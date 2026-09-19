¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Primera División
team-logoGetafe
Coliseum
team-logoMálaga
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Getafe vs Málaga: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Getafe vs Málaga
Getafe
Málaga
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Getafe y Málaga. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Getafe recibe a Málaga en el Coliseum en un duelo de Primera División entre dos equipos que llegan al encuentro sumidos en una dinámica preocupante en la tabla. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 7
Coliseum

Cómo sintonizar el Getafe vs Málaga

El partido entre Getafe y Málaga se podrá ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

DAZN

DAZN

Ver aquí

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

El equipo de Pepe Bordalas atraviesa un momento irregular. Los azulones han ganado solo uno de sus últimos cinco partidos y vienen de caer 1-0 ante Real Betis, resultado que los mantiene en una posición incómoda en la clasificación.

Málaga no llega en mejor estado. El conjunto de Juan Funes perdió 3-1 ante Villarreal en su último compromiso liguero y acumula una sola victoria en los últimos cinco encuentros, lo que lo sitúa en los puestos de descenso.

Con ambos equipos necesitados de puntos para alejarse de la zona baja, el partido en el Coliseum adquiere una importancia especial para los dos bandos.

Noticias de los equipos y escuadras

Getafe contra Málaga alineaciones probables

5-3-2
Getafe crest
Getafe
GET
Formación
Málaga crest
Málaga
MAL
4-4-2
D. SoriaD. SoriaZ. RomeroZ. RomeroN. GudeljN. GudeljDjeneDjeneJ. MojicaJ. MojicaA. GarciaA. GarciaR. TerratsR. Terratsteam-logoF. SerranoO. MangalaO. MangalaM. SatrianoM. SatrianoE. UnalE. UnalA. HerreroA. HerreroJ. BerrocalJ. BerrocalRafitaRafitaA. RecioA. RecioJ. SalinasJ. Salinasteam-logoP. MartinezD. LarrubiaD. LarrubiaD. LorenzoD. LorenzoI. MerinoI. MerinoA. NinoA. NinoChupeChupe
Málaga crest
Málaga
MAL
5-3-2
Getafe

Once inicial

Málaga

Manager

  • P. Bordalas
  • J. Funes

Pepe Bordalas no podrá contar con Christantus Uche, Kiko, Abdelkabir Abqar, Juanmi ni Ramon Terrats por lesión, mientras que Mario Martin cumple sanción por otra causa. El once probable del Getafe parte de David Soria bajo palos, con una alineación que incluye a Djene, Nemanja Gudelj y Johan Mojica en defensa, y a Enes Unal como referencia ofensiva.

Juan Funes afronta el partido con hasta seis bajas por lesión: Diego Murillo, Julen Lobete, Aaron Ochoa, Moussa Diarra, Jens-Lys Cajuste y Adam Aznou. El once proyectado del conjunto malagueño sitúa a Alfonso Herrero en portería y a Chupe como punta de ataque.

Forma

GET

GET - Formulario

PBE
L2-1
OSA
L1-0
CEL
D1-1
COR
D1-1
BET
L1-0
Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MAL

MAL - Formulario

COR
D1-1
RMA
L4-0
LEV
D0-0
CEL
D1-1
VIL
L1-3
Gol marcado (encajado)
3/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Getafe ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Real Betis, y antes habían empatado 1-1 tanto frente a Deportivo de A Coruña como ante Celta Vigo. En esos cinco encuentros, los azulones anotaron cuatro goles y encajaron cuatro.

Málaga llega con un balance de una derrota, tres empates y una victoria en sus últimas cinco salidas. El equipo perdió 3-1 ante Villarreal en su partido más reciente, y anteriormente empató 1-1 con Celta Vigo. A lo largo de esa racha, el conjunto andaluz marcó cuatro goles y recibió seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

GetafeEmpateMálaga
3
0
2
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
0
Getafe badge
Getafe
GET
1
F
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
1
Málaga badge
Málaga
MAL
0
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
3
Getafe badge
Getafe
GET
0
F
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
1
Málaga badge
Málaga
MAL
0
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
3
Getafe badge
Getafe
GET
2
F
5Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos data del 19 de mayo de 2018, cuando Getafe venció 1-0 a Málaga en un partido de Primera División disputado en el estadio malagueño. En los últimos cinco encuentros registrados entre ambos clubes, Getafe acumula tres victorias frente a dos de Málaga, con un total de cinco goles a favor de los madrileños y seis para los andaluces.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7610297+2219
D
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
W
W
L
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
650186+215
W
W
W
L
W
4
SevillaSevillaSEV
7421107+314
D
W
W
D
L
5
Atlético MadridAtlético MadridATM
6411146+813
W
W
L
W
D
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
L
D
W
W
D
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
10
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
11
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
12
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
13
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
14
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
15
VillarrealVillarrealVIL
61231011-15
W
L
L
L
D
16
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
17
GetafeGetafeGET
612337-45
L
D
D
L
W
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
W
L
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
6033311-83
L
D
D
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, Getafe ocupa la decimosexta posición y Málaga se encuentra en el último lugar, el vigésimo. Un resultado positivo para cualquiera de los dos podría tener un impacto directo en su situación en la zona baja de la clasificación.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google