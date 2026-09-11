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Segunda Division
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Estadi Municipal de Montilivi
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Cómo ver Girona vs Castellón: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Girona vs Castellón
Girona
Castellón
Segunda Division

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Girona y Castellón. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Girona recibe al Castellón en el Estadi Municipal de Montilivi en un partido de la Segunda División que enfrenta a dos equipos con arranques de temporada muy distintos pero igualmente sólidos. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 5
Estadi Municipal de Montilivi

Cómo sintonizar el Girona vs Castellón

El Girona vs Castellón se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División.

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Acerca del encuentro

El conjunto catalán, dirigido por Quique Álvarez, llega con dos victorias consecutivas en liga tras golear al Las Palmas y ganar en Gijón, lo que le ha situado en la zona alta de la clasificación. El Montilivi se presenta como un fortín difícil de visitar para cualquier rival.

El Castellón, por su parte, llega como líder de la Segunda División. Pablo Hernández ha construido un equipo disciplinado que ha encadenado dos victorias seguidas, la más reciente ante el Albacete con un contundente 2-0.

Los castellonenses han concedido muy poco en las últimas semanas y llegan a este desplazamiento con la confianza propia de un equipo que ocupa la primera posición de la tabla.

El duelo entre el quinto y el primero de la categoría convierte este partido en un termómetro real del nivel de ambos proyectos en este inicio de curso.

Noticias del equipo y escuadras

Girona contra Castellón alineaciones probables

Manager

  • Q. Alvarez

En cuanto al Girona, el técnico Quique Álvarez no ha facilitado datos sobre lesionados ni sancionados de cara a este partido, y tampoco se ha confirmado un once probable. Se espera que la información se actualice conforme se acerque el momento del pitido inicial.

El Castellón, entrenado por Pablo Hernández, tampoco ha ofrecido novedades sobre bajas por lesión o sanción. Sin datos de alineación disponibles por el momento, el equipo visitante mantiene sus cartas guardadas antes del desplazamiento a Girona.

Forma

GIR

GIR - Formulario

ARS
L1-4
LEG
D1-1
COR
L2-1
LAS
W5-2
SPG
W0-2
Gol marcado (encajado)
10/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CAS

CAS - Formulario

ALA
L3-0
RSD
W0-1
SAB
D0-0
CEF
W1-2
ALB
W2-0
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Girona presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Gijón por 0-2, y antes de eso goleó al Las Palmas por 5-2 en el Montilivi. En el lado negativo, cayó ante el Córdoba por 2-1 y empató 1-1 frente al Leganés. En total, el equipo ha marcado nueve goles y encajado nueve en estos cinco encuentros.

El Castellón llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su partido más reciente fue un triunfo ante el Albacete por 2-0, y antes ganó al Celta Fortuna por 1-2 como visitante. El único empate llegó ante el Sabadell con un 0-0. Los castellonenses han marcado seis goles y encajado solo tres en este período, mostrando solidez defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

GironaEmpateCastellón
4
1
0
Amistosos
Girona badge
Girona
GIR
3
Castellón badge
Castellón
CAS
3
F
Segunda Division
Girona badge
Girona
GIR
2
Castellón badge
Castellón
CAS
1
F
Segunda Division
Castellón badge
Castellón
CAS
0
Girona badge
Girona
GIR
1
F
Segunda Division
Castellón badge
Castellón
CAS
0
Girona badge
Girona
GIR
1
F
Segunda Division
Girona badge
Girona
GIR
1
Castellón badge
Castellón
CAS
0
F
8Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un amistoso de pretemporada el 29 de julio de 2026, que terminó con empate a tres goles en el Estadi Municipal de Montilivi. En los cuatro precedentes de Segunda División registrados, el Girona ha salido victorioso en tres ocasiones, mientras que el Castellón no ha logrado ganar ninguno. En total, el Girona ha marcado cinco goles y el Castellón dos en esos cuatro duelos de liga.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
431051+410
W
W
D
W
2
EibarEibarEIB
430163+39
W
W
W
L
3
BurgosBurgosBUR
522186+28
W
D
D
L
W
4
SabadellSabadellSAB
422042+28
W
W
D
D
5
LeganésLeganésLEG
422031+28
D
W
W
D
6
GironaGironaGIR
421195+47
W
W
L
D
7
Celta FortunaCelta FortunaCEF
421174+37
W
L
W
D
8
MallorcaMallorcaMLL
421152+37
D
W
L
W
9
TenerifeTenerifeTEN
421153+27
D
L
W
W
10
GranadaGranadaGRA
421154+17
L
W
W
D
11
Las PalmasLas PalmasLAS
42116607
D
L
W
W
12
GijonGijonSPG
42112207
L
W
W
D
13
AlmeríaAlmeríaALM
420264+26
W
L
L
W
14
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
41215505
D
D
W
L
15
Real OviedoReal OviedoOVI
41211105
D
W
L
D
16
Real ValladolidReal ValladolidVLL
411224-24
W
D
L
L
17
FC AndorraFC AndorraAND
41037703
L
L
L
W
18
CádizCádizCAD
403156-13
L
D
D
D
19
CórdobaCórdobaCOR
4103710-33
L
L
W
L
20
EldenseEldenseELD
402226-42
D
L
D
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
400427-50
L
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
5005215-130
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de la Segunda División, el Castellón ocupa la primera posición, mientras que el Girona se encuentra en el quinto puesto.

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