Cómo ver Girona vs Castellón: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

El Girona recibe al Castellón en el Estadi Municipal de Montilivi en un partido de la Segunda División que enfrenta a dos equipos con arranques de temporada muy distintos pero igualmente sólidos. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 5 12 sept 2026 - 12:30 Estadi Municipal de Montilivi

Cómo sintonizar el Girona vs Castellón

El Girona vs Castellón se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual.

Acerca del encuentro

El conjunto catalán, dirigido por Quique Álvarez, llega con dos victorias consecutivas en liga tras golear al Las Palmas y ganar en Gijón, lo que le ha situado en la zona alta de la clasificación. El Montilivi se presenta como un fortín difícil de visitar para cualquier rival.

El Castellón, por su parte, llega como líder de la Segunda División. Pablo Hernández ha construido un equipo disciplinado que ha encadenado dos victorias seguidas, la más reciente ante el Albacete con un contundente 2-0.

Los castellonenses han concedido muy poco en las últimas semanas y llegan a este desplazamiento con la confianza propia de un equipo que ocupa la primera posición de la tabla.

El duelo entre el quinto y el primero de la categoría convierte este partido en un termómetro real del nivel de ambos proyectos en este inicio de curso.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto al Girona, el técnico Quique Álvarez no ha facilitado datos sobre lesionados ni sancionados de cara a este partido, y tampoco se ha confirmado un once probable. Se espera que la información se actualice conforme se acerque el momento del pitido inicial.

El Castellón, entrenado por Pablo Hernández, tampoco ha ofrecido novedades sobre bajas por lesión o sanción. Sin datos de alineación disponibles por el momento, el equipo visitante mantiene sus cartas guardadas antes del desplazamiento a Girona.

Forma

El Girona presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Gijón por 0-2, y antes de eso goleó al Las Palmas por 5-2 en el Montilivi. En el lado negativo, cayó ante el Córdoba por 2-1 y empató 1-1 frente al Leganés. En total, el equipo ha marcado nueve goles y encajado nueve en estos cinco encuentros.

El Castellón llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su partido más reciente fue un triunfo ante el Albacete por 2-0, y antes ganó al Celta Fortuna por 1-2 como visitante. El único empate llegó ante el Sabadell con un 0-0. Los castellonenses han marcado seis goles y encajado solo tres en este período, mostrando solidez defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un amistoso de pretemporada el 29 de julio de 2026, que terminó con empate a tres goles en el Estadi Municipal de Montilivi. En los cuatro precedentes de Segunda División registrados, el Girona ha salido victorioso en tres ocasiones, mientras que el Castellón no ha logrado ganar ninguno. En total, el Girona ha marcado cinco goles y el Castellón dos en esos cuatro duelos de liga.

Clasificación

En la tabla de la Segunda División, el Castellón ocupa la primera posición, mientras que el Girona se encuentra en el quinto puesto.