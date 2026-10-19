Cómo ver Getafe vs Rayo Vallecano: detalles del encuentro, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Coliseum de Getafe acoge un derbi madrileño de LaLiga entre Getafe y Rayo Vallecano, dos equipos que se encuentran en la zona media-baja de la tabla y que necesitan puntos para alejarse de los puestos de descenso. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 9 19 oct 2026 - 15:00 Coliseum

Cómo ver Getafe vs Rayo Vallecano en directo

El Getafe vs Rayo Vallecano se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

Pepe Bordalas dirige a un Getafe que llega con el ánimo tocado tras una derrota por 3-0 ante el Barcelona en la jornada anterior de LaLiga. Los azulones, sin embargo, mostraron otra cara en Europa al empatar 1-1 con el Universitatea Craiova en la Conference League, lo que demuestra que el equipo tiene recursos cuando las circunstancias lo exigen.

El Rayo Vallecano de Benat San Jose atraviesa un momento de irregularidad. Los vallecanos llegan después de empatar 1-1 en Osasuna, un resultado que no termina de convencer pero que al menos frena una racha negativa que incluye derrotas ante el Real Madrid y el Barcelona.

Más allá de los resultados recientes, el ambiente en torno al Rayo no es tranquilo. El club ha sido sancionado y deberá disputar un partido a puerta cerrada tras los incidentes ocurridos en su enfrentamiento con el Athletic Club, una situación que añade presión extradeportiva al vestuario.

El Getafe, por su parte, ha vivido una ventana de mercado agitada. La llegada de Dani Carvajal, leyenda del Real Madrid con seis Champions League en su palmarés, ha elevado el perfil del club. Además, el presidente Angel Torres ha confirmado que el club negocia activamente el fichaje del extremo Jadon Sancho, libre en el mercado.

En el historial reciente entre ambos equipos, el Rayo se llevó el último duelo en el Coliseum por 0-2, aunque los registros globales muestran una rivalidad muy equilibrada. Quien gane hoy dará un paso importante en la clasificación.

Noticias de los equipos y escuadras

Pepe Bordalas no podrá contar con una lista considerable de bajas para este encuentro. Christantus Uche, Juanmi, Zaid Abner Romero, Enes Unal, Orel Mangala, Andres Garcia y Ramon Terrats están todos descartados por lesión. El once probable que maneja el técnico alicantino parte de David Soria en portería, con Jean Ives Valou, Daniel Carvajal, Djene y Davinchi en defensa, y una línea de mediocampo formada por Nemanja Gudelj, Kiko y Francho Serrano, con Martin Satriano, Mario Martin y Borja Mayoral como referentes ofensivos.

En el bando visitante, Benat San Jose afronta el partido sin Augusto Batalla, Andrei Ratiu y Luiz Felipe, todos fuera por lesión. El Rayo apunta a un once con Emil Audero bajo palos, una defensa de cuatro con Mujaid Sadick, Adria Pedrosa, Ivan Balliu y Florian Lejeune, y un centro del campo con Oscar Valentin, Unai López y Pathe Ciss. Álvaro García, Jorge de Frutos y Sergio Camello formarían el tridente atacante. Si hay novedades de última hora, se actualizará esta información antes del pitido inicial.

Forma

El Getafe llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de LaLiga. Su resultado más reciente fue el 3-0 encajado ante el Barcelona, aunque antes de eso sumaron un triunfo 1-0 sobre el Málaga y empates ante el Deportivo de A Coruña y el Celta de Vigo. En ese tramo, los azulones han marcado cinco goles y han recibido cuatro, con dos porterías a cero.

El Rayo Vallecano presenta dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas de liga. Los franjiverdes empataron 1-1 en su visita a Osasuna en el partido más reciente, y antes de eso ganaron 2-1 al Espanyol. La temporada de los vallecanos incluye también una derrota por 4-1 ante el Real Madrid y otra por 5-2 frente al Barcelona, lo que deja un cómputo de nueve goles a favor y trece en contra en esos cinco duelos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 3 de mayo de 2026 en el Coliseum, con el Rayo Vallecano imponiéndose 0-2 como visitante en LaLiga. Antes de eso, el duelo de enero de 2026 en Vallecas terminó en empate 1-1. En los últimos cinco precedentes, el Rayo acumula dos victorias y el Getafe ninguna, con dos empates y un partido más que completar el registro, lo que refleja una ligera ventaja vallecana en la historia reciente de este cruce.

Clasificación

En la clasificación de LaLiga, el Getafe ocupa la decimocuarta posición y el Rayo Vallecano la decimotercera, lo que convierte este partido en un choque directo entre dos equipos separados por muy poco en la tabla y con la necesidad de ganar para no mirar hacia abajo.