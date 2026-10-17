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Segunda Division - Jornada 10 17 oct 2026 - 12:30 Estadio El Molinon

Cómo ver Gijon vs Albacete en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Gijón vs Albacete se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación tienes los accesos para ver el partido en streaming.

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El Sporting de Gijón recibe al Albacete en el Estadio El Molinón en un partido de Segunda División con implicaciones muy distintas para cada equipo. Nicolás Larcamón dirige a un Gijón que llega con buenas sensaciones, mientras que Alberto González afronta un momento crítico al frente del conjunto manchego.

El conjunto asturiano ha encadenado dos victorias consecutivas y se ha instalado en la zona alta de la clasificación. La solidez mostrada en las últimas jornadas convierte El Molinón en un fortín difícil de visitar para cualquier rival.

El Albacete atraviesa un momento muy delicado. Los de González llegan a Gijón con cuatro derrotas seguidas en liga, incluyendo un severo 5-0 ante el Real Valladolid en la jornada más reciente. La situación en la tabla exige una reacción urgente.

El historial reciente entre ambos equipos ha deparado encuentros con goles y resultados ajustados. El Molinón ha sido escenario de partidos con mucho movimiento en el marcador, lo que añade interés a este duelo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, la hora de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Gijón, Nicolás Larcamón, prepara el partido sin que se hayan confirmado bajas por lesión ni sanciones en la plantilla asturiana. Se esperan novedades sobre la alineación probable conforme se acerque el momento del partido.

En el bando visitante, Alberto González tampoco cuenta con información oficial sobre lesionados o suspendidos hecha pública. Los datos de convocatoria y posibles novedades se actualizarán antes del pitido inicial.

Forma

El Sporting de Gijón presenta un registro de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. El equipo asturiano ganó su último encuentro ante el Cádiz con un resultado de 0-1 y sumó también una victoria por 3-2 frente al Celta Fortuna. En esos cinco partidos, el Gijón ha marcado siete goles y ha encajado seis, lo que refleja un equipo con capacidad goleadora pero con cierta fragilidad defensiva.

El Albacete, por su parte, acumula cuatro derrotas consecutivas y un empate como balance de sus últimas cinco jornadas. La derrota más reciente fue contundente: 5-0 ante el Real Valladolid. En total, el conjunto manchego ha anotado cinco goles y ha recibido once en este tramo, una estadística que evidencia las dificultades defensivas que arrastra el equipo de Alberto González.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en febrero de 2026 en el estadio del Albacete, con empate a uno. En los cinco últimos precedentes, los resultados han sido muy igualados: una victoria para el Gijón, una para el Albacete, y tres empates, con un total de catorce goles repartidos en esos enfrentamientos. Los duelos entre estos dos equipos han tendido a ser abiertos y con goles, como muestra el 3-4 que se vivió en El Molinón en septiembre de 2025.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Gijón ocupa la sexta posición, dentro del grupo de equipos que pelean por los puestos de ascenso. El Albacete se encuentra en el puesto 22, en zona de descenso directo, lo que convierte este desplazamiento a Gijón en una cita de máxima urgencia para los manchegos.