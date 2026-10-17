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Segunda Division
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Cómo ver Gijon vs Albacete: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Gijon vs Albacete
Gijon
Albacete
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Gijon y Albacete, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 10
Estadio El Molinon
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Cómo ver Gijon vs Albacete en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Gijón vs Albacete se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación tienes los accesos para ver el partido en streaming.

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El Sporting de Gijón recibe al Albacete en el Estadio El Molinón en un partido de Segunda División con implicaciones muy distintas para cada equipo. Nicolás Larcamón dirige a un Gijón que llega con buenas sensaciones, mientras que Alberto González afronta un momento crítico al frente del conjunto manchego.

El conjunto asturiano ha encadenado dos victorias consecutivas y se ha instalado en la zona alta de la clasificación. La solidez mostrada en las últimas jornadas convierte El Molinón en un fortín difícil de visitar para cualquier rival.

El Albacete atraviesa un momento muy delicado. Los de González llegan a Gijón con cuatro derrotas seguidas en liga, incluyendo un severo 5-0 ante el Real Valladolid en la jornada más reciente. La situación en la tabla exige una reacción urgente.

El historial reciente entre ambos equipos ha deparado encuentros con goles y resultados ajustados. El Molinón ha sido escenario de partidos con mucho movimiento en el marcador, lo que añade interés a este duelo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, la hora de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Gijon contra Albacete alineaciones probables

Manager

  • N. Larcamon

El técnico del Gijón, Nicolás Larcamón, prepara el partido sin que se hayan confirmado bajas por lesión ni sanciones en la plantilla asturiana. Se esperan novedades sobre la alineación probable conforme se acerque el momento del partido.

En el bando visitante, Alberto González tampoco cuenta con información oficial sobre lesionados o suspendidos hecha pública. Los datos de convocatoria y posibles novedades se actualizarán antes del pitido inicial.

Forma

SPG

SPG - Formulario

ELD
L0-1
AND
W1-3
OVI
L2-0
CEF
W3-2
CAD
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ALB

ALB - Formulario

GRA
D1-1
COR
L1-2
GIR
L2-0
EIB
L1-3
VLL
L5-0
Gol marcado (encajado)
3/13
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Sporting de Gijón presenta un registro de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. El equipo asturiano ganó su último encuentro ante el Cádiz con un resultado de 0-1 y sumó también una victoria por 3-2 frente al Celta Fortuna. En esos cinco partidos, el Gijón ha marcado siete goles y ha encajado seis, lo que refleja un equipo con capacidad goleadora pero con cierta fragilidad defensiva.

El Albacete, por su parte, acumula cuatro derrotas consecutivas y un empate como balance de sus últimas cinco jornadas. La derrota más reciente fue contundente: 5-0 ante el Real Valladolid. En total, el conjunto manchego ha anotado cinco goles y ha recibido once en este tramo, una estadística que evidencia las dificultades defensivas que arrastra el equipo de Alberto González.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

GijonEmpateAlbacete
1
2
2
Segunda Division
Albacete badge
Albacete
ALB
1
Gijon badge
Gijon
SPG
1
F
Segunda Division
Gijon badge
Gijon
SPG
3
Albacete badge
Albacete
ALB
4
F
Segunda Division
Gijon badge
Gijon
SPG
0
Albacete badge
Albacete
ALB
2
F
Segunda Division
Albacete badge
Albacete
ALB
3
Gijon badge
Gijon
SPG
3
F
Segunda Division
Gijon badge
Gijon
SPG
2
Albacete badge
Albacete
ALB
1
F
9Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en febrero de 2026 en el estadio del Albacete, con empate a uno. En los cinco últimos precedentes, los resultados han sido muy igualados: una victoria para el Gijón, una para el Albacete, y tres empates, con un total de catorce goles repartidos en esos enfrentamientos. Los duelos entre estos dos equipos han tendido a ser abiertos y con goles, como muestra el 3-4 que se vivió en El Molinón en septiembre de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlmeríaAlmeríaALM
9702165+1121
W
W
W
W
W
2
EibarEibarEIB
97021910+921
L
W
W
W
W
3
CastellónCastellónCAS
9621154+1120
L
D
W
W
W
4
MallorcaMallorcaMLL
9522114+717
W
D
L
W
W
5
SabadellSabadellSAB
9441107+316
W
D
D
W
L
6
GijonGijonSPG
951398+116
W
W
L
W
L
7
GironaGironaGIR
9432159+615
D
D
W
W
L
8
BurgosBurgosBUR
94231210+214
L
L
W
W
W
9
Real OviedoReal OviedoOVI
9423119+214
W
L
W
L
W
10
GranadaGranadaGRA
94231413+114
W
W
L
L
D
11
Real ValladolidReal ValladolidVLL
93331311+212
W
D
W
D
L
12
TenerifeTenerifeTEN
93331113-212
D
L
D
L
W
13
CórdobaCórdobaCOR
104061520-512
W
L
W
L
W
14
Celta FortunaCelta FortunaCEF
93241415-111
W
L
D
L
L
15
EldenseEldenseELD
93241011-111
W
W
L
L
W
16
Las PalmasLas PalmasLAS
93241316-311
L
D
L
L
W
17
LeganésLeganésLEG
10325615-911
L
L
L
L
W
18
FC AndorraFC AndorraAND
93151315-210
W
D
W
L
L
19
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
92251217-58
L
L
L
L
W
20
CádizCádizCAD
9144111107
L
W
D
L
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
9126820-125
L
D
W
D
L
22
AlbaceteAlbaceteALB
9018520-151
L
L
L
L
D
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el Gijón ocupa la sexta posición, dentro del grupo de equipos que pelean por los puestos de ascenso. El Albacete se encuentra en el puesto 22, en zona de descenso directo, lo que convierte este desplazamiento a Gijón en una cita de máxima urgencia para los manchegos.

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