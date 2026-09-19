Getafe recibe a Málaga en el Coliseum en un duelo de Primera División entre dos equipos que llegan al encuentro sumidos en una dinámica preocupante en la tabla. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 7 20 sept 2026 - 08:00 Coliseum

Cómo sintonizar el Getafe vs Málaga

El partido entre Getafe y Málaga se podrá ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del encuentro

El equipo de Pepe Bordalas atraviesa un momento irregular. Los azulones han ganado solo uno de sus últimos cinco partidos y vienen de caer 1-0 ante Real Betis, resultado que los mantiene en una posición incómoda en la clasificación.

Málaga no llega en mejor estado. El conjunto de Juan Funes perdió 3-1 ante Villarreal en su último compromiso liguero y acumula una sola victoria en los últimos cinco encuentros, lo que lo sitúa en los puestos de descenso.

Con ambos equipos necesitados de puntos para alejarse de la zona baja, el partido en el Coliseum adquiere una importancia especial para los dos bandos.

Noticias de los equipos y escuadras

Pepe Bordalas no podrá contar con Christantus Uche, Kiko, Abdelkabir Abqar, Juanmi ni Ramon Terrats por lesión, mientras que Mario Martin cumple sanción por otra causa. El once probable del Getafe parte de David Soria bajo palos, con una alineación que incluye a Djene, Nemanja Gudelj y Johan Mojica en defensa, y a Enes Unal como referencia ofensiva.

Juan Funes afronta el partido con hasta seis bajas por lesión: Diego Murillo, Julen Lobete, Aaron Ochoa, Moussa Diarra, Jens-Lys Cajuste y Adam Aznou. El once proyectado del conjunto malagueño sitúa a Alfonso Herrero en portería y a Chupe como punta de ataque.

Forma

Getafe ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Real Betis, y antes habían empatado 1-1 tanto frente a Deportivo de A Coruña como ante Celta Vigo. En esos cinco encuentros, los azulones anotaron cuatro goles y encajaron cuatro.

Málaga llega con un balance de una derrota, tres empates y una victoria en sus últimas cinco salidas. El equipo perdió 3-1 ante Villarreal en su partido más reciente, y anteriormente empató 1-1 con Celta Vigo. A lo largo de esa racha, el conjunto andaluz marcó cuatro goles y recibió seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos data del 19 de mayo de 2018, cuando Getafe venció 1-0 a Málaga en un partido de Primera División disputado en el estadio malagueño. En los últimos cinco encuentros registrados entre ambos clubes, Getafe acumula tres victorias frente a dos de Málaga, con un total de cinco goles a favor de los madrileños y seis para los andaluces.

Clasificación

En la tabla de Primera División, Getafe ocupa la decimosexta posición y Málaga se encuentra en el último lugar, el vigésimo. Un resultado positivo para cualquiera de los dos podría tener un impacto directo en su situación en la zona baja de la clasificación.