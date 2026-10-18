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Segunda Division - Jornada 10 18 oct 2026 - 12:30 Estadi Municipal de Montilivi

Cómo ver Girona vs FC Andorra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Girona vs FC Andorra se podrá seguir en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación encontrarás los enlaces para acceder al live stream y no perderte el partido.

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El Girona de Quique Álvarez recibe al FC Andorra de Carles Manso en el Estadi Municipal de Montilivi en un partido de la Segunda División española que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas en la tabla.

El conjunto local llega a este choque desde una posición de relativa solidez en la clasificación, aunque su racha reciente no ha sido del todo convincente. Los de Montilivi no han logrado la victoria en sus dos últimas jornadas, y el equipo buscará recuperar sensaciones ante su afición.

El FC Andorra, por su parte, atraviesa un momento delicado en la categoría. Los visitantes llegan desde los puestos de descenso y necesitan sumar para alejarse del peligro, aunque su última victoria ante el Castellón demuestra que el equipo tiene capacidad para competir.

El choque tiene un marcado carácter de necesidad para el conjunto andorrano. Salir del Estadi Municipal de Montilivi con algo positivo sería un resultado de enorme valor para las aspiraciones de permanencia del equipo de Manso.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En el Girona, Quique Álvarez prepara el partido sin que se hayan confirmado novedades sobre bajas por lesión o sanción antes del encuentro. La información sobre el once probable se actualizará cuando esté disponible, más cerca de la hora de inicio.

En el bando visitante, Carles Manso tampoco cuenta con datos confirmados sobre lesionados o sancionados en este momento. Las novedades sobre el once del FC Andorra se incorporarán a medida que el club facilite información oficial.

Forma

El Girona llega al partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros de liga. El conjunto local empató 1-1 ante el Tenerife en su último partido, y antes había igualado 0-0 frente al Mallorca. Las dos victorias anteriores, ante el Albacete por 2-0 y ante el Cádiz por 1-2 a domicilio, reflejan la capacidad del equipo para ganar, aunque la única derrota llegó ante el Castellón por 1-2. En total, el Girona ha marcado cinco goles y encajado cinco en este tramo de cinco jornadas.

El FC Andorra presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los visitantes ganaron su duelo más reciente ante el Castellón por 1-0 y antes habían sumado un empate sin goles frente al Sabadell. La victoria más destacada del tramo fue la conseguida ante el Granada por 2-3 fuera de casa, aunque las derrotas ante el Gijón y el Real Sociedad B, ambas por 1-3, evidencian la irregularidad del equipo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los antecedentes entre Girona y FC Andorra se limitan a encuentros de pretemporada. El más reciente fue un amistoso en julio de 2023 que terminó con empate a dos goles, mientras que el anterior, disputado en julio de 2022, acabó con victoria del Girona por 2-0. Con estos dos precedentes, el balance favorable es para el conjunto local, aunque el contexto competitivo de ambos partidos es muy diferente al de un choque de liga.

Clasificación

En la tabla de la Segunda División, el Girona ocupa la séptima posición, dentro del grupo de equipos que aspiran a estar en la pelea por los puestos de ascenso. El FC Andorra se encuentra en el puesto 18, en zona de descenso, lo que convierte este desplazamiento a Montilivi en un partido de especial trascendencia para los visitantes.