarEIB
107122011+922
D
L
W
W
W
4
GijonGijonSPG
10613119+219
W
W
W
L
W
5
MallorcaMallorcaMLL
10532125+718
D
W
D
L
W
6
SabadellSabadellSAB
9441107+316
W
D
D
W
L
7
GironaGironaGIR
9432159+615
D
D
W
W
L
8
BurgosBurgosBUR
94231210+214
L
L
W
W
W
9
Real OviedoReal OviedoOVI
9423119+214
W
L
W
L
W
10
GranadaGranadaGRA
94231413+114
W
W
L
L
D
11
Real ValladolidReal ValladolidVLL
93331311+212
W
D
W
D
L
12
TenerifeTenerifeTEN
93331113-212
D
L
D
L
W
13
CórdobaCórdobaCOR
104061520-512
W
L
W
L
W
14
Celta FortunaCelta FortunaCEF
93241415-111
W
L
D
L
L
15
EldenseEldenseELD
93241011-111
W
W
L
L
W
16
Las PalmasLas PalmasLAS
103251319-611
L
L
D
L
L
17
LeganésLeganésLEG
10325615-911
L
L
L
L
W
18
FC AndorraFC AndorraAND
93151315-210
W
D
W
L
L
19
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
102261421-78
L
L
L
L
L
20
CádizCádizCAD
9144111107
L
W
D
L
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
9126820-125
L
D
W
D
L
22
AlbaceteAlbaceteALB
10019622-161
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, Granada ocupa la décima posición y Cádiz la vigésima, lo que sitúa al conjunto gaditano en zona de descenso y convierte este partido en un choque con consecuencias directas para las aspiraciones de ambos equipos en la categoría.

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