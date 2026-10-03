Cómo ver Gijon vs Celta Fortuna: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Estadio El Molinón acoge este encuentro de la Segunda División entre el Sporting de Gijón y el Celta Fortuna, dos equipos que llegan a la cita con necesidad de sumar puntos en la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 8 4 oct 2026 - 10:15 Estadio El Molinon

Cómo sintonizar el Gijon vs Celta Fortuna

El partido entre Gijón y Celta Fortuna podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

El conjunto local, dirigido por Nicolás Larcamón, atraviesa un momento irregular. Tres derrotas en los últimos cinco partidos han frenado sus aspiraciones de consolidarse en la parte alta de la clasificación, aunque una victoria ante el FC Andorra en septiembre demostró que el equipo tiene capacidad para competir.

El Celta Fortuna, por su parte, llega a El Molinón con un bagaje reciente poco alentador. El equipo de Fredi Álvarez encadena dificultades en las últimas jornadas y necesita alejarse de la zona baja de la tabla para no complicar su temporada.

Ambos conjuntos se encuentran en la mitad baja de la clasificación, lo que convierte este partido en un duelo con implicaciones directas en la lucha por alejarse de los puestos de descenso.

Noticias de los equipos y escuadras

En cuanto al Gijón, el técnico Nicolás Larcamón no ha facilitado de momento ni el once probable ni el parte de bajas, por lo que se espera que los datos se actualicen conforme se acerque el momento del partido.

El Celta Fortuna de Fredi Álvarez tampoco ha dado a conocer su alineación prevista ni las posibles ausencias por lesión o sanción. La información se completará cuando el club haga pública la convocatoria.

Forma

El Gijón llega al partido con un registro de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos de liga. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Real Oviedo, mientras que antes había sumado tres puntos ante el FC Andorra con un 1-3. En total, el equipo ha marcado cinco goles y encajado seis en ese período.

El Celta Fortuna acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco jornadas. El conjunto visitante empató 1-1 ante el Sabadell en su partido más reciente, aunque antes sufrió una abultada derrota por 0-4 frente al Eibar. Ha anotado cuatro goles y recibido nueve en ese tramo de temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre los últimos enfrentamientos directos entre Gijón y Celta Fortuna. La información del historial reciente entre ambos equipos no está disponible en este momento.

Clasificación

En la tabla de la Segunda División, el Gijón ocupa la duodécima posición y el Celta Fortuna la decimosexta, lo que sitúa a ambos equipos en la mitad baja de la clasificación. El resultado de este partido tendrá un impacto directo en la distancia que separa a los visitantes de los puestos de descenso.